জোড়াফুল কার ? 2 ট্রাক ভর্তি নথি কমিশনে পাঠাল মমতা শিবির
Trinamool Symbol Fight: জোড়াফুলের দাবি জানিয়ে 32 জন বিধায়ক ও 17 জন সাংসদের হলফনামা দিয়ে কমিশনে পাল্টা চাল মমতা শিবিরের ৷
Published : November 15, 2026 at 8:49 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা 15 নভেম্বর: ছ'ট্রাক নথির পাল্টা দু'ট্রাক নথি ! তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও জোড়াফুল প্রতীকের মালিকানা ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে আইনি ও রাজনৈতিক লড়াই ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠছে ৷ রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, নাম ও প্রতীকের দাবিতে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে দুই ট্রাক ভর্তি নথি পাঠিয়েছে ৷
এর আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক তৃণমূল ছ'টি ট্রাক ভর্তি নথি পাঠিয়েছিল কমিশনের কাছে ৷ রবিবার দিল্লির নির্বাচন সদনে দু’ট্রাক নথি জমা দিয়ে নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ বলে দাবি করল কালীঘাট ৷
এদিন কমিশনের দফতরে উপস্থিত ছিলেন মমতা তৃণমূলের তিন সাংসদ- লোকসভা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার দোলা সেন এবং ডেরেক ও’ব্রায়েন ৷ নথি জমার পর কমিশনের বাইরে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ জানান, হলফনামার হার্ডকপি এবং সফ্টকপি দু’টিই জমা দেওয়া হয়েছে ৷ নথিবোঝাই আরও একটি ট্রাক শীঘ্রই দিল্লি পৌঁছবে ৷
স্ট্যাম্প পেপারে ছবি ও স্বাক্ষর সম্বলিত ওই নথিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও মোট 17 জন সাংসদের সই রয়েছে ৷ এর মধ্যে লোকসভার 8 জন এবং রাজ্যসভার ন’জন সাংসদ ৷ এছাড়া মোট 38 জন বিধায়ক মমতা শিবিরের পক্ষে হলফনামায় সই করেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 32 জন, মেঘালয়ের 5 জন এবং অসমের এক জন বিধায়ক রয়েছেন ৷ দলের জীবিত 7 প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে ছ’জন, জাতীয় কর্মসমিতি, শাখা সংগঠন ও কাউন্সিলরদের হলফনামাও জমা পড়েছে ৷
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে 80টি আসনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল ৷ ফলাফল ঘোষণার এক মাসের মধ্যে দল ভেঙে যায় ৷ দলেরই 65 জন বিধায়ক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করে বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহার সঙ্গে যোগ দেন এবং পৃথক তৃণমূল গঠন করেন ৷
তাঁদের সমর্থন নিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হন ঋতব্রত ৷ লোকসভার 28 জন সাংসদের মধ্যে 20 জন সাংসদ এনসিপিআই নামে নতুন দলে যোগ দিয়েছেন ৷ রাজ্যসভার 13 সাংসদের মধ্যে সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব, প্রকাশ চিক বরাইক এবং কোয়েল মল্লিক পদ ছেড়ে বিজেপিতে গিয়ে ফের উচ্চকক্ষে নির্বাচিত হয়েছেন ৷
এই পরিস্থিতিতে কালীঘাট শিবিরের 32 বিধায়কের হলফনামা পেশের দাবি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে ৷ তবে কি ঋতব্রত শিবিরের কয়েক জন বিধায়ক গোপনে মমতার পক্ষে সই করেছেন ?
সাংসদ কল্যাণ অবশ্য স্পষ্ট জানান, এনসিপিআই-এ যাওয়া কোনও সাংসদ তাঁদের নথিতে সই করেননি ৷ তিনি বলেন, "আমরা আসল হলফনামা জমা দিয়েছি ৷ হলফনামার হার্ডকপি এবং সফ্টকপি দু’টোই জমা করা হয়েছে ৷ এগুলি সব প্রকাশ করব ৷ ঠিক সময়ে হলফনামার কপি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তাঁর আইনজীবীকেও পাঠিয়ে দেব ৷"
পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও প্রতিপক্ষ শিবিরকে নিশানা করে তাঁর সংযোজন, "আমরা ওদেরকেও (গণতান্ত্রিক তৃণমূল) হলফনামার কপি দিয়ে দেব । যদিও এটা দেওয়ার পর শুভেন্দুর পুলিশ আর দলবল আমাদের লোকেদের উপর অত্যাচার করবে, গ্রেফতার করবে । তাতে আমরা ভয় পাই না ।"
এর আগে 5 নভেম্বর ছ’টি ট্রাকে নথি ভরে কমিশনে জমা দিয়েছিল গণতান্ত্রিক তৃণমূল ৷ তার দশ দিনের মাথায় পাল্টা নথি দিল মমতা শিবির ৷ কালীঘাটের 32 বিধায়কের দাবি উড়িয়ে দিয়েছে ঋতব্রত শিবির ৷ গণতান্ত্রিক তৃণমূলের বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেন, "12 লক্ষের অধিক কর্মী, নেতৃত্ব, সমর্থকের সই করা হলফনামা জমা দিয়েছি ৷ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতকে সমর্থন করেন যত জন, তার থেকে বেশি বিধায়কের সই রয়েছে আমাদের পক্ষে ৷ ওঁরা কত জনের সই জমা দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের সামনে শুনানি হলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ আমাদের বিশ্বাস, যে নথি আমরা দিয়েছি, তাতে জোড়াফুল প্রতীক এবং তৃণমূল নাম আমাদের সঙ্গেই থাকবে ৷"
একই সুরে গণতান্ত্রিক তৃণমূলের আর এক বিধায়ক সন্দীপন সাহা বলেন, "যে বিধায়করা আমাদের সমর্থন জুগিয়েছিলেন, সকল বিধায়কই সই করেছেন ৷ আমরা সেসব নথি জমা দিয়েছি এবং আমরা এ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ৷” দুই শিবিরের পাল্টাপাল্টি দাবির পর এবার কমিশনের শুনানির দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ৷