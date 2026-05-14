ETV Bharat / politics

কল্যাণ 'ইন', কাকলি 'আউট'; 9 মাসের মাথায় লোকসভার মুখ্য সচেতকের পদে বদল আনলেন মমতা

রাজনৈতিক মহলের মতে, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে খারাপ ফল এবং পুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষদস্তিদারের 'বিদ্রোহের' জোড়া ধাক্কাতেই পদ খোয়াতে হল কাকলিকে।

Lok Sabha Chief Whip of TMC
লোকসভায় দলের চিফ হুইপ পদে ফেরানো হল শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (ছবি : পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 14, 2026 at 9:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 মে: ​লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দলে বড়সড় রদবদল ঘটালেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ নয় মাস পর লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) পদে ফেরানো হল শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর এই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারকে। আজ, বৃহস্পতিবার কালীঘাটে দলের সাংসদ ও বিধায়কদের নিয়ে আয়োজিত জরুরি বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

​রাজনৈতিক মহলের মতে, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে খারাপ ফল এবং পুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষদস্তিদারের 'বিদ্রোহের' জোড়া ধাক্কাতেই পদ খোয়াতে হল কাকলিকে। ঘটনাচক্রে, বিধানসভা ভোটের সমীকরণে বারাসত এবং শ্রীরামপুর— দুই লোকসভা কেন্দ্রের চিত্রই প্রায় এক। দুই কেন্দ্রেই সাতটি বিধানসভার মধ্যে মাত্র দু'টিতে জিতেছে তৃণমূল, বাকি পাঁচটি আসন গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। কিন্তু ভোটের এই পাটিগণিত ছাপিয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে কাকলিকে টেক্কা দিয়ে গেলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

​এর নেপথ্যে মূলত দুটি কারণ দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। প্রথমত, এসআইআর (SIR) থেকে শুরু করে কলকাতা হাইকোর্টে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও আইনি টানাপড়েনে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াকু ভূমিকা মমতার বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুই সাংসদ-পুত্রের বিপরীতমুখী অবস্থান এই সিদ্ধান্তে অনুঘটকের কাজ করেছে। উত্তরপাড়া কেন্দ্র থেকে হেরে যাওয়ার পরেও কল্যাণের পুত্র শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় দলের প্রতি অনুগত থেকে আইনি পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে, বিধানসভায় দলের ভরাডুবির পর সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল নেতৃত্বের কড়া সমালোচনা করে সিপিএম নেতৃত্ব এবং মহম্মদ সেলিমের প্রশংসা করেছেন কাকলি-পুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষদস্তিদার। তাঁর এই ধারাবাহিক নেতিবাচক মন্তব্যে দল চরম বিড়ম্বনায় পড়ে। নেটাগরিকদের কুরুচিকর আক্রমণের মুখেও পড়তে হয় দলকে।

সূত্রের খবর, বিধানসভা ভোটের সময় কাকলির ভূমিকা নিয়েও ক্ষুব্ধ ছিলেন নেত্রী। আর সেই কারণেই বারাসতের সাংসদকে সংসদীয় রাজনীতিতে কার্যত গুরুত্বহীন করে দেওয়া হল। পদ হারানো নিয়ে কাকলি অবশ্য সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি।

উল্লেখ্য, গত বছরের অগস্ট মাসে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিবাদের জেরে আচমকাই লোকসভার মুখ্য সচেতক পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন কল্যাণ। মমতা সেই ইস্তফা গ্রহণ করে কাকলিকে ওই দায়িত্ব দেন। পাশাপাশি দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ বদলে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভায় পরিষদীয় দলনেতা এবং শতাব্দী রায়কে উপ-দলনেতা করা হয়েছিল। কিন্তু, 9 মাসের মাথাতেই ফের মুখ্য সচেতকের গুরুদায়িত্বে ফিরলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ।

এদিনের কালীঘাটের বৈঠকে জনপ্রতিনিধিদের নিজেদের এলাকার মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে জনসংযোগের কথায় জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, নির্বাচনের পর তিনি এলাকায় যেতে চাইলেও স্থানীয় নেতৃত্বই তাঁকে বাধা দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, বৈঠকে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে ধরেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, দলের কাছে খবর রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির লোকজন সিআরপিএফ-এর পোশাক পরে তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। রাজ্যের এই পরিস্থিতি জাতীয় স্তরে তুলে ধরতে 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিকদের সঙ্গেও আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন অভিষেক। সব মিলিয়ে, নির্বাচনী বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে একদিকে বিশ্বস্ত ও লড়াকু সৈনিক হিসেবে কল্যাণকে ফিরিয়ে, অন্যদিকে এলাকার ফল ও দলীয় শৃঙ্খলার নিরিখে কাকলিকে সরিয়ে সংসদীয় স্তরে নতুন করে ঘুঁটি সাজানো শুরু করে দিল ঘাসফুল শিবির।

  1. আইন মানার বদলে প্রতিহিংসা দেখালে পুলিশের জন্য খারাপ সময় আসছে, হুঁশিয়ারি কল্যাণের
  2. মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার একদিন পরেও কেন অধরা চন্দ্রনাথের খুনিরা ? শুভেন্দুকে প্রশ্ন কল্যাণের

TAGGED:

KALYAN BANERJEE
MAMATA BANERJEE
SERAMPORE MP KALYAN BANERJEE
LOK SABHA CHIEF WHIP OF TMC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.