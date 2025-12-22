বাংলায় থাকতে চাইলে বিহার থেকে নাম কাটুন, হিন্দিভাষীদের পরামর্শ মমতার

বাংলায় থাকতে চাইলে বিহার থেকে নাম কাটুন, হিন্দিভাষীদের পরামর্শ মমতার
সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ-দের নিয়ে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখান থেকেই হিন্দিভাষীদের উদ্দেশে এই পরামর্শ দেন তিনি৷
Published : December 22, 2025 at 7:13 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: দরজায় কড়া নাড়ছে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে হাতে মাত্র কয়েকটা মাস। এই আবহে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে দলীয় কর্মীদের কড়াবার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের বিএলএ (BLA) বা বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। সেখান থেকেই তিনি জানিয়ে দিলেন, যাঁরা ভিনরাজ্য থেকে এসে বাংলায় বসবাস করছেন, তাঁদের এরাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম তুলতেই হবে। বিশেষ করে বিহার বা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা শ্রমিক ও বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, বাংলায় থাকতে হলে এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে বিহারের ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটিয়ে এখানেই নাম নথিবদ্ধ করতে হবে।
এদিন হিন্দিভাষী ভোটারদের আশ্বস্ত করে মমতা বলেন, "উত্তরপ্রদেশ, বিহারের যে বাসিন্দারা এখানে থাকেন, তাঁদের অনেক সময় ভুল বোঝানো হয়। বলা হয়, বিহারে ভোট না-দিলে নাকি সম্পত্তির অধিকার থাকবে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আপনারা যদি ওখানে ভোট না-দেন, কিন্তু এখানে থাকেন ও কাজ করেন, তাহলে আপনাদের সম্পত্তি নেওয়ার অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই। এটা আপনাদের আইনত সম্পত্তির অধিকার।" এরপরই তিনি জোর দিয়ে বলেন, "বাংলায় থাকতে চাইলে ভোটার লিস্টে নাম তুলুন, বিহার থেকে নাম কাটুন।"
দলীয় কর্মীদেরও কড়া বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি জানিয়ে দেন, এখন আর কোনও আয়েশ বা ঢিলেমি চলবে না। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর হুঁশিয়ারি, "এবার কোনও পিকনিক হবে না। সব হবে একেবারে 2026-এ জেতার পর। কর্মীরা কাজ দেখুন, নেতারা বুঝে নিন।" মমতার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির আঁতাতে ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে তৃণমূল সমর্থক এবং প্রান্তিক মানুষদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। প্রায় দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়ার ছক কষা হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।
কমিশনের ভূমিকা নিয়ে এদিন নজিরবিহীন আক্রমণ শানান মমতা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সব মিলিয়ে সোমবারের বৈঠক থেকে একদিকে যেমন দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করলেন মমতা, তেমনই ভোটার তালিকা নিয়ে বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ডাক দিলেন।