জনসভায় অসুস্থ মহিলার পালস চেক করলেন মমতা, হাসপাতালে পাঠিয়ে 'দুয়ারে স্বাস্থ্য'-এর অঙ্গীকার

জনসভায় অসুস্থ মহিলার পালস চেক করলেন মমতা, হাসপাতালে পাঠিয়ে 'দুয়ারে স্বাস্থ্য'-এর অঙ্গীকার
Published : April 26, 2026 at 12:33 PM IST
বেহালা, 26 এপ্রিল: বেহালায় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন জনৈক মহিলা সমর্থক । তা দেখে বক্তব্য থামিয়ে নিজে তাঁর কাছে গিয়ে পরিস্থিতি দেখতে যান মমতা ৷ তিনি ওই মহিলার পালস বিট চেক করেন ৷ এরপর তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় ৷ এই ঘটনার পর ফের মঞ্চে এসে তৃণমূলের ইস্তাহারে উল্লিখিত 'দুয়ারে স্বাস্থ্য' প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দেন তৃণমূল নেত্রী । জানান, চতুর্থবারের জন্য তাঁর দল ক্ষমতায় এলে অবিলম্বে এই প্রকল্প চালু করা হবে ৷
বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শুভাশিস চক্রবর্তী এবং রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে শনিবার জনসভায় অংশ নেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এ ছাড়াও হাজির ছিলেন বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শুভাশিস চক্রবর্তী এবং বেহালা পশ্চিমের প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায় । মঞ্চে দলের অন্যান্য কর্মীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিনোদন দুনিয়া তথা দলের সমর্থক ভরত কল, দিগন্ত বাগচী, রূপাঞ্জনা মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে ৷
জনসভায় যোগ দিতে এসে এদিন তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন জনৈক মহিলা সমর্থক । তাঁর ওই অবস্থা দেখে তড়িঘড়ি তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন মুখ্যমন্ত্রী । দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স এনে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় । শুধু তাই নয়, তার আগে তিনি নিজেই মাপেন ওই মহিলার পালস বিট ।
এরপর মঞ্চে ফিরে মমতা বলেন, "হয়তো গরমে শরীর খারাপ হয়েছে, আবার অ্যাসিডিটিতেও হতে পারে, আবার হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে । আমার পরিচিত একজন মারা গেছেন । দু'বার কাশি হয়েই হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল । আজকাল হার্ট অ্যাটাক বেশি হচ্ছে । অনেকসময় আমরা 'হাই প্রেশার'টা চেক করি না । শরীরের চেক আপটাও করি না । তাই এবার আমরা ঠিক করেছি, ব্লকে ব্লকে টাউনে টাউনে দুয়ারে স্বাস্থ্য করব । আপনারা সকলে তা হলে নিজেদের রোগটা বুঝতে পারবেন । আমি 226টা অ্যাম্বুলেন্স আমাদের এমপি তহবিলের টাকা থেকে করে দিয়েছি । সেগুলো রেডি আছে । প্ল্যান করে করব, যাতে টেস্ট করে চিকিৎসা করানো যায় ।"
উল্লেখ্য, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহারে গৃহীত '10 প্রতিজ্ঞা'র মধ্যে অন্যতম 'দুয়ারে চিকিৎসা' প্রকল্প । ভোটে জিতলে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে তৃণমূলের সরকার এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করবে বলে জানানো হয়েছে ৷ 'দুয়ারে রেশন'-এর ধাঁচে একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি বা স্থানীয় এলাকায় চিকিৎসার সুবিধা মিলবে ৷
প্রসঙ্গত, এদিনের সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে ওঠার আগেই জনবহুল চৌরাস্তার পথ দিয়ে যাচ্ছিল বেহালা পশ্চিমের সিপিএম প্রার্থী নীহার ভক্ত এবং নিলয় মজুমদারের সমর্থনে মহামিছিল । যে মিছিলে শামিল ছিলেন বৃন্দা কারাত-সহ দলের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও । সিপিএমের মহামিছিল চৌরাস্তার পথ অতিক্রম করার সময় 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা । তারস্বরে বাজিয়ে দেন দলীয় প্রচারের স্লোগান । তবে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশেও হাত নাড়েন সিপিএম প্রার্থী নীহার ভক্ত ।