রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে, শেষ হবে গণতন্ত্রের হত্যাকারীরা ! আশুতোষ-সৌরভের মুক্তির দাবিতে তোপ মমতার
Mamata demands Ashutosh-Sourav Release: তাঁর হুঁশিয়ারি, ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে থাকা রাজনীতিকদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। গণতন্ত্রে সামান্যতম আস্থা থাকলে অনতিবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি দিতে হবে ।
Published : October 20, 2026 at 9:14 AM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: ককরোচ জনতা পার্টির নেতা আশুতোষ রাঙ্কা এবং সৌরভ দাসের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে সরাসরি সংঘাতের পথে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সামাজিক মাধ্যমে এক কড়া বার্তায় তিনি জানালেন, এই পদক্ষেপ আসলে গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করার এক পরিকল্পিত চক্রান্ত । শাসকদলের উদ্দেশে তোপ দেগে তাঁর হুঁশিয়ারি, ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে থাকা রাজনীতিকদের দিন ঘনিয়ে এসেছে । গণতন্ত্রে সামান্যতম আস্থা থাকলে অনতিবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি দিতে হবে ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত বিবৃতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরুতেই তদন্তকারী সংস্থা ও শাসক শিবিরের মনোভাবকে কাঠগড়ায় তুলেছেন । ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে তিনি লেখেন, “আশুতোষ এবং সৌরভের হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানোর মরিয়া উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি । গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানার জন্য প্রতিদিন এই বিপজ্জনক ভাইরাসটি ব্যবহার করা হচ্ছে ।”
I can understand the desperate motive to extend the custody of Ashutosh and Saurav. This is a dangerous virus being used on a daily basis to attack democracy. Stop torturing the boys and girls of Gen Z. Those in power today, will not be in power tomorrow. From Kolkata to Delhi to Mumbai - throughout the country, atrocities have reached unprecedented levels. When our forefathers stood up to colonial rulers, they too had to face atrocities and yet they fought with conviction and valor. Let me say it clearly: this is state-sponsored terrorism. These are police-sponsored atrocities. These cannot sustain for long. When people with conviction keep standing up strongly for the cause, to Save India, to Save Democracy- only then will these arrogant and blindfolded politicians in government open their eyes. By that time the people would have won, and the murderers of democracy will be finished. If you believe in democracy, release Ashutosh and Saurav immediately.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 19, 2026
একইসঙ্গে তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের উপর দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগে গর্জে উঠে তিনি বলেন, “‘জেন জি’-র ছেলেমেয়েদের উপর এই অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করুন ।” ক্ষমতার অলিন্দে থাকা নেতৃত্বকে সতর্ক করে তিনি মনে করিয়ে দেন, “আজ যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, কাল তাঁরা ক্ষমতায় থাকবেন না ।”
প্রতিবাদের এই আবহকে নিছক স্থানীয় ঘটনা হিসেবে দেখতে নারাজ তৃণমূলের শীর্ষ নেত্রী । তাঁর দাবি, এই দমননীতি এখন সারা দেশেই এক সাধারণ চিত্রে পরিণত হয়েছে । তিনি লিখেছেন, “কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে মুম্বই - গোটা দেশ জুড়েই আজ অত্যাচারের মাত্রা নজিরবিহীন স্তরে পৌঁছে গিয়েছে ।”
বর্তমান শাসকদলের এই আগ্রাসী মনোভাবের মোকাবিলায় তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে আনেন । দেশের অতীত মনে করিয়ে দিয়ে তিনি লেখেন, “আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদেরও একই ভাবে অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল । তবুও তাঁরা নিজেদের গভীর বিশ্বাস এবং অসীম বীরত্ব নিয়ে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন ।”
প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে এই বার্তায় । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে তিনি সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখেন, “আমি পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই: এটি রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাস । এটি সম্পূর্ণভাবে পুলিশের মদতে চলা এক অত্যাচার । এই পরিস্থিতি কখনই বেশি দিন চলতে পারে না ।” তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা ইতিহাসে কখনই সফল হয়নি, এখনও হবে না ।
শাসক শিবিরের অহংকার ভাঙতে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের লড়াইয়ের উপরেই ভরসা রেখেছেন তিনি । দেশ ও সংবিধান রক্ষার লড়াই প্রসঙ্গে মমতা বলেন, “গণতন্ত্রকে বাঁচাতে এবং দেশকে বাঁচাতে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সাধারণ মানুষ যখন রাস্তায় অনড় হয়ে দাঁড়াবেন, তখনই সরকারের এই অহংকারী এবং চোখে কাপড় বাঁধা রাজনীতিকদের চোখ খুলবে ।” এর পরেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত পরিণতির কথা উল্লেখ করে তিনি যোগ করেন, “সেই সময়ের মধ্যে জনতার চূড়ান্ত জয় নিশ্চিত হবে এবং গণতন্ত্রের হত্যাকারীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ।”
বিবৃতির একেবারে শেষ পর্বে এসে প্রশাসনের সামনে সরাসরি শর্ত রেখেছেন তৃণমূল নেত্রী । শাসক শিবিরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তিনি সাফ বলেন, “যদি গণতন্ত্রের প্রতি আপনাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস থাকে, তবে অবিলম্বে আশুতোষ এবং সৌরভকে নিঃশর্ত মুক্তি দিন ।”
সামাজিক মাধ্যমে তৃণমূলনেত্রীর এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য ও জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বিশেষত ‘জেন জি’ বা নতুন প্রজন্মের অধিকারের সপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি যেভাবে ব্রিটিশ জমানার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনেছেন, তা এই সংঘাতকে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক মাত্রা দিল ।