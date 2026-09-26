মমতা-বেবি ফোনালাপ ! নির্বাচন কমিশন বিতর্কে নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত

মমতা-বেবি ফোনালাপ ! নির্বাচন কমিশন বিতর্কে নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত
Mamata-Baby Phone Call: সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি চিঠি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তার পর মমতা ও বেবির মধ্যে ফোনে কথা হয় ৷
Published : September 26, 2026 at 3:03 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক মারিয়ান আলেকজান্ডার বেবির সঙ্গে ফোনে কথা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ নির্বাচন কমিশন এবং দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই ইস্যুতেই দু’জনের কথা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷
মমতা বরাবরই সিপিএমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রাজনীতি করেছেন ৷ কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল তৈরি করার নেপথ্যেও অন্যতম বড় কারণ ছিল তাঁর সিপিএম বিরোধিতা ৷ তিনি পশ্চিমবঙ্গে 34 বছরের বাম-শাসনের অবসান ঘটান ৷ ক্ষমতায় থাকাকালীনও তাঁর সিপিএম বিরোধিতা সর্বজনবিদিত ৷ তাই সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে তাঁর ফোনালাপ রাজ্য তো বটেই, দেশের রাজনীতিতেও হইচই ফেলে দিয়েছে ৷
এই বিষয়ে মমতা তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত না মিললেও, সিপিএমের অসন্তোষ স্পষ্ট হয়েছে ৷ আর সুযোগ বুঝে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷ তাদের দাবি, নিজের প্রয়োজনে মমতা যে কারও সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন ৷
সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে নির্বাচন কমিশন নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয় ৷ সেই খবরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে অন্য দুই কমিশনারের মতবিরোধ হয়েছে বলে দাবি করা হয় ৷ তারপর থেকে এই ইস্যুতে দেশজুড়ে বিভিন্ন দল আন্দোলন শুরু করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছে ৷ নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । পথে নেমেছে ককরোচ জনতা পার্টি । জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা ।
এই পরিস্থিতিতে দেশের সমস্ত বিজেপি বিরোধী নেতাদের চিঠি দেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক ৷ সূত্রের খবর, চিঠির প্রাপকদের তালিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন ৷ মমতা চিঠির উত্তরও দিয়েছেন ৷ এরপরই দুজনের মধ্যে ফোনে কথা হয় । সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক চাইছেন মমতা । এই বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকেও ফোন করেছেন তিনি । কথা বলেছেন অখিলেশ যাদব এবং উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গেও ।
ইন্ডিয়া ব্লকের বাইরে অথচ বিজেপি এবং কংগ্রেসের থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখা দলগুলিকে, যেমন আপ বা বিজেডিকে কীভাবে এই ইস্যুতে কাছে টানা যায়, তা নিয়েই মূলত বেবি ও মমতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে । অতীতে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে এক টেবিলে বসলেও সিপিএমের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে মমতার এমন সরাসরি ফোনালাপ কার্যত নজিরবিহীন । গত বিধানসভা ভোটের আগে দিল্লিতে রাহুলের বাসভবনে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বেবির সঙ্গে আলাদা করে কথা হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।
তৃণমূল নেত্রীর এই পদক্ষেপে বাম শিবিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে । জোটের পিছনে প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরির ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে সিপিএম নেতা মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘‘ব্যক্তিগতভাবে কেউ কিছু ঠিক করতে পারেন না । আমরা বরাবর বিজেপির এবং তাদের সমস্ত রকমের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে ৷ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই ইন্ডিয়া ব্লক তৈরি হওয়ার পিছনে যদি কোনও একজন ব্যক্তির সবথেকে বেশি ভূমিকা থাকে, তাঁর নাম সীতারাম ইয়েচুরি ৷ তিনি আমাদের পার্টির লিডার ছিলেন ।’’
মমতার ভূমিকা নিয়ে তাঁর সংযোজন, ‘‘আজকে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইন্ডিয়া ব্লককে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন । আজকে উনি বুঝতে পারছেন, সিপিএমের গুরুত্ব কতটা । তাই ফোন করেছেন । নিশ্চিতভাবেই আমাদের পার্টিগতভাবে যা অবস্থান হবে, সেটা ওঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে ।’’
অন্যদিকে, এই নয়া সখ্য নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছে বিজেপি । দলের নেতা রাহুল সিনহার কটাক্ষ, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষণে ক্ষণে তাঁর নীতি পরিবর্তন করেছেন ৷ এই কংগ্রেসকে বের করে দিচ্ছে, আবার নিচ্ছেন । অতএব একেক সময় আলাদা নীতি নিয়েছেন ৷ সে সবক'টি হচ্ছে সুবিধাবাদী নীতি ।’’
বাম-তৃণমূল গোপন আঁতাতের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘‘সিপিএমের সঙ্গে তলায় তলায় গাঁটছড়া ছিলই । তলায় তলায় কথা হত । এখন বেকায়দায় পড়ে গিয়ে দেখছে আর উপায় নেই ৷ যে কারণে এখন খুল্লমখুল্লা শুরু করে দিয়েছে ।’’
তৃণমূল নেত্রীকে নিশানা করে তাঁর সংযোজন, ‘‘এরপরে দেখবেন সিপিএমের পা ধরবেন ৷ বলবেন, আসুন একসঙ্গে আন্দোলন করি ৷ এই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর এটাই তাঁর আসল রূপ ৷ মমতা যখন যেরকম, তখন সেরকম রূপ ধারণ করেন শুধু নিজের সুবিধার জন্য ।’’
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