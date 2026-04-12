দিল্লির লাড্ডু নয়, জেতার পর 4 হাঁড়ি নাড়ু পাঠাব ! মমতার নিশানায় মোদি-শাহ

আসানসোলের সভা থেকে দিল্লি দখলের ডাক, বিজেপিকে সরানোর হুংকার ! ভোটের আগে মমতার বার্তা, বাংলা থেকেই শুরু হবে লড়াইয়ের পরবর্তী অধ্যায়।

আসানসোলে নির্বাচনী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
Published : April 12, 2026 at 5:54 PM IST

আসানসোল, 12 এপ্রিল: ভোটের আবহে রাজনৈতিক উত্তাপে ফুটছে শিল্পাঞ্চল আসানসোল । রবিবার সেই মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কটাক্ষের সুরে তিনি বললেন, "দিল্লির লাড্ডু খেলেই পস্তাবেন ! আমাদের লাড্ডু হয় না, নাড়ু হয় ! জেতার পর বাংলা থেকে চার হাঁড়ি নাড়ু পাঠাব দিল্লিতে !"

আসানসোল উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক ও তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে এদিন এডিডিএ ময়দানে বিশাল জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী । সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলার একাধিক প্রার্থী ও নেতা । শিল্পাঞ্চলে নতুন শিল্পোদ্যগের প্রতিশ্রুতি থেকে শুরু করে কেন্দ্রের বিজেপির নেতাদের কটাক্ষ, এসআইআর ইস্যু ও আগামীতে দিল্লি দখলের হুঙ্কারও শোনা যায় তৃণমূল নেত্রীর কণ্ঠে ৷

নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী

বিজেপিকে উৎখাত করেই দিল্লি যাব

সভা থেকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে । তাঁর কণ্ঠে ছিল স্পষ্ট বার্তা, "ভয় দেখিয়ে লাভ নেই । সাহস থাকলে সামনে এসে লড়াই করুন । গণতন্ত্রেই বদলা হবে । বিজেপিকে উৎখাত করেই দিল্লি যাব ।" একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মমতা । সুর মিলিয়ে বলেন, "সাথেই এল মোটা ভাই, সঙ্গে ইডি-সিবিআই !"

নাচের তালে তালে

ভোটার তালিকা ও NRC ইস্যুতে বিস্ফোরক অভিযোগ

ভোটার তালিকা নিয়ে বড়সড় অভিযোগ তোলেন মমতা । তাঁর দাবি, "সুকৌশলে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে । আমি লড়াই করে 32 লাখ নাম তুলেছি । এখনও 90 লাখ নাম তুলতে হবে-60 লাখ হিন্দু, 30 লাখ মুসলিম ।" এনআরসি প্রসঙ্গেও তাঁর সাফ বার্তা, "বাংলায় কোনওভাবেই এনআরসি হতে দেব না ।" বিজেপি নেতাদেরকে নিশানা করে মমতা বলেন, "ওনারা সোনার বাংলা করার কথা বলেন, অথচ বাংলার মানুষের নাম কাটেন । বিজেপি বাংলায় কাপুরুষতা করছে ।"

শিল্পাঞ্চলে নতুন প্রতিশ্রুতি

শুধু রাজনৈতিক আক্রমণেই থেমে থাকেননি তৃণমূল নেত্রী । আসানসোল-রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতিও দেন । তিনি জানান, আন্তর্জাতিক মানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার গড়ে তোলা হবে, সেল গ্যাস কারখানা ও নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর তৈরি হবে, হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে ৷ একই সঙ্গে বন্ধ শিল্প ও কারখানা নিয়েও কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি । চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা থেকে কেবলস ফ্যাক্টরি, সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের 'অবহেলা'কেই দায়ী করেন মমতা ।

জেলার একাধিক প্রার্থী ও নেতা

চোরের তকমা দিচ্ছে যারা, তারাই লুটছে

কয়লা চুরি ইস্যুতেও তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তাঁর অভিযোগ, "নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী । দিল্লির নেতারাই টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের চোর বলছে !

ধস কবলিতদের পাশে থাকার আশ্বাস

আসানসোলের ধস কবলিত এলাকার মানুষের পুনর্বাসন নিয়েও আশ্বাস দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । জানান, নির্দিষ্ট জায়গায় গেলে আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে ।

ভোটারদের সতর্কবার্তা

সভা শেষ করার আগে ভোটারদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তা, "ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কোনও তথ্য কাউকে দেবেন না । সব লুঠ করে নেবে ।"

