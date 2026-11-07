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অভিষেকের বাড়ির সামনে ফের উত্তেজনা ! মাইক হাতে রাস্তায় মমতা, পুলিশ কমিশনারের ইস্তফা দাবি

Mamata Banerjee demands: পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, "আপনাদের একটাই কাজ, একদিকে হামলা, অন্যদিকে, মামলা ।"

Mamata Banerjee
অভিষেকের বাড়ির সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2026 at 5:48 PM IST

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কলকাতা, 7 নভেম্বর: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং শেষ পর্যন্ত স্বয়ং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর রাস্তায় নেমে প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হওয়া । শুক্রবার রাতের পর শনিবার দুপুরে কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় এমনই নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা ।

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর বাড়ির সামনে কেক কাটা ও জমায়েতকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সংঘাত বাধে । পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একটি চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে হাতে মাইক তুলে নিয়ে সরাসরি কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দের ইস্তফা দাবি করেন তিনি । শুধু তাই নয়, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হুঁশিয়ারি দেন, গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হলে আদালতের দ্বারস্থ হবে দল ।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে ৷ অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে সকাল থেকেই তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও অনুগামীরা । অনেকের হাতেই ছিল কেক, ফুল ও উপহার । কিন্তু বাড়ির সামনের রাস্তায় 163 ধারা জারি থাকার যুক্তি দেখিয়ে জমায়েত ও প্রকাশ্যে কেক কাটতে বাধা দেয় পুলিশ । পুলিশকর্মীদের বক্তব্য ছিল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতেই এই বিধিনিষেধ । অন্যদিকে তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতেও তাঁদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে ধস্তাধস্তি শুরু হয় ।

শনিবার দুপুরে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ৷ এই উত্তেজনার পিছনে অবশ্য ছিল শুক্রবার রাতের সংঘাতের রেশ । অভিযোগ, অভিষেকের বাড়ির সামনে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বিজেপি সমর্থকদের সংঘর্ষ বাধে । দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও ইটবৃষ্টির পাশাপাশি একটি কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগও ওঠে । পটুয়াপাড়ায় অভিষেকের বাড়ির সামনে জড়ো হওয়া কয়েকজন বিক্ষোভকারীর দাবি ছিল, রাস্তা আটকে জন্মদিনের অনুষ্ঠান করা যাবে না । বাড়ির সামনে বসানো ব্যারিকেডও সরাতে হবে । তৃণমূলের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা বিজেপি সমর্থক ।

এই পরিস্থিতিতে অভিষেককে শুভেচ্ছা জানাতে আসা তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘাত আরও তীব্র হয় । খবর পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাস্তার উপর একটি চেয়ারে উঠে মাইক হাতে নিয়ে প্রথমেই স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন তিনি । বলেন, "আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করুন ।" এলাকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যাতে ব্যাহত না-হয়, সে বিষয়েও নির্দেশ দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, পটুয়াপাড়া থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হওয়া উচিত নয় । তৃণমূল কর্মীরা রাস্তার বাঁ-দিক ব্যবহার করবেন, ডান দিক দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে । তিনি বলেন, "যদি ভাবেন আমি চলে যাব, আমি যাচ্ছি না । আমি থাকছি । পুলিশকে অনুরোধ, আমাদের লোকেরা বাঁ-দিকে থাক । ডান দিক খালি রাখুন । আমরা কারও অসুবিধা করব না ।"

তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল নেত্রী । কালীঘাট থানার ওসি-কে উদ্দেশ করে তাঁর বক্তব্য, এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশের দায়িত্ব । কিন্তু অভিষেকের বাড়ির সামনে বিজেপি কর্মীদের দাঁড় করিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না । পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, "আপনাদের একটাই কাজ, একদিকে হামলা, অন্যদিকে, মামলা ।" তাঁর অভিযোগ, একদিকে হামলার ঘটনা ঘটছে, অন্যদিকে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারির পদক্ষেপ করা হচ্ছে ।

এর পরেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দকে সরাসরি নিশানা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী । জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সময় কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের প্রসঙ্গ টেনে এনে অজয় নন্দেরও পদত্যাগ দাবি করেন তিনি । মমতার কথায়, " জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেনে নৈতিক দায় মেনে বিনীত গোয়েল পদত্যাগ করেছেন । আপনিও পদত্যাগ করুন ।"

আদালতের প্রসঙ্গও বার বার উঠে আসে মমতার বক্তব্যে । তাঁর হুঁশিয়ারি, তৃণমূলের গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হলে বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টিপাত করা হবে । কালীঘাট থানার ভূমিকা নিয়েও আদালতে অভিযোগ জানানোর কথা বলেন তিনি । একই সঙ্গে চোরবাগানের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে পুলিশের বিরুদ্ধে অসঙ্গত আচরণের অভিযোগ তোলেন । তাঁর বক্তব্য, পুলিশ যদি এভাবে রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, তা হলে একদিন নিজেদের পদও বিপন্ন হতে পারে । কালীঘাটে তাঁর কালীপুজো মন্দিরের সামনেই হবে বলেও ঘোষণা করেন মমতা । চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, "আমার কালীপুজো মন্দিরের সামনেই হবে । পারলে আটকান ।"

পুলিশের বিরুদ্ধে মহিলা কর্মীদের হেনস্থা এবং তাঁদের শাঁখা-পলা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন মমতা । তাঁর দাবি, আন্দোলন বা জমায়েত সামলানোর নামে মহিলাদের গায়ে হাত তোলা হয়েছে । শাঁখা ও নোয়া ভাঙার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "এই দেখুন মেয়েদের শাঁখা ভেঙেছেন, নোয়া ভেঙেছেন ৷"

ধর্মীয় আবেগের প্রসঙ্গ টেনেও বিজেপি-কে আক্রমণ করেন মমতা । তাঁর অভিযোগ, একদিকে নিজেদের সনাতনী বলে পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে পুজোর দিনেই হামলা ও অশান্তির পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে ৷ মমতার প্রশ্ন, "যারা নিজেদের সনাতনী বলেন, পুজোর দিনও আপনাদের হামলা করতে হচ্ছে ? কীসের সনাতনী ? হিন্দু ধর্মকে আঘাত করছেন ।"

পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে INDIA শিবিরের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁর দলের উপর অত্যাচার বাড়ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । এখন দেখার পুলিশ প্রশাসন কীভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়, অভিযোগগুলির তদন্ত কোন পথে এগোয় এবং পুলিশ কমিশনারকে ঘিরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই নজিরবিহীন দাবি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে ।

TAGGED:

POLICE COMMISSIONERS RESIGNATION
অভিষেকের বাড়ির সামনে উত্তেজনা
সিপির পদত্যাগের দাবি মমতার
TMC MP ABHISHEK BANERJEE
MAMATA DEMANDS CP RESIGNATION

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