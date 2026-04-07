নাম বাতিলের বদলা নিতে হবে ইভিএমে! মতুয়া-গড়ে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি মমতার

মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
Published : April 7, 2026 at 2:58 PM IST

বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 7 এপ্রিল: এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। আর এই বাতিলের তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে উত্তর 24 পরগনা জেলা। মঙ্গলবার এই জেলারই সীমান্ত শহর বনগাঁয় দাঁড়িয়ে এই নাম বাতিল নিয়েই সুর চড়ালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত প্রচারসভা থেকে তাঁর আহ্বান, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার বদলা এবার নিতে হবে ইভিএমে।

বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর 24 পরগনা জেলায় মতুয়া সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা বহু উদ্বাস্তু মানুষের বাস। সাম্প্রতিক এসআইআর প্রক্রিয়ায় এই জেলারই বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। এদিন বনগাঁ স্টেডিয়ামের জনসভায় এই জনরোষ ও ক্ষোভকেই হাতিয়ার করেন মমতা। বিজেপিকে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি বলেন, "আপনাদের লাইনে দাঁড় করানোর বদলা নিতে হবে। ভোট কাটার বদলা নিতে হবে। বিজেপির নোংরা খেলা বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে আর আপনাদের নাম কাটতে না পারে।"

মতুয়া অধ্যুষিত এই এলাকায় নাগরিকত্ব ইস্যু বরাবরই অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সিএএ, এনআরসি বা এনপিআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে সুপ্ত আতঙ্ক রয়েছে, সেই দূর করার চেষ্টাও করতে দেখা যায় তৃণমূল নেত্রীকে৷ তিনি বলেন, "আমরা এনআরসি চাই না, আমরা সিএএ চাই না। আমরা সবাই দেশের নাগরিক। নতুন করে আবার নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেওয়ার কী আছে?" উপস্থিত জনতাকে আশ্বস্ত করে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁদের দেওয়া ভোটেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশ ও রাজ্য চালাচ্ছেন, তাই নতুন করে নাগরিকত্ব প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নেই।

বিজেপিকে 'চিটিংবাজ' দল বলে কটাক্ষ করে মমতা অভিযোগ করেন, ভোটের সময় টাকা ছড়িয়ে ভোট ফুরোলেই পকেট কাটে গেরুয়া শিবির। এর ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজের সরকারের একগুচ্ছ উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। মতুয়াদের মন জয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন, গাইঘাটায় হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়, জন্মতিথিতে সরকারি ছুটি ঘোষণা ও মতুয়া অ্যাকাডেমি তৈরির কথা। পাশাপাশি বনগাঁয় নতুন পুলিশ জেলা গঠন, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, মহকুমা আদালত, আইটিআই ও পলিটেকনিক কলেজের মতো পরিকাঠামোগত উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে তাঁর প্রশ্ন, "আজকে বনগাঁর দিকে তাকান। বনগাঁয় আমরা কী করিনি? নতুন করে সব কিছু গড়ে দিয়েছি।"

কেবল স্থানীয় বা রাজ্যস্তরের ইস্যু নয়, এদিনের সভা থেকে জাতীয়স্তরের একাধিক বিষয়েও দিল্লির শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী। রেল, কয়লা খনি থেকে শুরু করে এয়ার ইন্ডিয়ার মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের পাশাপাশি নয়া কৃষি আইনের বিরোধিতাতেও সরব হন তিনি। সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করে মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "বেশি কথা বলবেন না। অমিত শাহকে জিজ্ঞেস করুন, কার কার নাম আছে? কারণ আপনারা জানেন, বেশি কথা বললে মুখ খুলে দেব। আমি কিন্তু সব কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস করে দেব।"

এদিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আশঙ্কায় নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা আগেই বনগাঁর সভামঞ্চে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান তাঁর আসন্ন প্রবল ব্যস্ততার কথা। পাশাপাশি বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ ও গাইঘাটার তৃণমূল প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আবেদন জানান তিনি।

আরও পড়ুন -

  1. পাকিস্তান ইস্যুতে মোদি চুপ কেন? প্রশ্ন মমতার, বঙ্গে বিজেপিকে শূন্য করার ডাক
  2. দলে থেকে দলকে আঘাত ! বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ককে সাসপেন্ডের হুঁশিয়ারি মমতার

