ভোট গণনার আগে কালীঘাটে মমতা-অভিষেকের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

শনিবার তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 1, 2026 at 9:36 PM IST

​কলকাতা, 1 মে: রাজ্যের বহু প্রতীক্ষিত ভোটগণনা সোমবার। আর সেই চূড়ান্ত 'কাউন্টিং ডে'-র আগে দলের গণনাকেন্দ্রের এজেন্টদের সতর্ক করতে আগামী শনিবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল বৈঠক করতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এই সভার ঠিক আগেই, গণনার চূড়ান্ত ব্লু-প্রিন্ট এবং রণনীতি স্থির করতে শুক্রবার কালীঘাটে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে করেন তিনি।

তৃণমূল সূত্রে খবর, সোমবারের ভোটগণনা প্রক্রিয়ায় কাউন্টিং এজেন্টদের ঠিক কী ভূমিকা হবে, বিরোধী শিবিরের চাপ কীভাবে সামলাতে হবে এবং ইভিএম নিয়ে কোনোরকম কারচুপির আশঙ্কা রুখতে কী ধরনের পদক্ষেপ করতে হবে, তা নিয়েই দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের 294টি বিধানসভা আসনের গণনাকেন্দ্রে বিরোধী দলগুলি বিভ্রান্তি বা প্ররোচনা ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা তৃণমূলের৷ এই নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন৷ সেখানে তিনি দাবি করেন তৃণমূল 226টিরও বেশি আসনে জয়লাভ করবে। দলনেত্রীর এই বার্তা পাওয়ার পর তৃণমূল কর্মীরা যাতে কোনোভাবেই আত্মতুষ্টিতে না ভোগে, সেই সতর্কবার্তা দিতে এবং কাউন্টিং এজেন্টদের মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত রাখার কথা বলতে শনিবার বিকেল 4টের সময় ভার্চুয়াল বৈঠকের ডেকেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল সূত্রে ​জানা গিয়েছে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত গণনাকেন্দ্রের এজেন্টদের সরাসরি বার্তা দেবেন। এই ভার্চুয়াল বৈঠকে মূলত বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত বিষয়ে এজেন্টদের সতর্ক করা হবে। স্ট্রংরুম থেকে ইভিএম বের করে গণনার টেবিলে আনা, প্রতিটি রাউন্ডের গণনার পর নির্দিষ্ট ফর্মের তথ্যের সঙ্গে ইভিএম-এর হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে দেখা — এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি যাতে না থাকে, সেদিকে জোর দেওয়া হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হতে পারে, শেষ রাউন্ডের গণনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং রিটার্নিং অফিসার জয়ের শংসাপত্র দেওয়া না পর্যন্ত কাউন্টিং এজেন্টরা যেন কোনোভাবেই গণনাকেন্দ্র ছেড়ে না বেরোন।

উল্লেখ্য, এর আগে এসআইআর পর্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ-1 ও বিএলএ-2 দের সঙ্গে বৈঠক করেছেন৷ এসআইআর পর্বে তাঁদের ভূমিকা কী হবে, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন৷ ফলে শনিবার তিনি কী নির্দেশ দেন, সেই দিকেই তাকিয়ে আছেন তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টরা৷

