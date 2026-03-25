বিহারের 4 জেলা ও উত্তরবঙ্গকে নিয়ে আলাদা রাজ্যের ছক বিজেপির, অভিযোগ মমতার

বিহারের 4 জেলা ও উত্তরবঙ্গকে নিয়ে আলাদা রাজ্যের ছক বিজেপির, অভিযোগ মমতার
বুধবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে এই অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ তাঁর দাবি, জিততে না পেরে বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত করছে বিজেপি৷
Published : March 25, 2026 at 7:47 PM IST
শিলিগুড়ি, 25 মার্চ: বাংলা জয় করতে না পারায় এবার তাই বাংলাকে ভেঙে আলাদা রাজ্য করার চক্রান্ত করছে বিজেপি। এমনটাই অভিযোগ খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জাবরাভিটা হাইস্কুল ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার হয়ে প্রচারের জনসভা থেকে এমনটাই অভিযোগ করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, এবার বাংলা দখলের পর আগামীতে দিল্লি দখলের হুঙ্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন উত্তরবঙ্গ থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে ময়নাগুড়িতে সভা সারেন। তারপর সেখান থেকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন জাবরাভিটায় দলের তিন প্রার্থী গৌতম দেব, রঞ্জন শীলশর্মা ও কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করেন। আর সেই সভা থেকেই বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে নিয়ে আলাদা পুরসভা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রঞ্জন শীলশর্মা। আর এদিনের জনসভায় রঞ্জনের সেই দাবিতে সিলমোহর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বাংলা দখলের জন্য বিজেপি যে উত্তরবঙ্গকে হাতিয়ার করছে সেই অভিযোগও করেন তিনি।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী জনসভার মঞ্চ থেকে সুর চরিয়ে বলেন, ‘‘শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আর জলপাইগুড়ির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিলিগুড়ির জন্য বড় পানীয় জলের প্রকল্প হচ্ছে। আমরা ইস্তাহারে জানিয়েছি, ক্ষমতায় এলে আমরা নতুন অনেক পুরসভা করব। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িরও ওই দাবি রয়েছে। আমরা ক্ষমতায় এলে অবশ্যই ভাবব। এখানকার বিধায়ক কী করেছে? কিছু করেনি। খালি গালমন্দ করেছে। মনে রাখবেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব প্রকল্প বন্ধ করে দেবে।’’
এরপরই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সমস্ত চা-বাগান আমরা খুলেছি। বিজেপি একটাও করেনি। আগে দুয়ারে সরকার করেছি, এবার দুয়ারে স্বাস্থ্য করব। বাংলা দখল করতে পারছে না বলে এখন বিহারের চারটি জেলা ও উত্তরবঙ্গকে নিয়ে আলাদা রাজ্য করতে চাইছে বিজেপি। প্রাণ থাকতে ভাগাভাগি হতে দেব না। একটা কাজ করতে পারে না। গলায় দড়ি দিয়ে ডুবে মরা উচিত। বাংলার টাকা দেয় না।’’
এরপর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, "নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। এবার প্রথমে আমার সমস্ত অফিসারদের বদলি করা হয়েছে। তাতে কিছু যায় আসে না। আমার শক্তি আমার মানুষ। মনে রাখবেন আহত বাঘ আরও ভয়ঙ্কর। এবার বাংলা দখল করব, তারপর দিল্লি দখল করব। কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির প্রতীক নিয়ে ঘুরছে।’’
শেষে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘আমার চিন্তা নেই। আপনারা আমার যোদ্ধা। আপনারা ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাহারা দেবেন। প্রয়োজনে পান্তাভাত খেয়ে পাহারা দেবেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মানুষ নতুন করে চিন্তা করুন। একটা নতুন শুরু করুন।’’