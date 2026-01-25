কমিশনের 'জাতীয় ভোটার দিবস' পালন দুঃখজনক প্রহসন: মমতা

কমিশনের 'জাতীয় ভোটার দিবস' পালন দুঃখজনক প্রহসন: মমতা
জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে 'প্রভুর আজ্ঞাবহ দাস' বলে কটাক্ষ মমতার ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ তুললেন তিনি ৷
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: জাতীয় ভোটার দিবসে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোশাল মিডিয়ার দীর্ঘ পোস্টে এসআইআর ইস্যুতে তিনি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ভূমিকার সমালোচনা করলেন ৷ আর সেই সূত্রে জাতীয় ভোটার দিবস পালনকে 'দুঃখজনক ও প্রহসন' বলে উল্লেখ করলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, কমিশন বর্তমানে বিজেপির 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' বা 'প্রভুর আজ্ঞাবহ দাসে' পরিণত হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার হরণের চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে ৷
এ দিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "ভারতের নির্বাচন কমিশন আজ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করছে ৷ আর এটা একটা দুঃখজনক প্রহসন ছাড়া কিছু নয় ৷ কমিশন এখন তাদের 'প্রভু'র নির্দেশ মতো কাজ করছে এবং সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে ব্যস্ত ৷ অথচ এদেরই স্পর্ধা দেখুন, এরাই আবার ভোটার দিবস পালন করছে ৷ কমিশনের এই আচরণে আমি গভীরভাবে ব্যথিত এবং বিরক্ত ৷"
মমতার অভিযোগ, "সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কমিশন, তা অমান্য করছে ৷ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার বদলে তারা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে নিত্য নতুন অজুহাত খাড়া করছে, যাতে মানুষকে হয়রানি করা যায় এবং ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া যায় ৷"
এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, "কমিশনের এই হয়রানি এবং মানসিক চাপের জেরে রাজ্যে ইতিমধ্যেই 130 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "আপনারা কি 85, 90 বা 95 বছর বয়সি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমনকি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সশরীরে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠাতে পারেন ? তাঁদের নাগরিকত্ব বা পরিচয় প্রমাণ করার জন্য এভাবে ডেকে পাঠানো কি অমানবিক নয় ?"
পোস্টে মমতা আরও অভিযোগ করেন, "এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে কমিশন কার্যত 'এনআরসি ট্রায়াল'-এ পরিণত করেছে ৷ বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষদের টার্গেট করা হচ্ছে ৷ নির্বাচন হল গণতন্ত্রের উৎসব ৷ কিন্তু, কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, একতরফা বেআইনি কার্যকলাপ এবং মাইক্রো-অবজার্ভার পাঠিয়ে মানুষের হয়রানি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া—সব মিলিয়ে আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই ধ্বংস করা হচ্ছে ৷" সবশেষে কমিশনের উদ্দেশে মমতা বলেন, "আপনারা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন ৷ আজ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করার কোনও নৈতিক অধিকার আপনাদের নেই ৷"