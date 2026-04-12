ভোটের মুখে নাকা চেকিংয়ের নামে মেয়েদের সঙ্গে অশ্লীলতা ! শ্রীময়ীর প্রসঙ্গ টেনে বিস্ফোরক মমতা

ভোটের মুখে নাকা চেকিংয়ের নামে মেয়েদের সঙ্গে অশ্লীলতা ! শ্রীময়ীর প্রসঙ্গ টেনে বিস্ফোরক মমতা
মমতা বলেন, 'মেয়েদের শরীর চেক করা হচ্ছে ৷ গতকালও কাঞ্চন মল্লিকের স্ত্রীর উপর হেনস্তা হয়েছে ৷ অশ্লীলতার চূড়ান্ত করছে ৷'
Published : April 12, 2026 at 5:03 PM IST
খণ্ডঘোষ, 12 এপ্রিল: নাকা চেকিংয়ের নামে মহিলাদের হেনস্তা করা হচ্ছে ৷ পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থেকে এই অভিযোগেই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সম্প্রতি নাকা চেকিংয়ের নামে হেনস্তার শিকার হওয়ার অভিযোগে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন কাঞ্চন মল্লিকের স্ত্রী, অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজ ৷ তাঁর প্রসঙ্গ টেনেই মমতা এদিন বলেন, "মহিলাদের এই অসম্মান মেনে নেওয়া যায় না ৷" একইসঙ্গে, এদিন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একযোগে তোপ দেগেছেন মমতা ৷
ফেসবুকে একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করে নাকা চেকিংয়ে হেনস্তা হওয়ার অভিযোগ করেছিলেন অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজ ৷ তাঁর অভিযোগ, তাঁর গাড়ি থামিয়ে মেডিক্যাল বক্স থেকে অন্তর্বাস ও স্যানিটারি ন্যাপকিনও বের করে দেখা হয়েছে ৷ তিনি তাঁর পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছেন, "খুবই দুর্ভাগ্যজনক ৷ এসব কী হচ্ছে নাকা চেকিংয়ের নামে ! এটা প্রকৃত হেনস্তা...ছিঃ ছিঃ!" মহিলাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র চেক করার সময় কেন মহিলা পুলিশ ছিল না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শ্রীময়ী ৷
তাঁর এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে এদিন খণ্ডঘোষের প্রচার সভায় মমতা বলেন, "মেয়েদের শরীর চেক করা হচ্ছে ৷ গতকালও কাঞ্চন মল্লিকের স্ত্রীর উপর হেনস্তা হয়েছে ৷ চেক করার নামে মেয়েদের ব্যাগ খুলে কী কী আছে, এমনকী মেয়েদের ব্যবহৃত জিনিস, লজ্জা লাগে বলতে, সেগুলো পর্যন্ত টেনে টেনে বের করে অসম্মান করা হয়েছে ৷ এসব মেনে নেওয়া যায় না ।"
তৃণমূল নেত্রী আরও বলেন, "কয়েকদিন আগে আমার ভবানীপুরেরও একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ মহিলা, খুবই বর্ধিষ্ণু পরিবারের এক মহিলারকে হেনস্তা করেছে, তাঁর গাড়ি খুলে ৷ গাড়ি খুলে চেক করতেই পারে ৷ কিন্তু মেয়েদের ব্যাগ খুলে মেয়েরা কী ব্যবহার করে, তা কেন দেখবেন? লিপস্টিক পরবেন? নাকি ফেসিয়াল করবেন? নাকি মেয়েরা যেগুলো ব্যবহার করে, সেগুলো ব্যবহার করবেন? লজ্জা করে না? অশ্লীলতার চূড়ান্ত করছে ৷ অশ্লীলতা করলে, মেয়েরা কমপ্লেইন করবেন ৷ অভিযোগ করার অধিকার আপনাদের সবার আছে ৷ নির্বাচনের নামে যা খুশি তাই করছে নির্বাচন কমিশন । ভোটের বাক্সে এই সবকিছুর জবাব দেবে মানুষ ।"
রবিবার লোধনা ফুটবল ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নবীন চন্দ্র বাগের সমর্থনে জনসভা করতে এসে মহিলাদের উদ্দেশে মমতার বার্তা, "আমি এই মাটি থেকে বলে যাচ্ছি, ভোটের দিন যদি এরা বাধা দেয় তাহলে যেমন করে জগন্নাথ দেবের রথ টানতে গেলে সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়, আপনারাও একটা করে ঝাড়ু রেখে দেবেন রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য । ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে ভোটটা দিয়ে চলে আসবেন । কিন্তু ভোটের মেশিন খুব সাবধান । বুদ্ধি খরচ করে কাজ করুন । আজ মধ্যরাত থেকে অপারেশন শুরু হবে বলে শুনেছি । খবর আমরাও পাই । কিন্তু আমরাই জিতব ।"
প্রশাসন এদিন তাঁর সভার অনুমতি দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ভোটের সময় সবটাই নির্বাচন কমিশনে হাতে চলে গিয়েছে । আমাদের হাতে কিছু নেই । কিন্তু ভোট পর্যন্ত এই ক'টা দিন একটু পাহারা দিন । তারপর আমি বুঝে নেব, লড়ে নেব । আবার গড়ব । আবার জিতব । আর বিজেপিকে বলব, দেখ কেমন লাগে । ওরা আসলে বাংলাকে ভাগ করতে চাইছে । ওরা জানে না, মানুষ ভাবে এক কিন্তু হয় আর এক । 2026-এ তোমার গদি উলটে যাবেই । তখন তুমি যা যা কঠোর আইন করেছো সব বদলে দেব । গণতন্ত্রের ভোটের মাধ্যমে বদলা নেব ।"
রাজ্যে ভোট প্রচারে এসে বাংলার কৃষকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, বাংলায় আজ আলু চাষি, ধান চাষিরা চাষ করে ফসলের দাম পাচ্ছেন না । ফলে তাঁদের অবস্থা শোচনীয় । এদিন বর্ধমানের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্যের জবাব দেন মমতা ৷
বাংলার কৃষকদের কথা বলতে গিয়ে মমতা বলেন, "ভোটের সময় আমুদিপ্রমোদী মন্ত্রীরা আর ওই মোটা ভাই গ্রামগঞ্জের খবর রাখো । কৃষি উৎপাদন বাংলায় কত বেড়েছে । বাংলায় একবারের জায়গায় তিনবার ফসল ফলে, সেই খবর কি রাখো ? আলু চাষিদের জন্য আমরা ফসল বিমা করেছি । একটা আলুও নষ্ট হলে তারা ক্ষতিপূরণ পায় । আবার সরকারও আলু কিনে নেয় । চাষিভাইদের কাছ থেকে আমরা ধান কিনে নিই । সেই ধান আমরা রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যসাথী বিনা পয়সায় রেশনের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিই ।"
নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে নিশানা করে মমতা বলেন, "আমরা যেটা বলি সেটা আমরা করি আর বিজেপি যেটা বলে সেটা তারা করে না । ইলেকশনের সময় ঘুষ দেয় আর তারপরে ফুস হয়ে যায় । কোকিলের ছানার মতো এরাও ভোটের সময় আসে আর তারপর দেখা নাই । ভোটের আগে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায় ।"
বিজেপি মহিলা-যুবদের যে ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাকে ভাঁওতা বলে দাবি করেছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "লক্ষ্মীর ভান্ডার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেটা করে দিয়েছি । আপনারা দিল্লিতে বলেছিলেন নির্বাচনে জিতলে আড়াই হাজার টাকা করে দেবেন । নির্বাচনে জিতে গিয়ে উলটো রথ । কিছুই নেই । সব ভাঁওতা । আর বিহারে ইলেকশনের আগে দিলেন আট হাজার আর নির্বাচনে জিতে গিয়ে চালালেন বুলডোজার । এখন মহিলাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা ফেরত চাইছে । আমার কাছে ভিডিয়ো করা আছে । আমি বিহার থেকে মেয়েদের কথা তুলে এনেছি । আমরা যেটা বলি সেটা করি । আর বিজেপি মিথ্যে কথা বলে । ওরা মিছিলে 500-1000 টাকা দিয়ে লোক নিয়ে যায় । টাকা নিয়ে মিছিলে গেলেও যেন বিজেপিকে ভোট দেবেন না । বিজেপি যেভাবে NRC করছে, ডিলিমিটেশন করছে, আগামী দিনে মানুষের জায়গা থাকবে না । আশ্রয় ঠিকানা সংসার সব কেড়ে নেবে বিজেপি ।"
মাছ খাওয়া ও মাছ চাষ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "এখন আমুদিপ্রমোদী বাবুরা বাংলায় এসে বলছে আমরা নাকি মাছ উৎপাদন করি না । তাহলে কি বাংলার মানুষ মাছ খায় না ? তোমরা খবর কি রাখো এখানে কত পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয় ! জানো কত পরিমাণ মাছ উৎপাদন বেড়েছে বাংলার বুকে ? তোমাদের কানে কানে যা বলে দিচ্ছে তাই বলে দিচ্ছো । একজন প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বুঝেশুনে কথা বলা উচিত । পার্টির কথায় নয়, চেয়ারের মর্যাদা রেখে সত্য কথা বলা উচিত ।"