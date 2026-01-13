ETV Bharat / politics

ফোর্ট উইলিয়ামে বসে বিজেপির হয়ে কাজ করছেন কমান্ড্যান্ট, সেনাকর্তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মমতা

মঙ্গলবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে এসআইআর নিয়ে নাম না-করে এক সেনাকর্তার বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 13, 2026 at 8:00 PM IST

কলকাতা, 13 জানুয়ারি: ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে সংঘাত এবার নাটকীয় মোড় নিল। রাজ্য প্রশাসন বনাম নির্বাচন কমিশনের লড়াইয়ের আবহে এবার সরাসরি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতর ফোর্ট উইলিয়ামকে (বর্তমান নাম, বিজয় দুর্গ) জড়িয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, ফোর্ট উইলিয়ামের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক নিজের দফতরে বসে বিজেপির হয়ে ভোটার তালিকা ম্যানিপুলেশনের কাজ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই নজিরবিহীন অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে।

Mamata Banerjee
এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে, তাতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের কথা উল্লেখ করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমার কাছে খবর আছে ফোর্ট উইলিয়ামে একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর-এর কাজ করছেন এবং বিজেপি করছেন। বসে পার্টি অফিসের কাজ করছেন৷"

সেনাবাহিনীর মতো একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বসে রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করার এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জানান যে তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে সম্মান করেন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন, কিছুদিন আগেই সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ফোর্ট উইলিয়ামে ডাকা হয়েছিল, যা নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সেনার দফতরে বসে, সেনার উর্দি পরে কোনও আধিকারিক যদি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন, তা তিনি মেনে নেবেন না। তিনি হাত জোড় করে ওই আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "প্লিজ আপনাদের কাছে হাতজোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এটা করতে যাবেন না৷"

Mamata Banerjee
এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের পরিধি শুধু ফোর্ট উইলিয়ামেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি দাবি করেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে রাজ্যে ‘সর্বনাশের খেলা’ চলছে। দিল্লি থেকে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে বেআইনিভাবে প্রায় 54 লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, কমিশনের নিয়োগ করা মাইক্রো অবজারভাররা আসলে বিজেপির দলদাস৷ তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ মানুষের আবেদন বাতিল করে দিচ্ছেন। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, নোটিশ পাওয়ার আতঙ্কে ও নাম কাটার আশঙ্কায় রাজ্যে ইতিমধ্যেই 84 জনের মৃত্যু হয়েছে।

তবে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম সংক্রান্ত মন্তব্যটি। ভারতীয় সেনাবাহিনী বরাবরই রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা একটি প্রতিষ্ঠান। সেখানে স্বয়ং একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন সুনির্দিষ্ট পদের (কমান্ড্যান্ট) উল্লেখ করে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ তোলেন, তখন তার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বভাবতই, এই নজিরবিহীন এবং গুরুতর অভিযোগের পর ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড বা ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের তরফে সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ।

TAGGED:

BJP
SIR
TMC
ECI
MAMATA BANERJEE

সম্পাদকের পছন্দ

