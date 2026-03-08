রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আর প্রধানমন্ত্রী বসে, আমরা এটা করি না ! 'ভোটপাখি' মোদিকে নিশানা মমতার
ধর্মতলায় ধরনা মঞ্চে পুরনো একটি ছবি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে নারী অসম্মানের অভিযোগ করলেন মমতা ৷
Published : March 8, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অসম্মানের অভিযোগের পালটা এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের অসম্মানের অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ধর্মতলায় ধরনা মঞ্চ থেকে পুরনো একটি ছবি তুলে ধরে মোদির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তিনি ৷ যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি লালকৃষ্ণ আদবানির হাতে সম্মান তুলে দিচ্ছেন ৷ আর সেই সময় পাশের একটি আসনে বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
ধরনা মঞ্চে তৃণমূলের সাংসদ জুন মালিয়া এবং রাজ্যের বন দফতরের স্বাধানী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে দিয়ে বড় একটি ব্যানারে সেই ছবি তুলে ধরেন মমতা ৷ এরপর তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছেন আর প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন ৷ আমরা কখনও এমনটা করি না ৷ এমনকি যদি একজন সাধারণ মহিলাও আসেন, আমরা তাঁদের সম্মানে দাঁড়িয়ে পড়ি ৷ আর এখন আপনারা বলছেন আমরা সম্মান দিচ্ছি না ৷ আপনারা কী ভাবেন ? আমাদের মেয়র সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷ আমি ধরনায় বসেছি, আমি কীভাবে জায়গা ছেড়ে যাব ? আর ধরনার আগে আপনার এই কর্মসূচির কথা আমার জানা ছিল না ৷"
বিস্তারিত আসছে...