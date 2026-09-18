উপনির্বাচনে জোড়াফুল-তৃণমূল 'বাতিল' ! বিকল্প নাম-প্রতীকের খোঁজে মমতা-ঋতব্রত শিবির
TMC Party Name and Symbol Controversy: তৃণমূলের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এবং জোড়াফুলের চূড়ান্ত অধিকার কার হাতে থাকবে ?
Published : September 18, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: উপনির্বাচনের আগে নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৃণমূল কংগ্রেসে । দলের নাম ও জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধের জেরে আপাতত কোনও পক্ষই 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং দলের পরিচিত 'ফুল ও ঘাস' প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না । নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে শুক্রবার সকাল 11টার মধ্যে দু'টি শিবিরকেই তিনটি করে বিকল্প নাম এবং প্রতীকের প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে । ফলে উপনির্বাচনের ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে আপাতত নতুন পরিচয়েই নামতে হতে পারে ।
তবে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত স্থায়ী নয় । আসন্ন উপনির্বাচনের কথা মাথায় রেখে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে নাম ও প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে । দুই পক্ষের দাবিদাওয়া, সাংগঠনিক সমর্থন এবং সংশ্লিষ্ট নথি খতিয়ে দেখার পর দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন ।
নতুন নামের সন্ধানে ইতিমধ্যেই তৎপর ঋতব্রত শিবির । দলীয় সূত্রের খবর, 'ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস', 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস' এবং 'ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল কংগ্রেস'-এই ধরনের নাম তাদের প্রস্তাবের তালিকায় রয়েছে । পুরনো তৃণমূলের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার দাবি করার পাশাপাশি নতুন সাংগঠনিক পরিচয় তুলে ধরাই নাম বাছাইয়ের লক্ষ্য বলে জানা যাচ্ছে ।
মমতা শিবিরও বিকল্প নাম ও প্রতীকের প্রস্তাব কমিশনের কাছে পাঠিয়েছে । সূত্রের খবর, দলের নতুন পরিচয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বা আদ্যক্ষরের ছাপ রাখার ভাবনাও রয়েছে । অতীতে কংগ্রেসের বিভাজনের সময় যেমন নেতার নাম বা আদ্যক্ষরকে কেন্দ্র করে পৃথক পরিচয় তৈরি হয়েছিল, সেই নজিরও আলোচনায় এসেছে । তবে কোনও নামই এখনও চূড়ান্ত নয় । কমিশনকে দেখতে হবে প্রস্তাবিত নাম অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কি না এবং ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে কি না ।
কমিশনের নির্দেশের পর মমতা শিবিরের নেতারা অবশ্য বারবার বোঝাতে চাইছেন, দলের প্রতীক বদলালেও রাজনৈতিক লড়াইয়ের মুখ মমতাই । সমাজমাধ্যমে কুণাল ঘোষের একটি পোস্টও সেই বার্তা স্পষ্ট করেছে । দুর্গার ত্রিনয়ন-যুক্ত ছবির সামনে মমতার ছবি দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'দিদিই লড়াই । দিদিই প্রতীক ।' অর্থাৎ জোড়াফুল না থাকলেও মমতাকে সামনে রেখেই ভোটের লড়াই চালানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে ।
অন্য দিকে, কমিশনের সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিরোধী দলগুলির মধ্যেও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর বক্তব্য, শিবসেনা ও এনসিপির পর তৃণমূলের নাম ও প্রতীক নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা রাজনৈতিক দলগুলির সাংগঠনিক অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত । একই সঙ্গে তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দলের নিজের দায় রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি ।
বিজেপি অবশ্য তৃণমূলকে কটাক্ষ করার সুযোগ ছাড়েনি । দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই পরিস্থিতিকে 'উপরওয়ালার বিচার' বলে মন্তব্য করেছেন । তাঁর দাবি, জোড়াফুল প্রতীক থাকল কী গেল, তা নিয়ে মানুষের বিশেষ মাথাব্যথা নেই । তৃণমূলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেছেন তিনি ।
কমিশনের বর্তমান সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরনো রাজনৈতিক নজিরও টেনে আনা হচ্ছে । 1964 সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর নাম ও প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধ হয়েছিল । পরবর্তী সময়ে এক পক্ষ পুরনো নাম ও প্রতীক ব্যবহার করে, অন্য পক্ষ নিজেদের নামের সঙ্গে 'মার্কসবাদী' শব্দ যোগ করে নতুন পরিচয় নিয়েছিল । সেই নজিরের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বাম নেতা রবীন দেবের বক্তব্য, তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতি আরও জটিল । কারণ শুধু সংগঠন নয়, নির্বাচিত বিধায়ক ও সাংসদদের অবস্থান নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ রয়েছে ।
ফলে আপাতত লড়াইটা উপনির্বাচনের জন্য নতুন নাম ও প্রতীক নিয়ে । কিন্তু তার পিছনে রয়েছে আরও বড় প্রশ্ন, তৃণমূলের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এবং জোড়াফুলের চূড়ান্ত অধিকার কার হাতে থাকবে । কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ সেই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করেনি । উপনির্বাচন মিটলেও নাম ও প্রতীক নিয়ে সেই লড়াই কমিশন থেকে আদালত পর্যন্ত গড়ানোর সম্ভাবনাই এখন বাংলার রাজনীতির অন্যতম বড় প্রশ্ন ।