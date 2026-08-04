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আমাকে রাস্তায় নামতে দেওয়া হচ্ছে না, কাড়া হচ্ছে মৌলিক অধিকার: মমতা

মঙ্গলবার বিকেলে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভিডিয়ো বার্তা দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

MAMATA BANERJEE
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 7:25 PM IST

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কলকাতা, 4 অগস্ট: ​বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর তৃণমূলের অন্দরে বড়সড় ভাঙন । নেতা-বিধায়কদের দলত্যাগের হিড়িক । কিন্তু চরম রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মাঝে আরও একবার হাল না-ছাড়ার বার্তা দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় লাইভ ভিডিয়ো পোস্ট করে লড়াইয়ের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দেন তিনি ৷ পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও করেছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ মমতার হুঁশিয়ারি, তাঁকে যত আটকানোর চেষ্টা হবে, তত দ্বিগুণ শক্তিতে তিনি ঘুরে দাঁড়াবেন ।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে এবং তাঁর দলকে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না । তিনি বলেন, ‘‘আমাকে রাস্তায় বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না, কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না, আমাকে কোর্টে গিয়ে পারমিশন নিতে হচ্ছে ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে । গণতান্ত্রিক অধিকার যা আমাদের আর্টিকেল 14, আর্টিকেল 19, আর্টিকেল 21-এ সংরক্ষিত আছে সমস্ত সাধারণ নাগরিকদের জন্য, তা খর্ব করা হচ্ছে ।’’ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও সুরাহা মিলছে না বলেও আক্ষেপ করেন তিনি ৷ মমতা বলেন, ‘‘বিচারের বাণী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় আজও নীরবে নিভৃতে কাঁদে ।’’

রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি বলেন, ‘‘আমায় আপনারা যত আটকাবার চেষ্টা করবেন, আমি আরও দ্বিগুণভাবে ঘুরে দাঁড়াব ।’’ ক্ষমতার চেয়ার নয়, মানুষের স্বার্থই যে তাঁর কাছে অগ্রাধিকার, তা মনে করিয়ে দিয়ে মমতার বার্তা, ‘‘আমি চেয়ারকে কেয়ার করি না, আমি মানুষকে কেয়ার করি । এটা মাথায় রাখবেন ভালো করে ।’’ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘লড়ে নেব, লড়ব, গড়ব, জিতব ।’’

হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষের নামে মিথ্যে মামলা দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । জোর করে পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং জেলা পরিষদ দখল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন মমতা । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘তোমার বিজেপি এমএলএ গিয়ে বসছে বিডিওর চেয়ারে, বিজেপি এমএলএ গিয়ে বসছে আইসির চেয়ারে । পুরো ফান্ড সাজিয়ে বসেছে, টেবিল সাজিয়ে বসেছে এত টাকা দাও, অত টাকা দাও, টাকার বান্ডিল গোনা হচ্ছে ।’’

তার উপরও আঘাত হানা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মমতা ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি কোনওদিন এক পয়সা মাইনে পর্যন্ত নিইনি, আমি আজ পর্যন্ত এক পয়সা পেনশন নিইনি । আমার বইয়ের রয়্যালটি দিয়ে আমার চলে । কিন্তু সেই রয়্যালটিটাও এবছর আমি পাইনি ।’’ চক্রান্ত করে সেই উপার্জনের পথও বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ আনেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ।

রাজ্যে গোপনে সীমানা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন এবং জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলগুলিকে না জানিয়েই ঘরে বসে এই কাজ করছে সরকার । ফলে বহু মানুষের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । এমনিতেই 32 লক্ষ মানুষের নাম এখনও ওঠেনি বলে দাবি করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, জনগণনায় কার নাম থাকবে আর কার নাম বাদ যাবে, তা নিয়ে গভীর চক্রান্ত চলছে ।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং নারী নিরাপত্তা নিয়েও বর্তমান বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে এখন মাফিয়াদের মদত দেওয়া হচ্ছে । বক্সার কুস্তিগীর ব্রিজভূষণ কেস থেকে শুরু করে আড়াই বছরের শিশু— কেউই বিচার পাচ্ছে না । তিনি বলেন, ‘‘প্রায় 21-22 জন মহিলা ধর্ষিতা হয়ে গিয়েছে । এতজন মহিলা ধর্ষিতা হয়ে যাওয়ার পরও আপনারা কারও বাড়িতে যোগাযোগ করতে দিচ্ছেন না, পুলিশ দিয়ে থ্রেট করছেন যাতে কেউ আসতে না পারে । বাংলাটাকে একটা কারাগারে পরিণত করে দিয়েছে । কোথায় গেল আমার সোনার বাংলা ?’’

ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসন থেকে শুরু করে সব জায়গায় 'আপাদমস্তক গৈরিকীকরণ' করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মমতা । তবে এই দমনপীড়ন ও স্বৈরাচার বেশিদিন চলবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি । রাজ্যবাসীর উদ্দেশে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা, ‘‘সামটাইম সাইলেন্স ইজ গোল্ড । কিন্তু মনে রাখবেন কখনও কখনও সময় আসে যখন সব বাঁধ ভেঙে যায় । শুধু কারাগার সামনে দাঁড়ায় । তখন কিন্তু নদী পথ গতিরোধ করা যায় না, নদী কিন্তু আপন পথে এগিয়ে চলে ।’’

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TAGGED:

RIGHT TO PROTEST
মৌলিক অধিকার
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
BJP
MAMATA BANERJEE

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