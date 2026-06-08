বিধানসভায় বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে মমতার ঘনিষ্ঠ ফিরহাদ হাকিম

বিধানসভায় বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে মমতার ঘনিষ্ঠ ফিরহাদ হাকিম
সোমবার দুপুরে বিধানসভায় যান ফিরহাদ হাকিম৷ সেখানেই তিনি সাক্ষাৎ করেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে৷
Published : June 8, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: রাজ্য রাজনীতিতে ফের বড়সড় চমক। যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবার বিধানসভায় বিদ্রোহী বিধায়কদের শিবিরে সরাসরি যোগ দিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বিধানসভায় তাঁকে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে প্রবেশ করতে দেখা যায়, যা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিধানসভায় সোমবার দুপুর 2টো 40 মিনিট নাগাদ তাঁর বিধানসভায় আসার কথা ছিল। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক দশ মিনিট আগেই, অর্থাৎ দুপুর 2টো 30 মিনিট নাগাদ বিধানসভার বাইরের গেটে এসে পৌঁছন ফিরহাদ হাকিম। নিজস্ব গাড়ি নিয়ে তিনি সরাসরি বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করেন এবং সোজা বিধানসভার ভেতরে চলে যান। সেখানে লবিতে তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। লবিতে কয়েক সেকেন্ড বসার পরেই তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন দলের অন্দরে নবগঠিত পরিষদীয় দলের ডেপুটি লিডার সন্দীপন সাহা।
উল্লেখ্য, শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে এই নতুন পরিষদীয় দল গঠন করেছেন বিদ্রোহী বিধায়করা। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই নেতা। বিধানসভার অধ্যক্ষ তাঁকেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দিয়েছেন। সন্দীপন সেসময় তাঁর অন্যতম প্রধান সঙ্গী ছিলেন। এদিন দেখা যায়, সন্দীপন সাহা এসে অত্যন্ত উষ্ণতার সঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের হাত ধরেন এবং তাঁকে সসম্মানে অন্দরে নিয়ে যান।
বিধানসভার ভেতরের পরিস্থিতি তখন বেশ সরগরম। জানা যায়, সন্দীপন সাহা তাঁকে সোজা বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে নিয়ে যান। সেই সময় বিরোধী দলনেতা নিজের ঘরে একটি বৈঠক করছিলেন। বিদ্রোহী বিধায়কদের সঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের এই সাক্ষাৎ রাজ্য রাজনীতির সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলল।
ভুলে গেলে চলবে না ফিরহাদ হাকিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সঙ্গী। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকাকালীন তিনি ছিলেন দলনেত্রীর কিচেন ক্যাবিনেটের সদস্য। আজ তিনিই বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেওয়ায় জল্পনা আরও জোরালো হল। গত কয়েকদিন ধরে বলা হচ্ছিল যে এক হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রীও তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, তবে তিনি কি ছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
দলের অন্দরে তৈরি হওয়া এই সমান্তরাল বা বিদ্রোহী পরিষদীয় দল ইতিমধ্যেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো প্রথম তালিকাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই তালিকায় ফিরহাদ হাকিম ছিলেন মুখ্য সচেতক। শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়েই নতুন এই পরিষদীয় দল ও তার পদাধিকারীদের নির্বাচন করা হয়েছে। সেই বিদ্রোহী শিবিরের চিফ হুইপ এবং অন্যান্য প্রথম সারির বিধায়কদের সঙ্গেই এবার একাসনে দেখা গেল একদা মমতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ফিরহাদ হাকিমকে।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রাজনৈতিক দলবদল বা এই টানাপোড়েনের কিছুদিন আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন ফিরহাদ। কুণাল ঘোষ, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় বা অশোক দেবের মতো নেতাদের পাশাপাশি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তৃণমূল নেত্রীর পাশেই ছিলেন বলে জানা যায়।
কিন্তু সম্প্রতি তিনি কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন। মেয়র পদ থেকে তাঁর সেই পদত্যাগের পরেই রাজনৈতিক মহলে প্রবল জল্পনা তৈরি হয়েছিল যে, তিনিও হয়তো এবার দলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে নাম লেখাতে চলেছেন। এদিনের বিধানসভার ছবি কার্যত সেই জল্পনাকেই বাস্তব রূপ দিল।