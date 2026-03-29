জঙ্গলমহলকে আর যেন বন্দুকের নল দেখতে না-হয়: মানবাজারে মমতা
Published : March 29, 2026 at 2:48 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের পারদ যত চড়ছে, রাজনৈতিক প্রচারের ঝাঁঝও ততই বাড়ছে । এই আবহেই জঙ্গলমহলে এসে ফের শান্তিরক্ষায় জোর দিলেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পুরুলিয়ার মানবাজারে পাথরকাটা ফুটবল গ্রাউন্ডের এক বিশাল জনসভা থেকে তিনি বার্তা দিলেন, অতীতের রক্তক্ষয়ী দিনগুলি জঙ্গলমহল যেন আর কোনওদিন ফিরে না-দেখে ।
এ দিনের জনসভায় তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যের শুরুতেই উঠে আসে পুরুলিয়ার অন্ধকারময় অতীত পরিস্থিতির কথা । পূর্বতন সরকারের আমলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগে আমি আসতাম পুরুলিয়ায়, বিকেলের পরে কোনও মানুষ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারত না । গোটা জঙ্গলমহল ছিল আতঙ্কে ভরা ।"
একসময় এই এলাকায় বছরে অন্তত চারশো মানুষের মৃত্যু হত এবং সাধারণ মানুষের অকারণে রক্ত ঝরত বলে দাবি করে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি । তিনি বলেন, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই জঙ্গলমহলে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তৃণমূল নেত্রী বলেন, "আর যেন জঙ্গলমহলে ফিরে এসে অশান্তি, বন্দুকের নল দেখতে না-হয় ।"
কেবল শান্তির বার্তাই নয়, এ দিনের মঞ্চ থেকে পুরুলিয়ার সার্বিক উন্নয়নের একটি বিস্তৃত খতিয়ানও তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানান, রুক্ষ মাটিতে কৃষিকাজকে আরও উন্নত করতে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার একর জমিতে চাষের সুব্যবস্থা করা হয়েছে । পাশাপাশি, জল সংরক্ষণের জন্য এলাকায় একাধিক পুকুর কাটা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন । শিক্ষার প্রসারে পুঞ্চা ব্লকে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন সরকারি কলেজ 'সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ'। এছাড়া, হুড়া ব্লকে 23 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বৃহৎ পানীয় জলের প্রকল্প তৈরির কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে । পুরুলিয়ার পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং স্টেডিয়াম নির্মাণের কথাও মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই বরাদ্দ বলে ফের জানান মমতা । তাঁর কথায়, "আমরা সবার জন্য দিই, আমরা বলি না তোমার কাঁচা বাড়ি না পাকা বাড়ি, তুমি হিন্দু না মুসলমান, তুমি বাউরি না বাগদি... তুমি সাঁওতাল নাকি তুমি মাহাতো ।" বিনামূল্যে রেশনের সুবিধা এবং পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধার কথা স্মরণ করিয়ে তিনি জানান, আগামী দিনে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পাড়ায় পাড়ায় 'ডাক্তার ক্যাম্প' করা হবে । ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, নবম শ্রেণিতে বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান, একাদশে স্মার্টফোন এবং উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে 10 লক্ষ টাকার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান ।
জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির পাশাপাশি আগামী দিনের জন্য একাধিক বড় ঘোষণাও করেন তিনি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মে মাসের পর থেকে বিনামূল্যে রেশনের চাল সরাসরি মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে । সভার শেষলগ্নে বিরোধী দল বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান তৃণমূল নেত্রী । তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি নির্বাচনের আগে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু নির্বাচন মিটলেই তাদের আর দেখা যায় না । বিজেপি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা লাগিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইছে বলেও তিনি সরব হন ।
দৈনন্দিন জীবনে রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্যাসের দাম বেড়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে । বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, "যতই করো চক্রান্ত, সব হবে ব্যর্থ...যতই করো হামলা, তৃণমূল জিতবে বাংলা ।"
পরিশেষে, মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডুকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে, আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে পাশে থাকার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।