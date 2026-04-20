রানওয়েতে আমায় আধ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হল, কপ্টার-বিলম্বে বিজেপিকে তোপ মমতার

রানওয়েতে আমায় আধ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হল, কপ্টার-বিলম্বে বিজেপিকে তোপ মমতার
সোমবার উত্তর 24 পরগনার খড়দায় নির্বাচনী জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ সেই সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি৷
Published : April 20, 2026 at 8:28 PM IST
খড়দা (উত্তর 24 পরগনা), 20 এপ্রিল: নির্বাচনী মরসুমে ফের একবার তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সোমবার উত্তর 24 পরগনার খড়দা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সূর্য সেন নগর খেলার মাঠের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি ও প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাঁর দাবি, তাঁকে জনসভায় আসতে বাধা দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আকাশপথে তাঁর হেলিকপ্টার আটকে রাখা হয়েছিল। এমনকি এই পুরো ঘটনার পিছনে গেরুয়া শিবিরের মদতপুষ্ট কর্মকর্তাদের হাত রয়েছে বলেও সরাসরি তোপ দেগেছেন তিনি।
এদিন খড়দার জনসভায় তাঁর আসার কথা ছিল বিকেলের দিকে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান তৃণমূল সুপ্রিমো। মঞ্চে উঠেই বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি অনেকক্ষণ আগেই বীরভূম থেকে রওনা দিয়েছিলাম। কিন্তু রানওয়েতে আমায় আধ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হল। সব বিজেপির লোক বসে আছে সেখানে। ওরা ইচ্ছে করে দেরি করাচ্ছে।" তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের আকাশপথের গতিবিধিও একইভাবে 40 মিনিট আটকে রাখা হয়েছিল। মমতার কথায়, "এরা আমাদের সঙ্গে এরকমই ব্যবহার করছে। বিমানবন্দরে গেলে দেখবেন সব বিজেপির লোক বসে আছে।"
মমতা আরও অভিযোগ করেন, শুধু যাতায়াত নয়, জনসভার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিজেপি প্রশাসনকে ব্যবহার করে বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, "অনেক কষ্ট করে এই সভার পারমিশন নিতে হয়েছে। পারমিশন দেওয়ার ব্যাপারেও এরা বিজেপিকে জিজ্ঞেস করছে। চার তারিখের পর এদের এই অহংকারের বিষদাঁত মানুষ ভেঙে দেবে।" সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, "পহেলগাঁওতে টেররিস্টদের আটকাতে পারে না, আর বাংলার মানুষ কি টেররিস্ট? মিলিটারি দিয়ে কেন ভোট করানো হচ্ছে? আমার প্রশ্ন টর্চার গভর্মেন্টের কাছে, কেন গণতন্ত্রে মিলিটারি ব্যবহার করা হচ্ছে? মানুষকে কি বুলডোজ করতে চাও?"
সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া সতর্কবার্তা দেন। ইভিএম মেশিন ও কাউন্টিং নিয়ে নিজের আশঙ্কার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "ইভিএম মেশিন ভালো করে দেখে নেবেন। পোলিং-এর পর যখন ইভিএম নিয়ে যাওয়া হবে, তখন সেন্ট্রাল ফোর্স বদল হতে পারে। পাহাড়ে যাঁরা থাকবেন, তাঁরা যেন বাইরের খাবার না খান। কাউন্টিং-এর দিন জলটুকুও বাইরে থেকে খাবেন না। বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন, সব দিকে নজর রাখুন।"
এদিন খড়দায় তৃণমূল প্রার্থী দেবদীপ পুরোহিতের হয়ে প্রচার করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত আবেগের কথা তুলে ধরেন। প্রয়াত তৃণমূল নেতা কাজল সিনহার কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কাজল ভাই জেতার পর মারা গেলেন, হার্ট ব্লকে ওঁর চলে যাওয়া আমি আজও ভুলতে পারি না। ওঁর জায়গায় এবার দেবদীপকে দিয়েছি। ও সৎ ছেলে, ওঁর সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা আছে। আপনাদের জন্য ও 24 ঘণ্টা কাজ করবে।"
বিজেপির ‘সোনার বাংলা’ গড়ার প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, "ওরা বলছে সোনার বাংলা গড়বে, আর তারপর এসে আমাদের মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে যা হয়, এখানেও তাই করার চেষ্টা করছে। আমি সব খাই— লিট্টি, ধোকলা, সাগু পাইস— সব উৎসবে যাই। কিন্তু ওরা মানুষের খাবার আর ভাষা কেড়ে নিতে চায়।"
এছাড়াও সিএএ এবং এনআরসি ইস্যুতে সরব হয়ে তিনি আশ্বাস দেন, বাংলায় কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না। সবশেষে, হাতে সময় কম থাকায় বেলেঘাটা ও নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরের সভার উদ্দেশে রওনা দেন মমতা। তবে যাওয়ার আগে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "হিম্মত থাকলে লড়াইয়ের ময়দানে এসো। বন্দুক আর এজেন্সির ক্ষমতা বড় না মানুষের ক্ষমতা বড়, সেটা ভোটবাক্সেই প্রমাণ হবে। 2026 সালেই তোমাদের পতন হবে।"