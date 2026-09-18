প্রার্থী নেই, নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থনের ঘোষণা মমতার ! নিশানা কমিশন-বিজেপিকে
Mamata banerjee announces support for Congress: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে মমতা-শিবিরের প্রার্থী ছিলেন সঞ্চিতা প্রধান দে । মনোনয়ন জমাও দিয়েছিলেন তিনি ।
Published : September 18, 2026 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: প্রার্থী নেই। নেই দলের পুরনো নাম, নেই জোড়াফুল প্রতীকও । কিন্তু নন্দীগ্রামের ময়দান ছাড়ছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বরং প্রার্থী নিজে থেকে সরে যাওয়ার পরেই কালীঘাট থেকে নতুন রাজনৈতিক বার্তা দিলেন তিনি, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে তাঁর শিবির ।
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে মমতা-শিবিরের প্রার্থী ছিলেন সঞ্চিতা প্রধান দে । মনোনয়ন জমাও দিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই হলদিয়ার মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন সঞ্চিতা । সেই ঘটনার পর রাজনৈতিক জল্পনা যখন তুঙ্গে, তখনই কালীঘাটের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের অবস্থান জানিয়ে দিলেন মমতা ।
তাঁর শিবিরের প্রার্থী সরে দাঁড়ানোর পর সেই আসনে কংগ্রেসকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি । মমতার বক্তব্য, কংগ্রেস তাঁদের 'সিস্টার পার্টি' । সেই কারণে এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকেই সমর্থন করা হবে । অর্থাৎ, নন্দীগ্রামে লড়াইয়ের সমীকরণ বদলে গেল শেষ মুহূর্তে । যে আসন বাংলার রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক সংঘাতের অন্যতম প্রতীক, সেই কেন্দ্রেই এ বার লড়াইয়ের ময়দানে নেই মমতার দল !
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের কথা জানালেও রেজিনগর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান কী হবে, তা এদিন স্পষ্ট করেননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই। তাঁর বক্তব্য, বিজেপিকে নয়, তাঁরা তাঁদের ‘ন্যাচারাল অ্যালাই’ কংগ্রেসকেই সমর্থন করবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর গত রাতে রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে ।
নন্দীগ্রাম নিয়ে ঘোষণার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও সরব হন মমতা । তাঁর অভিযোগ, দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট । তৃণমূলের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিবাদের মধ্যে কমিশন আপাতত 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । সেই সিদ্ধান্তের পর থেকেই মমতা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ।
প্রতীক নিয়ে কমিশনের ভূমিকাকে 'দুর্ভাগ্যজনক', 'অসাংবিধানিক', 'গণতন্ত্র-বিরোধী', 'পলিটিকালি বায়াসড' আখ্যা দিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, "এটা গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালো দিন, একটা রাজনৈতিক দলের স্বার্থ চরিতার্থ করতে এসব করা হচ্ছে ৷"
মমতার আরও অভিযোগ, এর আগে শিবসেনা ও এনসিপি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের উপরও বিজেপিকে সমর্থন করার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ তৈরি করা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, বিজেপিকে সমর্থন না করায় এসআইআর-এর মাধ্যমে তাঁদের পরাজিত করা হয়েছে। ভোট গণনাতেও কারচুপি হয়েছে বলে এদিন ফের অভিযোগ করেন মমতা।
ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধেও সরব হন মমতা। তাঁর অভিযোগ, নিজেদের দুর্নীতি আড়াল করা এবং পরিবারকে রক্ষা করার জন্য বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দল ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, দুর্নীতি ঢাকতে বিজেপির কাছে মাথা নত করেছে গদ্দাররা ৷
ঘটনার শুরু শুক্রবার । নন্দীগ্রামের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে তাঁর স্বামী সত্যজিৎকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরেই হলদিয়ায় মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। তবে কেন তিনি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করলেন, শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছিল, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি ।
এ ব্যাপারে মমতাও সরাসরি কোনও জবাব দেননি ৷ বরং দ্রুত পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন । নন্দীগ্রাম আসনে কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা জানিয়ে পরোক্ষে এই বার্তাও দিতে চেয়েছেন যে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি কংগ্রেসের পাশে থাকবেন । একই সঙ্গে দেশজুড়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্রতর করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ৷