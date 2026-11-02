মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যাপ্টার ক্লোজ ! ইন্ডি জোটের আন্দোলনকে কটাক্ষ অর্জুনের
Arjun Singh: পাশাপাশি বামেদের বই বিক্রি নিয়ে অর্জুন সিংয়ের দাবি, ওদের ওই বই বিক্রি, পুরোটাই ভাওতাবাজি ৷ ওদেরকে বলুন অডিট রিপোর্টটা পেশ করতে ৷
Published : November 2, 2026 at 2:13 PM IST
ব্যারাকপুর, 2 নভেম্বর: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেননি সিজিপি নেতারা ৷ দিল্লির রামলীলা ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধীদের সভা বিফলে গিয়েছে ৷ ব্যারাকপুরের একটি অনুষ্ঠান থেকে এমন ভাষাতেই মমতা তৃণমূল শিবিরকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ।
তিনি বলেন, "দিল্লির রামলীলা ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সভার ডাক দিয়েছিলেন সেখানে অর্ধেক চেয়ার ফাঁকা ছিল ৷ ঠিক যেভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে মিলে সভা করতে গিয়ে সেটা ফ্লপ হয়েছিল । একই অবস্থা এবারও হয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন দুরবস্থা হয়েছে যে বিরোধী দলগুলির সাহায্য নিয়ে সভা করতে হচ্ছে ৷ আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে গিয়েছে ৷ কিছু লোক তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ।"
দেশে এসআইআর ও ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচি নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ উঠেছে । আর এই অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই দেশের বিরোধী দলগুলি ও ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে তদন্ত করার ও তাঁর পদত্যাগ দাবি করে চলেছে ।
সম্প্রতি জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তাফার দাবিতে এক জোট হয়েছে বিরোধীরা । বিরোধী ঐক্যে শান দিতে দিল্লির রামলীলা ময়দানে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে এক সভার ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের সেই সভায় রবিবার যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
সেই সভা নিয়েই রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিং ফের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন ৷ তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর কেউ বিশ্বাস করে না ৷ ওঁনার দল তিনটে ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে ৷ এনসিপিআই, ঋত তৃণমূল আর মৃত তৃণমূল । তাই ওই দল নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় কুস্তি করবেন আর কোথায় দোস্তি করবেন উনি জানেন, কিন্তু ওঁনার হাল এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে যে ওঁনাকে ককরোচ পার্টির সাহায্য নিতে হচ্ছে রাজনীতিতে । রাজ্যের মানুষ দেখতে পাচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দুরবস্থা ৷ আমরা আগেই জানতাম যেদিন এই দলটা সরকার থেকে সরবে, দলটাই উঠে যাবে ৷ আর ঠিক সেটাই হয়েছে, তৃণমূল দলটা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে ।"
রবিবারের দিল্লির সভার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে, সেই নিয়ে অর্জুন সিং বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যকে অশান্ত করতে পারবে না ৷ আমরা সব বিফল করব । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা হারে হারে চিনি, তাই বলছি ওঁনার চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে গিয়েছে ।"
তবে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি বামেদের অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না মন্ত্রী অর্জুন সিং । তিনি বলেন, "বামেদের অবস্থা তৃণমূল দলের থেকেও আরও খারাপ হবে ৷ বামেরা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উঠে যাবে এরপর । ওদের ওই বই বিক্রি, পুরোটাই ভাওতাবাজি ৷ সবটাই বামেদের নাটক ৷ বামেরা এখন নাটক কোম্পানিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে । বামেদের কোনও কথার বিশ্বাস আর কেউ করে না । ওই বই বিক্রির গল্প সত্যি কি না তা জানতে হলে ওদেরকে বলুন অডিট রিপোর্টটা পেশ করতে ।"