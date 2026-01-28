ETV Bharat / politics

বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার জল্পনার মাঝেই দুর্ঘটনা! অজিতের মৃত্যুতে সুপ্রিম-নজরদারিতে তদন্তের দাবি মমতার

বুধবার বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার৷ সেই নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

Mamata Banerjee
অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্তের দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 5:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 জানুয়ারি: মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে বিমান দুর্ঘটনায় এনসিপি নেতার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানেই তিনি এই ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে কার্যত অস্বীকার করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই মৃত্যুর পেছনে গভীর কোনও রহস্য থাকতে পারে। তাই কালবিলম্ব না-করে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আজ সকালে বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর খবর শুনে আমি স্তম্ভিত ও শোকাহত। দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এভাবে চলে যাওয়া মেনে নেওয়া কঠিন।"

তবে শোকবার্তার সঙ্গেই তিনি জুড়ে দেন এক বিস্ফোরক রাজনৈতিক জল্পনা, যা এই মৃত্যুকে ঘিরে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, মাত্র দু'দিন আগেই তিনি সোশাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়েছিলেন যে, অজিত পাওয়ার বর্তমান এনডিএ জোট বা বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইছেন। তিনি আবার তাঁর পুরনো দলে অর্থাৎ কাকা শরদ পাওয়ারের শিবিরে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি শুনেছিলাম উনি বিজেপি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। আজ হয়তো উনি বিরোধী শিবিরে ছিলেন না, কিন্তু কালই হয়তো তাঁর মূলস্রোতে ফিরে আসার কথা ছিল। আর ঠিক তার আগেই এই ঘটনা ঘটে গেল। বিরোধী দলনেতাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে, তা সত্যিই আমি জানি না।"

এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেই তিনি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, দেশে আজ সাধারণ মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই। এমনকি ভিভিআইপি বা রাজনৈতিক নেতাদের জীবনেরও কোনও নিশ্চয়তা নেই। অজিত পাওয়ারের মতো একজন হাই-প্রোফাইল নেতার মৃত্যু যদি এভাবে হতে পারে, তবে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত কে করবে, তা নিয়ে নিজের অনাস্থার কথা গোপন করেননি তৃণমূল নেত্রী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির (সিবিআই বা ইডি) ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি। মমতার অভিযোগ, "দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে প্রভাবিত করা হয়েছে বা কিনে নেওয়া হয়েছে। তাদের দিয়ে তদন্ত হলে সত্য উদ্ঘাটিত হবে না। আমাদের একমাত্র ভরসা দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। তাই আমি দাবি করছি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নজরদারিতে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। একমাত্র তাহলেই আসল সত্য সামনে আসবে।"

মুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের প্রবীণ নেতা শরদ পাওয়ার, প্রয়াত অজিত পাওয়ারের পরিবার এবং মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, "এটি শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের ক্ষতি নয়, গোটা দেশের রাজনীতিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি।"

আরও পড়ুন -

  1. বিতর্ক আর দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েই মারাঠা রাজনীতির 'পাওয়ার' হয়ে উঠেছিলেন অজিত
  2. বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর, শরদের সঙ্গে কথা মোদির
  3. অজিত পাওয়ারের বিমান ভেঙে পড়ার আগে আকাশে বারবার চক্কর কাটে, দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
AJIT PAWAR
PLANE CRASH
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
MAMATA BANERJEE ON AJIT PAWAR DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.