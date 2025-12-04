ETV Bharat / politics

রাজ্যের মসজিদ নথিভুক্ত করার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যে, ওয়াকফ-জল্পনা উড়িয়ে অভয়বাণী মমতার

সোশাল মিডিয়া ও লোকমুখে ছড়ানো কথাগুলোকে 'অপপ্রচার' বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, কারও ধর্মীয় সম্পত্তি বা ওয়াকফ এস্টেট বেদখল হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

ওয়াকফ-জল্পনা উড়িয়ে অভয়বাণী মমতার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025 at 3:10 PM IST

বহরমপুর, 4 ডিসেম্বর:​​ রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে ভীতি ও বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে তা নস্যাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোশাল মিডিয়া ও লোকমুখে ছড়ানো কথাগুলোকে 'অপপ্রচার' বলে দাবি করে তিনি জানান, কারও ধর্মীয় সম্পত্তি বা ওয়াকফ এস্টেট বেদখল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই । রাজ্য সরকার কালেক্টরের খতিয়ানে ধর্মীয় স্থান নথিভুক্ত করছে বলে যে রটনা চলছে, তাকে তিনি 'সম্পূর্ণ মিথ্যে' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ।​

বৃহস্পতিবার বহরমপুর স্টেডিয়ামের সভায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হচ্ছে । বিশেষত, ওয়াকফ সম্পত্তি ও কবরস্থানগুলিকে সরকারি খাস জমি বা কালেক্টরের 1 নম্বর খতিয়ানভুক্ত করা হচ্ছে বলে যে গুজব রটেছে, এদিন তার বিরুদ্ধে সরব হন তিনি ।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "গত কয়েকদিন কিছু দুষ্কৃতী গুজব রটাচ্ছে । রাজ্য সরকার কালেক্টরের খতিয়ান নম্বর 1-এ ধর্মীয় স্থানগুলো, মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদি নথিভুক্ত করা হচ্ছে । আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা ।" তিনি জেলাবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, "নিশ্চিন্তে থাকুন, কারও সম্পত্তি কেউ বেদখল করবে না এবং বেদখল হবে না ।"

​ওয়াকফ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে এদিন প্রযুক্তিগত ও আইনি দিকটিও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন মমতা । তিনি জানান, কেন্দ্রীয় পোর্টালে তথ্য আপলোড করার যে পরিবর্তন নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, তা আদতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ডব্লিউএএমসি (WAMC) পোর্টাল এবং নতুন ইউডব্লিউইইডি (UWEED) পোর্টাল - এর পার্থক্য হল শুধু আপলোড করার প্রক্রিয়া । আগে ওয়াকফ বোর্ড আপলোড করত, এখন মোতোয়ালিরা আপলোড করে স্টেট ওয়াকফ বোর্ডকে দেবেন ।" রাজ্য সরকারই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে এই অধিকার সুনিশ্চিত করেছে বলে তিনি দাবি করেন ।

​বিরোধীদের বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বৈরাচারী মনোভাব'-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেই তাঁর সরকার আইন পাশ করেছিল, যাতে জোর করে কেউ ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নিতে না-পারে । পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, "82 হাজার ওয়াকফ প্রপার্টির তথ্য আমরা আসার আগেই কেন্দ্রীয় পোর্টালে ছিল । এটা আমরা করিনি ।" ​

এদিন সোশাল মিডিয়া বা এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার করে ছড়ানো গুজবে কান না-দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘু ভাইবোনদের কাছে আবেদন জানান তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দেন, "আমার দায়িত্ব আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের সম্পত্তি এবং আপনাদের ধর্মীয় স্থানের সম্মান রক্ষা করা । মিথ্যে প্রচারে কান দেবেন না ।"

MAMATA BANERJEE ON WAQF
MAMATA IN MURSHIDABAD
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ওয়াকফ
MAMATA BANERJEE

