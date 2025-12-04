মুর্শিদাবাদ দাঙ্গাকে সমর্থন করে না, সিরাজের মাটি থেকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা মমতার
বাবরি ইস্যুতে হুমায়ুন কবীরকে দল সাসপেন্ডের পরই মুর্শিদাবাদ থেকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : December 4, 2025 at 2:00 PM IST
বহরমপুর, 4 ডিসেম্বর: রাজ্য রাজনীতিতে যখন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের 'বাবরি মসজিদ' তৈরির ঘোষণা নিয়ে তোলপাড় চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বুধবার বহরমপুরের প্রশাসনিক সভা থেকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, "মুর্শিদাবাদ জেলায় দাঙ্গা মানুষ পছন্দ করে না"। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি সিরাজ-উদ-দৌল্লার ঐতিহাসিক মাটিকে সাক্ষী রেখে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ডাক দিলেন ।
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তাঁর সভার ঠিক আগেই কলকাতায় তৃণমূল ভবনে এক জরুরি সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ফিরহাদ হাকিম । সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, দলবিরোধী কার্যকলাপ এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্যের জেরে হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে ।
কলকাতায় বসে ফিরহাদ হাকিম হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, "বাংলায় আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি । ধর্ম যার যার, উৎসব সবার - এটাই বাংলার সংস্কৃতি এবং তৃণমূলের আদর্শ । কিন্তু অদ্ভুতভাবে দেখা গেল, আমাদের দলের একজন সদস্য বাবরি মসজিদ তৈরির নাম করে বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন ।"
ফিরহাদ হাকিমের অভিযোগ, হুমায়ুন কবীর আসলে বিজেপির 'ইন্সট্রুমেন্ট' বা দাবার বোড়ে হিসেবে কাজ করছেন । তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কেন বাবরি মসজিদ ? নিজের বাবা-মায়ের নামে বা কোনও শহীদের নামে মসজিদ কেন করলেন না ? বেলডাঙার মতো একটি সংবেদনশীল জায়গায় এই ঘোষণা করে এলে বিজেপিকে ডিভিডেন্ড দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ।"
কলকাতায় যখন দলের এই কঠোর অবস্থান ঘোষিত হচ্ছে, তখন মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি রাজনীতি নিয়ে কথা না-বললেও, ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সরব হন । তিনি বলেন, "এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেই একদিন নবাবদের রাজধানী ছিল...পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ যুদ্ধ হয়েছিল । সিরাজ-উদ-দৌল্লা মীরজাফরের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, স্বাধীনতা রক্ষা করো । কিন্তু মীরজাফর তা করতে দেয়নি"।
রাজনৈতিক মহলের মতে, নাম না-করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানের দলবদলু এবং বিভাজন সৃষ্টিকামী নেতাদের 'মীরজাফর'-এর সঙ্গেই তুলনা করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় 6 ডিসেম্বরের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন । তিনি মনে করিয়ে দেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের এই দিনটিকে গত 33 বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস 'সম্প্রীতি দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে, কোনও প্ররোচনার দিন হিসেবে নয় । সম্প্রীতির বার্তা দিতে গিয়ে তিনি মানবদেহের একটি উপমা ব্যবহার করেন ।
মমতা বলেন, "আমাদের শরীরে হাত যেমন থাকে, পা-ও থাকে, কিডনিও থাকে, হার্টও থাকে... সবকিছুর প্রয়োজন । তেমনই আমাদের রাজ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান - সবাই আছে । চোখ, নাক, কান ছাড়া যেমন শরীর চলে না, তেমনই সব ধর্মকে নিয়েই সমাজ চলে ৷" সাম্প্রতিক সময়ে বেলডাঙা ও আশেপাশের এলাকায় যে উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছিল, সে দিকে ইঙ্গিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে ধুলিয়ান বা জঙ্গিপুরে যখনই কোনও সমস্যা হয়েছে, তিনি নিজে হস্তক্ষেপ করেছেন । তাঁর কথায়, "নিয়ম তো এটাই, মেজরিটি যাঁরা আছেন তাঁরা মাইনরিটিদের রক্ষা করবেন । আর যাঁরা মাইনরিটি আছেন তাঁরা মেজরিটিদের রক্ষা করবেন । এটাই সর্বধর্ম সমন্বয় ৷"
তিনি আরও বলেন, সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর বাংলা থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধি দাঙ্গার সময়ে দিল্লিতে না-গিয়ে বাংলার বেলেঘাটায় পড়ে থেকেছিলেন । তাই বাংলার মাটি নবজাগরণের মাটি, এখানে বিভাজনের রাজনীতির কোনও জায়গা নেই । অন্যদিকে, ফিরহাদ হাকিমও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রশাসন তার নিজের পথে চলবে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন কোনওভাবেই রাজ্যে অরাজকতা বরদাস্ত করবে না । ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিক বৈঠকে আরও জানান, হুমায়ুন কবীর অতীতে বারবার দলবদল করেছেন এবং বিজেপির টিকিটে নির্বাচনও লড়েছেন । তাই ভোটের আগে সমাজকে ভাগ করার এই 'ডিভিশনাল পলিটিক্স' তৃণমূল কংগ্রেস মেনে নেবে না । দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনেই এই সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।
সবমিলিয়ে, এই দিনটি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একদিকে প্রশাসনিক কঠোরতা দেখিয়ে হুমায়ুন কবীরকে সাসপেন্ড করে দল বার্তা দিতে চাইল যে, তারা সাম্প্রদায়িক উস্কানির সঙ্গে আপোষ করবে না । অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের মাটি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দলের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন ৷