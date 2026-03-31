প্রচারে ফাঁকি দিলেই অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ! মমতা-অভিষেকের নজরে কাউন্সিলরদের গতিবিধি
বিধানসভা নির্বাচনে বুথ ও ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফলের উপর নির্ভর করছে কাউন্সিলরদের ভবিষ্যৎ ৷
Published : March 31, 2026 at 2:52 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গিয়েছে ৷ প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন 2026-এর প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে ৷ আর এই হাইভোল্টেজ নির্বাচনের আগে দলের অন্দরে শৃঙ্খলার রাশ আরও শক্ত করছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আর এ নিয়ে দলের অন্দরে বার্তাও পৌঁছে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তৃণমূল সূত্রে খবর, কে মেয়র, আর কেই বা হেভিওয়েট কাউন্সিলর, সেই পরিচয় ভুলে বুথ স্তরে সাধারণ কর্মীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরপ্রতিনিধিদের ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্বাচনের প্রচারে কে, কতটা সময় দিচ্ছেন এবং কার ওয়ার্ডে দলের ফল কেমন হচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ৷
নিজেদের ওয়ার্ডে নজরবন্দি কাউন্সিলররা
তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কাউন্সিলরদের বলা হয়েছে, "আপনি দলের একজন কর্মী, এটাই আপনার প্রথম এবং শেষ পরিচয় ৷" এই মন্ত্রকে সামনে রেখেই এবার পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের ময়দানে নামতে বলা হয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচন মানেই কেবল প্রার্থী বা নির্দিষ্ট কয়েকজন নেতা দৌড়ঝাঁপ করবেন, আর কাউন্সিলররা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকবেন, এই সংস্কৃতি আর বরদাস্ত করা হবে না ৷ খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে পুরো বিষয়টির ওপর নজর রাখছেন বলে খবর ৷
কেন এই কড়া পদক্ষেপ ?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত কয়েকটি নির্বাচনে বিশেষত শহরাঞ্চলে তৃণমূলের ফলাফল প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি ৷ গত লোকসভা নির্বাচনেও দেখা গিয়েছিল, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলগুলির একাধিক ওয়ার্ডে শাসকদল পিছিয়ে ছিল ৷ বিরোধী শিবির যেখানে হিন্দুত্বের তাস খেলে বা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পুর এলাকায় জমি শক্ত করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরদের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট নয় শীর্ষ নেতৃত্ব ৷
আগামী পুরসভা নির্বাচনের আগে এই বিধানসভা ভোটকেই 'লিটমাস টেস্ট' হিসেবে দেখছে কালীঘাট ৷ অর্থাৎ, বিধানসভায় যে কাউন্সিলররা নিজের ওয়ার্ডে লিড এনে দিতে ব্যর্থ হবেন, আগামী পুরভোটে তাঁর টিকিট পাওয়া অনিশ্চিত, তা ধরে নেওয়া যেতে পারে ৷
বিবেচ্য হবে কাজের সময় ও জনসংযোগ
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যেক কাউন্সিলর তাঁর বিধানসভা এলাকার প্রার্থীর জন্য দৈনিক কতটা সময় ব্যয় করছেন, কতগুলি বাড়িতে যাচ্ছেন এবং ভোটারদের সঙ্গে তাঁর জনসংযোগ কেমন, এর একটি রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে ৷ শুধু তাই নয়, প্রার্থী পছন্দ না-হওয়া বা ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে যদি কোনও কাউন্সিলর প্রচারে নিষ্ক্রিয় থাকেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে দল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ৷
শহুরে ভোটারদের আস্থা অর্জনই লক্ষ্য
তৃণমূল সূত্রে খবর, তাদের লক্ষ্য এখন শহুরে মধ্যবিত্তের আস্থা ফিরে পাওয়া ৷ তার জন্য পাড়ায়-পাড়ায় কাউন্সিলরদের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি কাজে লাগাতে চাইছে দল ৷ বিধানসভা নির্বাচনের ফলের নিরিখে কাউন্সিলরদের পারফরম্যান্স সার্বিকভাবে যাচাই করা হবে ৷ যাঁরা ভালো ফলাফল দিতে পারবেন, তৃণমূল তাঁদেরই আগামী দিনে গুরুত্ব ও সম্মান দেবে ৷ মূলত পুর-প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা বাড়াতেই এই কড়া নজরদারি শুরু করেছেন মমতা ও অভিষেক ৷ আর ফাঁকি দিয়ে তৃণমূলে টিকে থাকা যাবে না, সেই বার্তা রাজ্যের প্রতিটি পুরনিগম ও পুরসভার ওয়ার্ডে পৌঁছে গিয়েছে ইতিমধ্যে ৷