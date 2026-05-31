বিজেপি এভাবেই রাজ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে! কল্যাণ আক্রান্ত হওয়ায় সরব মমতা

বিজেপি এভাবেই রাজ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে! কল্যাণ আক্রান্ত হওয়ায় সরব মমতা
তৃণমূল নেতৃত্ব সোশাল মিডিয়ায় লিখেছে, রাজ্যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে এবং বাংলায় গণতন্ত্র আজ গভীর সংকটে ।
Published : May 31, 2026 at 3:34 PM IST
কলকাতা, 31 মে: দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই, বাংলায় ফের আক্রান্ত তৃণমূলের আরেক শীর্ষনেতা । রবিবার দুপুরে হুগলির চণ্ডীতলা থানায় একটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে যোগা দিতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন শ্রীরামপুরের সাংসদ তথা লোকসভার চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরাই সুপরিকল্পিতভাবে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে । সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
এদিনের হামলার ঘটনায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুতর শারীরিক চোট পেয়েছেন বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । দলের দুই হেভিওয়েট ও সংসদীয় নেতার ওপর পরপর হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মমতা ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলির চণ্ডীতলা থানায় একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে যাচ্ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । অভিযোগ, তিনি চণ্ডীতলা থানার কাছাকাছি পৌঁছতেই আচমকা একদল লাঠিসোঁটাধারী দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায় এবং উসকানিমূলক স্লোগান দিতে দিতে তাঁর ওপর চড়াও হয় । পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সাংসদের গাড়ি লক্ষ্য করে চারপাশ থেকে ব্যাপক ইটবৃষ্টি শুরু হয় । এই আকস্মিক ও অতর্কিত আক্রমণের জেরে শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর চোট পান প্রবীণ এই তৃণমূল সাংসদ । ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে, রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করতে হয় বলে দাবি করেছে তৃণমূল ।
গোটা ঘটনাটি স্থানীয় পুলিশের উপস্থিতিতেই ঘটেছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে । থানার মতো একটি হাই-সিকিউরিটি জোনের ঠিক বাইরে কীভাবে এত দুষ্কৃতী জড়ো হওয়ার সুযোগ পেল এবং খোদ পুলিশের সামনেই কীভাবে একজন প্রবীণ জনপ্রতিনিধির ওপর এমন প্রাণঘাতী হামলা ও ইটবৃষ্টির ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সরব হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷
Yesterday, BJP supporters brutally attacked and lynched @AITCofficial Lok Sabha Floor Leader @abhishekaitc. The terrifying videos are in the public domain.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 31, 2026
Today, our Chief Whip in Lok Sabha, @KBanerjee_AITC was also a victim of a planned BJP attack.
BJP murdering democracy. https://t.co/HF1dmQIZSX
এই হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে একটি অত্যন্ত কড়া বিবৃতি দেওয়া হয়েছে । দলের তরফ থেকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানানো হয়েছে, 2026 সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর 26 দিন পেরিয়ে গেলেও বাংলায় ভোট-পরবর্তী হিংসা এখনও অব্যাহত রয়েছে ।
রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বলে দাবি করে তৃণমূল নেতৃত্ব লিখেছে, রাজ্যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে এবং বাংলায় গণতন্ত্র আজ গভীর সংকটে । মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে দলের দুই শীর্ষনেতার ওপর এই ধারাবাহিক আক্রমণ প্রমাণ করে যে, রাজ্যে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সুরক্ষাও আজ তলানিতে ঠেকেছে । পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতেই শাসকদল বিজেপির দুষ্কৃতীরা এহেন তাণ্ডব চালানোর সাহস পাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ।
হুগলিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রান্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র তোলপাড় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । এই ঘটনার পর সোশাল মিডিয়ায় কড়া প্রতিক্রিয়া ও রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই পোস্টে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন যে, গতকালই বিজেপির সমর্থকরা লোকসভার ফ্লোর লিডার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর নৃশংসভাবে হামলা চালিয়েছিল ও লিন্চ করার চেষ্টা করেছিল, যার ভয়াবহ ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই পাবলিক ডোমেইনে বা জনসমক্ষে এসেছে । আর আজ চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে না হতেই লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিজেপির একটি সুপরিকল্পিত হামলার শিকার হতে হল । বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন যে, বিজেপি এভাবেই রাজ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে ।
তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে বারবার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে, ঘটনার সময় চণ্ডীতলা থানার পুলিশ প্রশাসন ঠিক কী ভূমিকা পালন করছিল । থানার বাইরে যেখানে স্বাভাবিকভাবেই কড়া প্রহরা থাকার কথা, সেখানে কীভাবে এত বিপুল সংখ্যক বহিরাগত এবং লাঠিসোঁটাধারী দুষ্কৃতী জড়ো হওয়ার সুযোগ পেল, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে । রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতেই সুপরিকল্পিতভাবে এই ধরনের হামলার ছক কষা হচ্ছে বলে দাবি জোড়াফুল শিবিরের । এই বিষয়ে অবিলম্বে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের হস্তক্ষেপ এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে দলের পক্ষ থেকে ।
উল্লেখ্য, গতকাল দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে এক মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভ ও হামলার মুখে পড়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই ঘটনায় তাঁর চশমা ভেঙে যায় এবং রক্তচাপের হেরফের-সহ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল । বর্তমানে তাঁকে 'এক্স' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দিয়ে বাড়িতেই কড়া মেডিক্যাল পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । অভিষেকের ওপর সেই হামলার ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে না হতেই হুগলির চণ্ডীতলায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হওয়ার অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল ৷ এই ধারাবাহিক ঘটনার পর সেই সুরকেই তারা আরও জোরালো করেছে ৷