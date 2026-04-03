হিম্মত থাকলে মুখোমুখি বিতর্কে বসুন, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চ্যালেঞ্জ মমতার
শুক্রবার মালদায় সভা করেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়৷ সেই সভার মঞ্চ থেকেই এই চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকে ছুঁড়ে দেন তিনি৷
Published : April 3, 2026 at 8:15 PM IST
মালদা, 3 এপ্রিল: এক মঞ্চে মুখোমুখি বিতর্কে বসার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সাবধান করে দিলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বিজেপি বাংলায় ভোট লুট করতে চাইছে৷ তার জন্যই বাংলা থেকে 483 জন প্রশাসনিক আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ এই নিয়ে সবাইকে সতর্কও করে দেন তিনি৷ এদিনও তিনি মহিলাদের ঝাড়ু হাতে তৈরি থাকার বার্তা দেন৷
শুক্রবার পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি তাঁতিপাড়া মাঠে মালদা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ উপস্থিত সবাইকে বাংলা নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানান তিনি৷ তার পর ভাষণ শুরু করেন৷
সেই ভাষণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি বিতর্কে বসার আহ্বান জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি বলেন, ‘‘হিম্মত থাকলে বলুন কোথায় দাঁড়াবেন, আমি একা থাকব প্রধানমন্ত্রীকে বলুন আমার সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিতে৷ একই মঞ্চে ডিবেট হবে৷ ওঁকে থাকতে বলুন আমার সঙ্গে৷ মুখোশ টেনে খুলে দেব৷ নির্বাচনের সময় সাক্ষাৎকার দেয়, আগে থেকে বক্তৃতা লিখে রাখে৷ সাংবাদিক শেখানো প্রশ্ন করে, শেখানো বুলি দেয়৷ টেলিপ্রম্পটার ছাড়া একটি কথাও বলতে পারে না৷’’
মোথাবাড়ি-কাণ্ডে এদিনও তিনি বিজেপি ও এআইএমআইএমকে দায়ী করেছেন৷ দাবি করেন, এসআইআর-এর জন্য এই রাজ্যে প্রায় 250 জন আত্মহত্যা করেছেন৷ মমতা বলেন, “মোটা ভাইকে বাংলার মানুষ পছন্দ করেন না৷ তিনি যত মানুষের সর্বনাশ করেছেন, তাতে তাঁর রেহাই নেই৷ এঁরা বাংলায় টাকার আমদানি করছেন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘দেশের পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন হচ্ছে৷ পাঁচ রাজ্য মিলিয়ে মোট 506 জন অফিসারকে সরিয়ে দিয়েছেন ভ্যানিশ কুমার৷ তার মধ্যে বাংলারই রয়েছেন 483 জন৷ যাতে টাকা, মাদক, গুন্ডা বাংলায় ঢোকাতে পারা যায়, বিজেপি হিংসা করে ভোট লুট করতে পারে, তার জন্যই এসব করা হয়েছে৷ কিন্তু বাংলার মানুষ আমার সঙ্গে আছে৷ তাই আমি একাই একশো৷ আর এরা নাকি আমাদের চার্জশিট দিচ্ছে৷”
এরপরেই উপস্থিত মহিলাদের সতর্ক করে মমতা বলেন, “আমার এলাকায় একটি ছোট্ট শীতলা মন্দির রয়েছে৷ সেখানে মায়ের হাতে ছোট একটি সোনার ঝাড়ু রয়েছে৷ জগন্নাথ মন্দিরেও সেই ঝাড়ু রয়েছে৷ রথযাত্রার আগে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়৷ কোনও জায়গায় আপনাদের ভোট দেওয়া আটকানোর চেষ্টা হলে ঘরের ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যাবেন৷”
এদিন মালদা কেন্দ্রে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের তুলনায় সিপিআইএমকেই যেন বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো৷ বিজেপির উদ্দেশ্যে বলেছেন, “এরা সিপিআইএম-এর থেকেও ভয়ঙ্কর৷ সিপিআইএম-এর সবাই এখন বিজেপি করে৷ এরা অত্যন্ত উন্নত মানের বিষ৷”
তৃণমূল নেত্রী আরও বলেন, “যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে একেবারেই বাদ যাবে, তাঁরা দ্রুত নাম তোলার জন্য আবেদন করুন৷ আমাদের বিএলএ-রা মানুষকে সাহায্য করবে৷ সরাসরি বিচারকের কাছে নয়, অনলাইন, মেইল অথবা ট্রাইবুনালে আবেদন করবেন৷ না পারলে আমাদের পার্টি অফিসে যাবেন৷ আমরা দেখে নেব৷ কিন্তু দু’দিনের মধ্যে এই কাজ করবেন৷ এদের ধান্ধা, তৃণমূলের 10-15 জন প্রার্থীর নাম বাতিল করা৷”
এরপরেই মমতার সতর্কবার্তা, “এরা বিহার থেকে বাসে করে লোক নিয়ে আসছে৷ তাই এত অফিসার সরিয়েছে৷ ভোটে তৃণমূলই জিতবে৷ যদি কেউ মনে করে ভোটারদের ভোট না দিতে দিয়ে বা তৃণমূলের ভোটারদের থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে বিজেপির দালালি করবেন, সেই দালালরা সাবধান৷ মালদার একটি ঘটনা বাংলার সম্মান নষ্ট করে দিয়েছে৷ এর জন্য স্থানীয় মানুষ দায়ী নয়৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ক্ষোভ তাদের থাকতেই পারে৷ ভোটার তালিকা থেকে এত নাম বাদ গিয়েছে৷ এই গন্ডগোল করেছিল হায়দরাবাদ থেকে আসা বিজেপির কোকিল আর কিছু সাম্প্রদায়িক মানুষ৷ এরা হায়দরাবাদ থেকে বিহারে গিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছিল৷ মালদাতেও তাই করছে৷ সিআইডি হাতেনাতে ধরেছে৷ এরা সব বহিরাগত৷ কিন্তু এত কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার পরও কেন এটা হচ্ছে? আমরা আপনাদের আতিথেয়তা দিচ্ছি আর আপনারা বাংলার ভোট লুট করে চলে যাবেন? এটা বিহার, হরিয়ানা কিংবা মহারাষ্ট্র নয়৷”
এবারের নির্বাচনী প্রচারে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকে অন্যতম প্রধান অস্ত্র করেছেন তৃণমূল নেত্রী৷ অন্যান্য সভার মতো এখানেও জানিয়েছেন, মাছ, মাংস, ডিম খেতে চাইলে তৃণমূলই একমাত্র দল৷ সাবধান করেছেন, যদি কেউ ফোন করে অ্যাকাউন্ট নম্বর চায়, তবে যেন কেউ না দেন৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিংবা তৃণমূলের নাম বললেও নয়৷ তাহলে 500 টাকা দিয়ে ওরা অ্যাকাউন্ট থেকে সব তুলে নেবে৷ সংখ্যালঘুদের সতর্ক করে বলেন, বিহারের বিহারের মতো বাংলাতেও ভোট কাটাকাটির খেলা চলছে৷ হায়দরাবাদ থেকে আসছে গাই, সঙ্গে রয়েছে গদ্দার ভাই৷
তিনি বলেন, “এরা বাংলাকে বিক্রি করার চক্রান্ত করছে৷ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে মেয়েদের জ্বালিয়ে দেওয়া হয়৷ আদিবাসীদের উপর ওডিশা, অসম, মনিপুরে অত্যাচার করা হয়৷ মোটা ভাই চব্বিশ ঘণ্টা ফোন করে হুমকি দেয়৷ আমাকে একদিন ফোন করেছিল, ভালো করে গুঁতিয়ে দিয়েছি৷”
লোকসভার চলতি সেশনেই ডিলিমিটেশন বিল আনতে পারে বিজেপি৷ বিষয়টি নিয়ে খানিকটা যেন শঙ্কায় রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী৷ তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, “আমার মন বলছে, এরা খুব তাড়াতাড়ি বিদেয় নেবে৷”