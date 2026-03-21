উত্তর-দক্ষিণে জোড়া আক্রমণ ! অল আউট ঝোড়ো প্রচারে মমতা-অভিষেক

উত্তর-দক্ষিণে জোড়া আক্রমণ ! অল আউট ঝোড়ো প্রচারে মমতা-অভিষেক
রবিবার ভবানীপুরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক দিয়ে শুরু করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর 24 মার্চ থেকে দক্ষিণবঙ্গ চষে ফেলতে প্রস্তুত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : March 21, 2026 at 8:38 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: ভোটের আর দেরি নেই । সেই আবহেই রাজ্যজুড়ে 'অল আউট' প্রচারে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস । রবিবার ভবানীপুরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক দিয়ে শুরু করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর 24 মার্চ থেকে দক্ষিণবঙ্গ চষে ফেলতে প্রস্তুত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । পর্যবেক্ষকদের মতে, উত্তর-দক্ষিণ ভাগ করে সুসংগঠিত রণকৌশলেই এগোচ্ছে শাসকদল ।
রবিবার থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারের সূচনা করতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দীর্ঘদিনের রীতি মেনে নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেই শুরু হচ্ছে তাঁর নির্বাচনী লড়াই । দক্ষিণ কলকাতার চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধদ্বার কর্মিসভা করবেন তিনি । সেখানে উপস্থিত থাকবেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ ভবানীপুরের সমস্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং স্থানীয় নেতৃত্ব ।
দলীয় সূত্রের খবর, এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য বুথস্তরের কর্মীদের আরও সক্রিয় করে তোলা এবং ভোটের আগে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া । বিশেষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে তৃণমূলের কৌশল কী হবে, তা নিয়েও এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ আসতে পারে ।
ভবানীপুর পর্ব শেষ করেই উত্তরবঙ্গের দিকে পা বাড়াবেন মমতা। আগামী 25 মার্চ কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে জোড়া জনসভা এবং 26 মার্চ চালসায় বড় সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, উত্তরবঙ্গ বরাবরই নির্বাচনী সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ । চা-বলয়, সীমান্তবর্তী এলাকা এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল—সব মিলিয়ে এখানে শক্ত জমি তৈরি করতে মরিয়া শাসকদল । তাই মমতার এই সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । 24 মার্চ দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমা থেকে শুরু হচ্ছে তাঁর ম্যারাথন প্রচার । সুন্দরবন লাগোয়া এই এলাকা থেকেই তিনি জনসংযোগের বার্তা দিতে চাইছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
25 মার্চ পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুরে একাধিক সভা রয়েছে অভিষেকের । দাসপুর, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়—একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে সভা করার পাশাপাশি বিশেষ নজর থাকবে নন্দীগ্রামে । শুভেন্দু অধিকারীর 'খাসতালুক' হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রকে ঘিরে তৃণমূলের আলাদা কৌশল রয়েছে । সেখানে বুথস্তরের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে সংগঠনকে আরও আক্রমণাত্মক করার বার্তা দিতে পারেন অভিষেক । দক্ষিণবঙ্গের প্রচার শেষ করেই 26 মার্চ উত্তরবঙ্গে পা রাখবেন তিনি । কোচবিহারের নাটাবাড়ি, জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি এবং কালচিনিতে সভা ও রোড-শো—সব মিলিয়ে একাধিক কর্মসূচি । লক্ষ্য একটাই—উত্তরবঙ্গে হারানো জমি পুনরুদ্ধার ।
পরের কয়েকদিনও একই তালে চলবে তাঁর প্রচার । ঝাড়গ্রামের বিনপুর থেকে পাঁশকুড়া, বালুরঘাট থেকে মানিকচক, সাগরদিঘি থেকে দুবরাজপুর—প্রায় গোটা রাজ্যই ঘুরে ফেলবেন তিনি । বিশেষ নজর থাকবে সন্দেশখালির মতো স্পর্শকাতর কেন্দ্রে, যেখানে তাঁর সভা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা । মাসের শেষে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে দলীয় বৈঠক করে সংগঠন আরও শক্ত করার বার্তা দেবেন অভিষেক । কাঁথি অধিকারী পরিবারের শক্ত ঘাঁটি হওয়ায় সেখানে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব ।
সবশেষে, 31 মার্চ উত্তরবঙ্গে একাধিক সভা দিয়ে প্রচারপর্বের একটি বড় ধাপ শেষ করবেন তিনি । শীতলকুচি, রাজগঞ্জ, ফালাকাটা—সংবেদনশীল কেন্দ্রগুলিতে সভা করে শেষ মুহূর্তের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছেন অভিষেক ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, মমতা-অভিষেকের এই যুগল প্রচার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে—আসন্ন নির্বাচনে কোনও জমি ছাড়তে নারাজ শাসকদল । উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে এই সমন্বিত আক্রমণ কতটা ফলপ্রসূ হয়, এখন সেটাই দেখার ।
