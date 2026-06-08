অস্তিত্ব সঙ্কটে মমতার দল, দিল্লিতে শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে ‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল সাংসদরা
দিল্লিতে মমতার উপস্থিতিতেই মহা-সঙ্কটে তৃণমূল! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গোপন বৈঠকে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের সাংসদরা ৷
Published : June 8, 2026 at 3:04 PM IST
নয়াদিল্লি/কলকাতা, 7 জুন: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের পর সেই প্রবল রাজনৈতিক ঝড়ের আঁচ এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল দেশের রাজধানীতে। দিল্লিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেই কার্যত খণ্ডবিখণ্ড হওয়ার মুখে ঘাসফুল শিবির। একদিকে রাজধানীর কনস্টিটিউশন ক্লাবে যখন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে এবং সনিয়া গান্ধির সঙ্গে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে রচিত হচ্ছে জাতীয় রাজনীতির এক নতুন সমীকরণ।
সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, মতিলাল নেহরু মার্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে গোপনে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা এবং রাজ্যসভার একঝাঁক বিক্ষুব্ধ সাংসদ। রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন ফেলে দিয়েছে এই বৈঠকে খোদ বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, খোদ দলনেত্রীর নাকের ডগায় বসে সাংসদদের এই বৈঠক তৃণমূলের অন্দরে এক সুগভীর ফাটলেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।
দিল্লির এই চরম নাটকীয় পরিস্থিতির আবহেই দলের রাজ্যসভার সাংসদ পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জল্পনার আগুনে কার্যত ঘৃতাহুতি দিয়েছেন তৃণমূলের প্রবীণ নেতা সুখেন্দুশেখর রায়। তাঁর এই দীর্ঘ ইস্তফাপত্রে গত পনেরো বছর ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়েছে। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের নেপথ্যে তৃণমূলের বেলাগাম দুর্নীতি, চরম নারী নির্যাতন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান ও আইনশৃঙ্খলা— প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্যকেই দায়ী করেছেন তিনি।
সুখেন্দুশেখর তাঁর চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার নির্বাচকমণ্ডলী এই শোচনীয় অপদার্থতার বিরুদ্ধেই সার্বিক অনাস্থা জ্ঞাপন করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বাংলার ইতিহাসে প্রথমবার বিপুল আসনে জয়ী করেছে। পাশাপাশি, নবনির্বাচিত সরকার যে ইতিমধ্যেই তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার মেনে উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে, সে কথাও জানিয়েছেন তিনি। জনগণের এই রায়কে মাথা পেতে নিয়েই তাঁর এই পদত্যাগ। এর ফলে রাজ্যসভায় 13 থেকে কমে তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা দাঁড়াল 12-তে।
সুখেন্দুশেখরের ইস্তফার রেশ কাটতে না কাটতেই জানা যাচ্ছে যে, তৃণমূলের প্রায় 12 থেকে 20 জন সাংসদ সরাসরি বিদ্রোহী হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে ওই গোপন বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। এই তালিকায় যেমন দলের দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া ও অভিজ্ঞ মুখেরা রয়েছেন, তেমনই দেখা গিয়েছে বেশ কয়েকজন নতুন সাংসদকেও। ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে প্রবেশের আগে এই বিক্ষুব্ধ সাংসদেরা নিজেদের মধ্যে আলাদা করে একটি গোপন বৈঠক সেরেছিলেন বলেও রাজনৈতিক সূত্রে খবর।
এই ব্যাপক ভাঙনের জল্পনার মাঝেই সাংসদ কোয়েল মল্লিকের ইস্তফা দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও জোর চর্চা শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। অন্যদিকে, দলের এই চরম টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় সংবাদমাধ্যমের কাছে স্বীকার করেছেন যে, গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে তাঁকে দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে আপাতত তৃণমূলেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
দিল্লিতে সাংসদদের এই বিদ্রোহ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং রাজ্য বিধানসভায় দলের ব্যাপক ভাঙনেরই এক সম্প্রসারিত রূপ বলে মনে করা হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তৃণমূলের পরিষদীয় দলেও বিরাট ধস নেমেছে। বিধানসভার মোট 80 জন তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে ইতিমধ্যেই 60 জন বিধায়ক আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করে প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।
সোমবার দুপুরে দিল্লিতে যখন বিক্ষুব্ধ সাংসদদের তৎপরতা তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দেন যে, দিল্লির এই রাজনৈতিক ডামাডোলের নেপথ্যে কলকাতার সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। সদ্য পদত্যাগী নেতা সুখেন্দুশেখর রায়ের বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে তিনি বলেন, কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব 1435 কিলোমিটার হলেও, পরিবর্তনের সেই প্রবল ইচ্ছে ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ এবং অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের চূড়ান্ত অভাবের জেরেই বিধানসভার পর এবার দেশের সংসদেও তৃণমূলের এই ব্যাপক ভাঙন আসন্ন বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ নিলে জাতীয় স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি যে কার্যত তলানিতে গিয়ে ঠেকবে এবং বাংলার আগামী দিনের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক আমূল পরিবর্তন আসবে, সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।