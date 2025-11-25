'নির্বাচন শুরুর আগেই সংঘাত, ষড়যন্ত্র'; কপ্টার-বিভ্রাটে সড়কপথে বনগাঁ যেতে হল মমতাকে
হেলিকপ্টার না-পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে সড়কপথেই বনগাঁ যেতে হয় ৷ তবে রাস্তায় জনসংযোগ সেরেছেন বলে জানিয়েছেন মমতা ৷
Published : November 25, 2025 at 2:58 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি । তার আগেই SIR নিয়ে সংঘাত চলছে কেন্দ্র ও রাজ্যের ৷ আর এবার সেই সংঘাত আরও তীব্র হল মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার বিভ্রাটকে ঘিরে ৷
মঙ্গলবার বনগাঁর সভা ও ঠাকুরনগরের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারে ওড়ার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে 'লাইসেন্স সংক্রান্ত' সমস্যার কারণে তা বাতিল হয়ে যায় । অগত্যা সড়কপথেই বনগাঁর উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর সভামঞ্চে পৌঁছেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল সুপ্রিমো । মমতার দাবি, হেলিকপ্টার আটকে তাঁকে দমানো যাবে না, বরং সড়কপথে এসে তাঁর জনসংযোগ আরও নিবিড় হয়েছে ।
কপ্টার বিভ্রাট ও মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি হেলিকপ্টারটিতে লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেয় । সকাল 10টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয় যে, কপ্টারটি ব্যবহার করা যাবে না । অথচ বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে এসআইআর (SIR)-এর প্রতিবাদ সভায় তাঁর পৌঁছনোর কথা ছিল দুপুর সাড়ে 12টায় । শেষমেশ সড়কপথে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দুপুর 1টা 50 মিনিটে সভাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী ।
মঞ্চে উঠেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি । হেলিকপ্টার বাতিলের ঘটনাকে তিনি নিছক যান্ত্রিক ত্রুটি হিসেবে না-দেখে, এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি বা 'কনফ্রন্টেশন'-এর ইঙ্গিত দেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজকে এখানে আছি তারপর আমি ঠাকুরনগর যাব । ঠাকুরনগর থেকে আবার কৃষ্ণনগরে । আমাদের সরকারের একটা হেলিকপ্টার নেওয়া আছে এগ্রিমেন্ট করে । হঠাৎ সকাল 10টায় আমাদের বেরনোর সময় খবর আসে, হেলিকপ্টার পাওয়া যাবে না । আমি দেখলাম দারুণ মজার খবর তো ! ইলেকশন শুরু হল না তার মধ্যে কনফ্রন্টেশন শুরু হয়ে গেল ।"
সড়কপথে জনসংযোগ
হেলিকপ্টার না-পাওয়ায় তাঁকে যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, তা স্বীকার করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবেই তুলে ধরেন । তাঁর দাবি, আকাশপথের বদলে সড়কপথে আসায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছে । রাস্তার দু’ধারে অসংখ্য মানুষ তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন । বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "ওরা বুঝল না এতে আমার ভালো হল । কারণ আমি রাস্তায় আসতে আসতে আমার সঙ্গে প্রচুর মানুষের দেখা হয়েছে । আমার জনসংযোগ ও এক নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ।"
বিজেপিকে হুঁশিয়ারি
আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুর চড়ান মমতা । তাঁর হুঁশিয়ারি, "আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না । আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলব, সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না। ছুঁতেও পারবে না ।" তিনি আরও বলেন, "সারা ভারত সরকার বসে থাকো । সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো । কোটি কোটি টাকা খরচ করো । টাকা গুঁজে গুঁজে দাও । মানুষ টাকা নেবে, কিন্তু তোমায় ভোট দেবে না । কারণ তুমি এক মাসের জন্য টাকা দেবে, আর 365 দিন চলবে কী করে ?"
নিরাপত্তা ও নারীশক্তির বার্তা
ভাষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মা-বোনেদের সম্মান এবং নিরাপত্তার প্রসঙ্গও টেনে আনেন । তিনি বলেন, মানুষ চায় জীবনের, সম্পত্তির এবং গণতন্ত্রের নিরাপত্তা । নারীশক্তির প্রতীক হিসেবে নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, "আমি যদি কিছু ধরি সেটাকে শেষ করে ছাড়ি । 26 দিন আমার জীবনে আমি অনশন করেছিলাম । সিঁদুরের জমি কৃষকদের ফিরিয়ে দেবো বলে । কৃষকদের দাবি আদায় না-হওয়া পর্যন্ত আমি সরিনি ।"
'রাস্তাই আমায় রাস্তা দেখাবে'
তিনি বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালীন তাঁর আন্দোলনের স্মৃতি এদিন ফের উসকে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিরোধীদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি জানিয়ে দেন, তাঁর রুট বন্ধ করে বা হেলিকপ্টার বাতিল করে তাঁকে আটকানো যাবে না । তাঁর কথায়, "কাজেই আপনারা আমার হেলিকপ্টার বাতিল করে দিন । আমার রুট বন্ধ করে দিন । যা ইচ্ছা তাই করুন । আমার কিছু যায় আসে না । আমি ঠিক আমার মতো করে, আমি যেভাবে সারা জীবন সংগ্রাম করে এসেছি, পথ চলেছি - রাস্তাই আমায় রাস্তা দেখায় এবং রাস্তাই আমাকে রাস্তা দেখাবে ।"
বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত পদযাত্রায় অংশ নেন । সেখানেও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন তিনি ।