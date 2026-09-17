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জোড়াফুল কার ? কমিশনে ফের মুখোমুখি মমতা-ঋতব্রত, দ্রুত সিদ্ধান্তের দাবি

Tmc factions in commission over party symbol: অন্তর্বর্তী নির্দেশের বিরোধিতা মমতা শিবিরের, 6 অক্টোবরের উপনির্বাচনের আগে প্রতীক নিয়ে ফয়সালা চায় ঋতব্রত গোষ্ঠী ৷

TMC-EC
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত-ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : September 17, 2026 at 8:57 PM IST

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নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: একই দল, একই নাম, একই প্রতীক- কিন্তু দাবি দুই শিবিরের । তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ এবং 'জোড়াফুল' প্রতীক নিয়ে বিবাদে বৃহস্পতিবার ফের নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দুই গোষ্ঠী । আগে ঋতব্রত শিবিরের প্রতিনিধিরা কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন । পরে হাজির হয় মমতা শিবির ।

সমীকরণ আরও জটিল হয়েছে 6 অক্টোবরের নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনকে ঘিরে । দুই গোষ্ঠীই ওই দুই আসনে প্রার্থী দিয়েছে এবং দু'পক্ষই তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ব্যবহারের দাবি করছে । ফলে, কমিশনের সিদ্ধান্ত এখন শুধুই সাংগঠনিক বিবাদে সীমাবদ্ধ নেই, তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে আসন্ন উপনির্বাচনের প্রস্তুতিতেও ।

'দ্রুত সিদ্ধান্ত নিক কমিশন'

ঋতব্রত শিবিরের প্রতিনিধি দলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, আকরুল জামান, অরূপ রায় এবং এক আইনজীবী । শুনানি শেষে ঋতব্রত জানান, কমিশনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ।

তাঁর বক্তব্য, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, দলের নাম ও প্রতীকের প্রশ্নটি ততই জরুরি হয়ে উঠছে । কারণ দুই পক্ষই ইতিমধ্যে মনোনয়ন জমা দিয়েছে । তাই কমিশনের কাছে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তাঁর শিবির । কমিশনের উপর আস্থা রয়েছে বলেও জানান ঋতব্রত ।

অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়

এর পরে কমিশনের সামনে হাজির হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির । প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং সাগরিকা ঘোষ । মমতা শিবিরের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, এই পর্যায়ে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া উচিত নয় । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, এমন নির্দেশ দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই ।

দলের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে নিজেদের অবস্থান বোঝাতে তিনি গত কয়েক মাসের ঘটনাপ্রবাহের কথাও কমিশনের সামনে তুলে ধরেন । তাঁর বক্তব্য, মে মাসে তৃণমূলের বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত থাকা এবং পরে লোকসভার স্পিকারের কাছে নিজেদের তৃণমূলের অংশ হিসেবে দাবি জানানোর পর আচমকা জুনে দলটির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এই দুই অবস্থান পরস্পরবিরোধী ।

সাংগঠনিক মেয়াদ, পালটা যুক্তি

মমতা শিবিরের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দলের সংবিধানকে ঘিরে । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামো পাঁচ বছরের মেয়াদের ভিত্তিতে চলে এবং পরবর্তী সাংগঠনিক নির্বাচন 2027 সালের 31 জানুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা । অর্থাৎ ঋতব্রত শিবির যে সাংগঠনিক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার যুক্তি তুলছে, সেটি দলের বর্তমান সংবিধানের পরবর্তী সংশোধন ও কাঠামো বিবেচনা না করে বলা হচ্ছে, এমনটাই মমতা শিবিরের বক্তব্য।

অন্য দিকে ঋতব্রত শিবিরের মূল দাবি, তৃণমূলের সংবিধানের 20 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় কর্মসমিতি তিন বছর অন্তর গঠনের কথা । তাদের দাবি, 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত আগের জাতীয় কর্মসমিতির মেয়াদ 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতেই শেষ হয়ে গিয়েছে । তার পর নতুন কমিটি গঠিত হয়নি । এই সাংগঠনিক প্রশ্নই এখন কমিশনের সামনে বিবাদের অন্যতম কেন্দ্র ।

22 জুনের বৈঠক থেকেই সংঘাত

বিবাদের সূত্রপাত আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে 22 জুন । ওই দিন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহী নেতাদের একটি বৈঠক হয় । সেখানে নতুন জাতীয় কর্মসমিতি গঠনের ঘোষণা করে অরূপ রায়কে তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার কথা জানানো হয় । ঋতব্রত শিবিরের দাবি, দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় 'সাংবিধানিক সঙ্কট' তৈরি হয়েছে । সেই দাবির ভিত্তিতেই তারা নিজেদের সাংগঠনিক বৈধতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে । অন্যদিকে মমতা শিবিরের বক্তব্য, বিদ্রোহী গোষ্ঠী দলের সংবিধানের পুরনো একটি বিধানকে সামনে আনছে এবং পরবর্তী সংশোধনগুলি উপেক্ষা করছে ।

'দুই ফোরামে একসঙ্গে লড়াই নয়'

মমতা শিবির এ দিন কমিশনের সামনে আরও একটি আইনি আপত্তি তোলে । তাদের বক্তব্য, একই বিষয়ে একসঙ্গে নির্বাচন কমিশন এবং দেওয়ানি আদালতে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করা যায় না । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, একই 'cause of action' নিয়ে দু'টি ফোরামে গিয়ে দুই জায়গা থেকে সুবিধা নেওয়ার সুযোগ নেই । অন্য দিকে ঋতব্রত শিবিরের দাবি, দলের সাংগঠনিক বৈধতা এবং নাম-প্রতীক ব্যবহারের প্রশ্নে শেষ কথা বলবে নির্বাচন কমিশনই ।

আগেও শুনানি, চেয়েছিল অতিরিক্ত নথি

এটি অবশ্য দুই পক্ষের প্রথম মুখোমুখি হওয়া নয় । এর আগে 12 সেপ্টেম্বরও নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ দুই শিবিরের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনেছিল । সেই শুনানির পরে ঋতব্রত শিবিরের কাছে অতিরিক্ত নথি চাওয়া হয়েছিল । মমতা শিবিরও পরে লিখিত নথি ও আইনি নজির জমা দেয় ।

16 সেপ্টেম্বর ছিল নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন । তার ঠিক পরেই 17 সেপ্টেম্বর ফের দুই পক্ষকে শুনল কমিশন । ফলে সময়ের চাপও যথেষ্ট । কমিশনের সিদ্ধান্ত আসার আগে দুই গোষ্ঠীরই দাবি, তাদের প্রার্থী এবং দলীয় পরিচয় নিয়ে যেন কোনও অনিশ্চয়তা না থাকে ।

এখন নজর কমিশনের সিদ্ধান্তে

দুই পক্ষই নিজেদের সাংগঠনিক বৈধতার পক্ষে নথি ও যুক্তি দিয়েছে । কিন্তু বৃহস্পতিবারের শুনানির পর কমিশন কবে এবং কী সিদ্ধান্ত নেবে, সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি বলে ঋতব্রত জানিয়েছেন । ফলে আপাতত প্রশ্ন একটাই, তৃণমূলের নাম ও 'জোড়াফুল' প্রতীকের সাংগঠনিক অধিকার শেষ পর্যন্ত কার হাতে থাকবে ? 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনের আগে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই এখন নির্বাচন কমিশনের সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা । দুই শিবিরই প্রার্থী দিয়েছে, দুই পক্ষই নিজেদের তৃণমূল বলে দাবি করছে । আর দিল্লিতে কমিশনের দরজায় বৃহস্পতিবারের পৃথক শুনানি সেই সংঘাতকেই আরও এক ধাপ সামনে নিয়ে গেল ।

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জোড়াফুল কার
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