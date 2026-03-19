কমিশনের 'একতরফা' বদলিতে ক্ষুব্ধ মমতা ! 'গণতন্ত্রের প্রহসন', চিঠি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্যে যাঁদের নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদেরই আবার অন্য রাজ্যে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ।
Published : March 19, 2026 at 9:09 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: ভোটের মুখে প্রশাসনিক রদবদল ঘিরে রাজ্য-রাজনীতি ক্রমশ তপ্ত । সেই আবহেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একের পর এক শীর্ষ পুলিশকর্তা ও আমলাদের বদলির সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়ে তিনি বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তিন পাতার কড়া চিঠি পাঠিয়েছেন । তাতে কমিশনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে 'পক্ষপাতদুষ্ট', 'গণতন্ত্রের প্রহসন' এবং 'সংবিধানবিরোধী' বলে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন তিনি ।
চিঠির শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কমিশনের বর্তমান কার্যপ্রণালী তাঁকে 'গভীরভাবে মর্মাহত' করেছে। তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক দিনের মধ্যে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি-সহ একাধিক জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারকে একতরফাভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । শুধু তাই নয়, খাদ্য ও পূর্ত দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের শীর্ষ আমলাদেরও নির্বাচন পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে । নির্বাচনী বিধিভঙ্গের কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই এই ব্যাপক বদলি রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ।
চিঠিতে বিশেষভাবে উঠে এসেছে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ বা এসআইআর (SIR)-এর প্রসঙ্গ । মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এখনও সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি । ফলে সাধারণ মানুষের কাছে আপিল করার জন্য খুব সামান্য সময়ই অবশিষ্ট থাকছে । এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে জেলাশাসকদের সরিয়ে দিলে নতুন আধিকারিকদের পক্ষে বকেয়া কাজগুলি সামলানো কঠিন হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন । কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "এটা কি গণতন্ত্রের প্রহসন নয়?"
কমিশনের সিদ্ধান্তে ‘স্ববিরোধিতা’র অভিযোগও তুলেছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে যাঁদের নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদেরই আবার অন্য রাজ্যে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । কোনও আলোচনা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই 15 জন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে এভাবে পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর । এই পদক্ষেপকে তিনি 'চরম স্বেচ্ছাচারিতা' এবং 'ক্ষমতার অপব্যবহার' বলে উল্লেখ করেছেন ।
প্রশাসনিক রদবদলের প্রভাব দুর্যোগ মোকাবিলাতেও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । মার্চ-এপ্রিল মাসে রাজ্যে কালবৈশাখীর প্রকোপ থাকে—সেই সময় স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ আধিকারিকদের সরিয়ে দিলে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হতে পারে । বাইরে থেকে আসা আধিকারিকদের পক্ষে ভাষা ও ভূপ্রকৃতি বুঝে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হতে পারে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তিনি । এই পরিস্থিতিতে কোনও আইনশৃঙ্খলা সমস্যা তৈরি হলে তার দায় নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
চিঠির শেষাংশে আরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সংবিধানের 324 নম্বর অনুচ্ছেদের আড়ালে নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যে প্রশাসনিক অস্থিরতা তৈরি করছে বলেই দাবি তাঁর । নির্বাচিত সরকারকে দুর্বল করার এই প্রচেষ্টা কার্যত পরোক্ষ 'জরুরি অবস্থা'র পরিস্থিতি তৈরি করছে বলেও কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । এখন দেখার, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে কমিশন কী পদক্ষেপ করে ৷
সব মিলিয়ে, ভোটের আগেই প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজ্য ও কমিশনের এই টানাপোড়েন যে আগামী দিনে আরও তীব্র হতে চলেছে, তা স্পষ্ট বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ।
