প্রধানমন্ত্রীজি আপনার স্ত্রীর পদবি কী, যদি স্বীকার করেন..., মোদিকে কটাক্ষ মমতা
এসআইআর নিয়ে তোপ দেগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের স্ত্রীর পদবিও জানতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
Published : January 28, 2026 at 3:23 PM IST
সিঙ্গুর (হুগলি), 28 জানুয়ারি: গত কয়েকমাস ধরেই ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই আক্রমণকে বুধবার অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেলেন তিনি৷ সরাসরি নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে৷ জানতে চাইলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রীর পদবি কী?
এদিন হুগলির সিঙ্গুরে প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী৷ সেই সভায় তিনি তোপ দাগেন এসআইআর নিয়ে৷ অভিযোগ তোলেন যে মহিলাদের বিয়ের পর পদবি বদলে যাওয়ার কারণে এসআইআর শুনানিতে ডেকে পাঠানো হচ্ছে৷ আর এই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মা-বোনেদের ডেকে পাঠাচ্ছে৷ যে মা-বোনেরা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে, বলছে কেন তোমার পদবি বদল হয়েছে, জবাব দিতে হবে৷ আমি জিজ্ঞাসা করি প্রধানমন্ত্রীজি আপনাকে সম্মান জানিয়ে, আপনার স্ত্রীর পদবি কী?’’
এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ করেন মমতা৷ বলেন, ‘‘যদি স্বীকার করে থাকেন, স্বীকার করেন৷’’ এর পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তিনি বলেন, ‘‘মিস্টার হোম মিনিস্টার, যা করে বেড়াচ্ছেন, জবাব তো দিতেই হবে, আপনার স্ত্রীর পদবি কী? তাহলে বাংলার মেয়েরা বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি গেলে, তাঁর যদি পদবি তিনি বদল করেন, তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছে, তাঁকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে৷ অ্যান্টি উইমেন, অ্যান্টি মহিলা৷’’
এদিন সিঙ্গুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন৷ তবে তার মধ্যে এসআইআর-এর প্রসঙ্গই বেশি ছিল৷ ভাষণের শুরুতেই তিনি এসআইআর আতঙ্কে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ, তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেন৷ এছাড়া এসআইআর-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এনআরসি করার চক্রান্ত করছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন৷
একই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে ভোটার তালিকার এই বিশেষ সংশোধনের প্রতিবাদে তিনি কবিতা লিখেছেন৷ সেই কবিতার সংকলনের একটি বই এবারের বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে৷ বইটির নাম ‘স্যার’৷ ইংরেজিতে এসআইআর (SIR)৷ সেই বই থেকে দু’টি কবিতাও এদিন মুখ্য়মন্ত্রী পাঠ করেন কর্মী ও সমর্থকদের সামনে৷ পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে তাঁকে আঘাত করলেন, তিনি টর্নেডো-কালবৈশাখীর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে যান৷
এসআইআর করে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তাঁর দাবি, মানুষ ঠিক করবে কে সরকার তৈরি করবে৷ এটা গণতন্ত্র, এটা একনায়কতন্ত্র নয়৷ বাংলার মানুষ বাংলা দখল করবে৷ বিজেপি বাইরে থেকে এসে বাংলা দখল করতে পারবে না৷
এসআইআর নিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কিছু নির্দেশ দিয়েছে৷ সেই নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে পদক্ষেপও করেছে নির্বাচন কমিশন৷ মামলার পরবর্তী শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে হাজির হওয়ার সম্ভাবনার কথা আরও একবার শোনা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে৷ একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আদালতে যাবেন বলে ফের জানিয়েছেন তিনি৷
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়-সহ বাংলার একাধিক মণীষীর নাম শোনা গিয়েছে৷ বাংলার মণীষীদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন৷ বলেছেন, ‘‘আজকে সেই বাংলার লোককে প্রমাণ করতে হবে আমি দেশের নাগরিক কি না! এর থেকে লজ্জার কিছু হতে পারে? এর থেকে দুঃখ আর কিছু হতে পারে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিজেপি, বলছো ঝুট, করছো লুট৷ লুটেরাদের পার্টি, ঝুটেরাদের পার্টি, তোমাদের আমরা ক্ষমা করব না৷ এত মানুষের মৃতদেহের উপর... জবাব দিতে হবে৷ কে দায়ী? কে এত মানুষের প্রাণ কেড়েছে? ছেড়ে দেব না৷... বাংলা কখনও মাথানত করে না৷’’
(এই খরবটি আপডেট হবে৷ পেজটি রিফ্রেশ করুন)