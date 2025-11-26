ETV Bharat / politics

এসআইআর-এর নেপথ্যে আসল উদ্দেশ্য এনআরসি, অভিযোগ মমতার

বুধবার সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

MAMATA BANERJEE
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
author img

By PTI

Published : November 26, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 26 নভেম্বর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর মাধ্যমে আসলে ঘুরপথে এনআরসি করতে চাইছে বিজেপি৷ বুধবার এমনই অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে৷

বুধবার ছিল সংবিধান দিবস৷ সেই উপলক্ষ্যে এদিন কলকাতার রেড রোডে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল৷ সেখানে হাজির হয়েই এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রথমে সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন৷ প্রথমে তিনি সংবিধানের প্রিঅ্যাম্বেল পাঠ করে শোনান৷ তার পর এসআইআর-সহ একাধিক ইস্যুতে মুখ খোলেন৷ কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ঘৃণ্য ভাষা ব্যবহার করে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং কাউকেই রেহাই দেওয়া হচ্ছে না৷ এমনকি দলিত, সংখ্যালঘু বা সাধারণ হিন্দু ভোটাররাও নয়৷"

এর পরই এনআরসি-র প্রসঙ্গ তোলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী৷ তিনি বলেন, "এর পেছনে আসল উদ্দেশ্য হল NRC। আমরা হতবাক ও দুঃখিত। এই কারণেই আমি আজ এখানে ভারতের গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নিচ্ছি৷" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও অভিযোগ, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে এই দেশের মাটি লালন-পালন করেছেন, তাঁদের এখন ভারতে বসবাসের অধিকার প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, "নাগরিকত্বের অধিকারের নামে, তীব্র ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে৷"

এছাড়া বিএলও-দের মৃত্যুর জন্য তিনি কার্যত নির্বাচন কমিশনকেই দায়ী করেন৷ তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী৷ পাশাপাশি সংবিধানকে সামনে রেখেও কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বিজেপির বিরুদ্ধে সংবিধান না-মেনে কেন্দ্রের সরকার চালানোর অভিযোগও করেন তিনি৷ একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে তিনি বিজেপির গাইডলাইন মেনে কোনোমতেই চলবেন না৷ বরং বাবাসাহেব আম্বেদকরের গাইডলাইন মেনে চলবেন৷ তিনি সকলকে সংবিধান মেনে চলার কথাও বলেন৷

এদিন সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সোশাল মিডিয়াতেও পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই পোস্টেও তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির সমালোচনা করেন৷ সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে করা পোস্টেও কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির সমালোচনা করা হয়েছে৷

