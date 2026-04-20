ভবানীপুরে 'ঘরোয়া' বৈঠকে মাইক কেন? ক্ষুব্ধ মমতা, কড়া নিশানায় মোদি

ভবানীপুরে 'ঘরোয়া' বৈঠকে মাইক কেন? ক্ষুব্ধ মমতা, কড়া নিশানায় মোদি
Published : April 20, 2026 at 3:05 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: ভোটপ্রচারের শত ব্যস্ততার মাঝেই নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে জনসংযোগে জোর দিলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার 72 নম্বর ওয়ার্ডের লেডিজ পার্ক বা উত্তম উদ্যানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন তিনি । তবে এই সভায় যোগ দিতে এসেই চূড়ান্ত মেজাজ হারান তৃণমূল নেত্রী ।
পার্কের বাইরে বড় বড় চোঙা ও মাইক লাগানো দেখে দৃশ্যতই ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা । উপস্থিত কাউন্সিলরদের কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, এটি নিতান্তই একটি ঘরোয়া আলাপচারিতা, কোনও রাজনৈতিক জনসভা নয় । তাই এখানে মাইকের কোনও প্রয়োজন ছিল না । এই বৈঠক যে কেবল সাধারণ মানুষের সঙ্গে একান্ত আলাপের জন্য, তা বোঝাতে তিনি কড়া নির্দেশ দেন - ভেতরে কোনও পুলিশকর্মী বা দলের কর্মী থাকলে তাঁদেরও অবিলম্বে বেরিয়ে যেতে হবে ।
এ দিনের সভায় ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম একবারও মুখে আনেননি মমতা । তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । গত 12 বছরে প্রধানমন্ত্রী ক'টি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, সেই প্রশ্ন তুলে মমতা অভিযোগ করেন, মোদির শহরকেন্দ্রিক সভাগুলোতে টাকার বিনিময়ে লোক 'ভাড়া করে' আনা হয় । অন্যদিকে, তৃণমূলের সভায় মানুষ আসেন স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার টানে । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিজেপি তাঁকে বারবার টার্গেট করছে কারণ তারা তাঁকে ভয় পায় এবং জানে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি কাঁপানোর ক্ষমতা রাখেন ।
বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দেশকে টুকরো করার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি বাংলাকে নিয়ে চলি, বিভাজনের রাজনীতি করি না ।" পাশাপাশি এনআরসি প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, তালিকা থেকে 90 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হচ্ছে ।
কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'অপব্যবহার' নিয়েও এদিন সরব হন তিনি । বক্তব্যের পর স্থানীয় বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগ ও পরামর্শ মন দিয়ে শোনেন মমতা । উপস্থিত অনেকে তাঁর সাহসকে কুর্নিশ জানান এবং তাঁকে আগামী দিনে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন । এ দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ইসকন মন্দিরের প্রতিনিধি রাধারমণ দাসও । তিনি অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘার জগন্নাথধামের এক বছর পূর্তি ও বিপুল জনসমাগমের কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরলে মমতা জানান, আগামী রথযাত্রার সময় তিনি নিজে দিঘায় যাবেন ।