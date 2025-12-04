রাজ্যের মসজিদ নথিভুক্ত করার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যে, ওয়াকফ-জল্পনা উড়িয়ে অভয়বাণী মমতার

রাজ্যের মসজিদ নথিভুক্ত করার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যে, ওয়াকফ-জল্পনা উড়িয়ে অভয়বাণী মমতার
সোশাল মিডিয়া ও লোকমুখে ছড়ানো কথাগুলোকে 'অপপ্রচার' বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, কারও ধর্মীয় সম্পত্তি বা ওয়াকফ এস্টেট বেদখল হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।
Published : December 4, 2025 at 3:10 PM IST
বহরমপুর, 4 ডিসেম্বর: রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে ভীতি ও বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে তা নস্যাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোশাল মিডিয়া ও লোকমুখে ছড়ানো কথাগুলোকে 'অপপ্রচার' বলে দাবি করে তিনি জানান, কারও ধর্মীয় সম্পত্তি বা ওয়াকফ এস্টেট বেদখল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই । রাজ্য সরকার কালেক্টরের খতিয়ানে ধর্মীয় স্থান নথিভুক্ত করছে বলে যে রটনা চলছে, তাকে তিনি 'সম্পূর্ণ মিথ্যে' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ।
বৃহস্পতিবার বহরমপুর স্টেডিয়ামের সভায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হচ্ছে । বিশেষত, ওয়াকফ সম্পত্তি ও কবরস্থানগুলিকে সরকারি খাস জমি বা কালেক্টরের 1 নম্বর খতিয়ানভুক্ত করা হচ্ছে বলে যে গুজব রটেছে, এদিন তার বিরুদ্ধে সরব হন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "গত কয়েকদিন কিছু দুষ্কৃতী গুজব রটাচ্ছে । রাজ্য সরকার কালেক্টরের খতিয়ান নম্বর 1-এ ধর্মীয় স্থানগুলো, মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদি নথিভুক্ত করা হচ্ছে । আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা ।" তিনি জেলাবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, "নিশ্চিন্তে থাকুন, কারও সম্পত্তি কেউ বেদখল করবে না এবং বেদখল হবে না ।"
ওয়াকফ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে এদিন প্রযুক্তিগত ও আইনি দিকটিও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন মমতা । তিনি জানান, কেন্দ্রীয় পোর্টালে তথ্য আপলোড করার যে পরিবর্তন নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, তা আদতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ডব্লিউএএমসি (WAMC) পোর্টাল এবং নতুন ইউডব্লিউইইডি (UWEED) পোর্টাল - এর পার্থক্য হল শুধু আপলোড করার প্রক্রিয়া । আগে ওয়াকফ বোর্ড আপলোড করত, এখন মোতোয়ালিরা আপলোড করে স্টেট ওয়াকফ বোর্ডকে দেবেন ।" রাজ্য সরকারই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে এই অধিকার সুনিশ্চিত করেছে বলে তিনি দাবি করেন ।
বিরোধীদের বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বৈরাচারী মনোভাব'-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেই তাঁর সরকার আইন পাশ করেছিল, যাতে জোর করে কেউ ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নিতে না-পারে । পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, "82 হাজার ওয়াকফ প্রপার্টির তথ্য আমরা আসার আগেই কেন্দ্রীয় পোর্টালে ছিল । এটা আমরা করিনি ।"
এদিন সোশাল মিডিয়া বা এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার করে ছড়ানো গুজবে কান না-দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘু ভাইবোনদের কাছে আবেদন জানান তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দেন, "আমার দায়িত্ব আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের সম্পত্তি এবং আপনাদের ধর্মীয় স্থানের সম্মান রক্ষা করা । মিথ্যে প্রচারে কান দেবেন না ।"