দুই 'শয়তান' আমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করছে: মমতা

দুই 'শয়তান' আমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করছে: মমতা
রঘুনাথগঞ্জে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অশান্তির ঘটনায় মমতার নিশানায় বিজেপি ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত আধিকারিকদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মমতা ৷
Published : March 28, 2026 at 5:02 PM IST
রানিগঞ্জ (পশ্চিম বর্ধমান), 28 মার্চ: নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেরদিন থেকেই প্রশাসনের শীর্ষস্তরে আমলা ও পুলিশ আধিকারিকদের বদল শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ যা নিয়ে বারেবারে সরব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যা নিয়ে এতদিন কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করছিলেন তিনি ৷ এবার নাম না-করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে 'শয়তান' বলে উল্লেখ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷
অভিযোগ করলেন, তিনি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকা সত্ত্বেও, তাঁর সমস্ত ক্ষমতা খর্ব করে দিয়ে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে বিজেপি কথায় ৷ আর এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 'দুই শয়তান' দায়ী বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল নেত্রী ৷ শনিবার রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে জনসভা করেন মমতা ৷ সেখানেই রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে আধিকারিক বদল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি ৷
মমতা বলেন, "বাংলায় আমি ইলেক্টেড চিফ মিনিস্টার থাকা সত্ত্বেও, সব পাওয়ার কেড়ে নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর তার দুই শয়তান, নাম বলার প্রয়োজন নেই, মিলে অত্যাচার করে যাচ্ছে বাংলার মানুষের ওপর ৷" তৃণমূল নেত্রীর এই 'দুই শয়তান' বলতে নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে উল্লেখ করেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল ৷
অন্যদিকে, রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে রঘুনাথগঞ্জে অশান্তির ঘটনাতেও নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে দায়ী করেছেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "রঘুনাথগঞ্জে তুমি রামনবমীর মিছিল করো, আমাদের কোনও আপত্তি নেই ৷ আমাদের ছেলেমেয়েরাও করে, কিন্তু অশান্তি তো করে না ৷ তোমরা পরশুদিন সিউড়িতে মিছিল করেছ, বন্দুক উঁচিয়ে মিছিল করেছ ৷ আমি জানি না-কেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাকশন নিচ্ছে না ৷ আপনারা আমাকে দোষ দেবেন না, আমার থেকে সব কেড়ে নিয়েছে ৷ সব নিজেদের মতো অফিসার রিক্রুট করেছে ৷ আমরা চাই সবাই নিরপেক্ষভাবে কাজ করুক ৷ আজ না-হলেও কাল, তোমাদের একটাকেও ছাড়ব না ৷ মনে রাখবে মানুষ তোমাদের বিচার করবে ৷"
আধিকারিক বদল নিয়ে এ দিন তৃণমূল সুপ্রিমোর নিশানায় ছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ মমতা বলেন, "নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে, বা তারও আগে থেকে, বিজেপি পরিচালিত যে 'ভ্যানিশ কমিশন' আছে, বিজেপির 'ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন কমিশন', তারা মানুষের ওপর অত্যাচার করার জন্য, যারা এলাকা চিনত এমন প্রায় 50 থেকে 100 জন অফিসারকে তামিলনাড়ু ও কেরালায় পাঠিয়ে দিয়েছে ৷ যাতে এখানে বিজেপির বেনামি টাকা, গুন্ডা, ড্রাগ ঢুকতে পারে এবং বুলডোজার চালানো ও অশান্তি করার সুযোগ পায় ৷"
এসআইআর ও সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে কারচুপির অভিযোগ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "এক একটা বুথে শুনছি পাঁচশো ভোটার থাকলে চারশো নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এটা কি মজা হচ্ছে ? বিজেপি সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করছে ৷ প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট কোথায় গেল ? তোমরা এআই দিয়ে নাম ভুল করেছ, এমনকি বিচারকদের নাম পর্যন্ত অ্যাডজুডিকেশন লিস্টে ঢুকিয়ে দিয়েছ, লজ্জা করে না ? শুনুন এদের কোনও লজ্জা নেই, কারণ এদের দু-কানই কাটা ৷"
অন্যদিকে, এদিনের সভা থেকে হঠাৎই বেহালায় বুলডোজার চালিয়ে দোকান ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্বাচন কমিশনের তরফে কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার বদল নিয়ে বলতে গিয়ে হঠাৎই মমতা বলেন, "আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমা চাইছি বেহালার সেই সব দোকানদারদের কাছে ৷ ববি (ফিরহাদ হাকিম) মেয়র থাকলে কি হবে, ওখানে কমিশনার নিয়োগ করেছে বিজেপির লোককে ৷ তাঁকে আমি অনুরোধ করব, আগুনে পা দিয়ে খেলবেন না ৷ কালকে বুলডোজার চালিয়ে অনেক দোকান বেহালায় ভেঙে দিয়েছে ৷ আমার হাতে নেই, বেহালাবাসী আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমাপ্রার্থী ৷ যে দোকান বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিয়েছে, আমি আবার করে দেব, আমাকে সময় দিন, এরা চিরকাল থাকবে না ৷ আমাদের অর্ডারে হয়নি ৷ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে কখনও বুলডোজার চালাচ্ছে, কখনও অশান্তি করছে, যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে ৷"
এদিকে বেহালা এলাকায় বুলডোজার দিয়ে দোকান ভাঙার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, বেহালায় দোকান ভাঙার ঘটনাটি 2024 সালের ৷ পুলিশের পোস্টে বলা হয়েছে, "এই ঘটনাটি (বেহালায় বেআইনি দোকান ভাঙা) 2024 সালের ৷ সেটিকে মিথ্যে প্রচারের জন্য 2026 সালে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ কেউ বা কারা এমন ভুয়ো পোস্ট ছড়ালে, তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"