নবান্নের পর কি হাতছাড়া পুরভবনও ? ভাঙন রুখতে কাউন্সিলরদের জরুরি তলব মমতা-অভিষেকের

নবান্নের পর কি হাতছাড়া পুরভবনও ? ভাঙন রুখতে কাউন্সিলরদের জরুরি তলব মমতা-অভিষেকের
সূত্রের খবর, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দলের জনপ্রতিনিধিদের মনোভাব বোঝা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রশমন করা এবং পুরবোর্ড যাতে হাত ছাড়া না হয়, সেটাই এখন শীর্ষ নেতৃত্বের প্রধান লক্ষ্য ৷
Published : May 21, 2026 at 9:43 PM IST
কলকাতা, 21 মে: বিধানসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ের ধাক্কা কাটতে না কাটতেই এবার চাপ বাড়তে শুরু করেছে কলকাতা পুরসভাকে ঘিরে । নবান্নে ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই তৃণমূল শিবিরের অন্দরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল, তা এখন স্পষ্টভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এসএন ব্যানার্জি রোডের পুরভবনেও । রাজনৈতিক মহলের মতে, কলকাতা পুরসভায় দলীয় ভাঙনের আশঙ্কা এবং একাধিক কাউন্সিলরের অবস্থান নিয়ে জল্পনা ক্রমশ বাড়তে থাকায় এবার সরাসরি পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শুক্রবার বিকেল চারটেয় কালীঘাটে কলকাতা পুরসভার সমস্ত তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে । দলীয় সূত্রে খবর, এই বৈঠকে কাউন্সিলরদের উপস্থিতি কার্যত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে দলের জনপ্রতিনিধিদের মনোভাব বোঝা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রশমন করা এবং কোনওভাবেই যাতে পুরবোর্ডে ফাটল না ধরে, সেটাই এখন শীর্ষ নেতৃত্বের প্রধান লক্ষ্য ।
পরিস্থিতির গুরুত্ব কতটা, তার ইঙ্গিত মিলেছে বৃহস্পতিবারের এক নাটকীয় সিদ্ধান্তে । শুক্রবার কলকাতা পুরসভার পূর্বনির্ধারিত মাসিক অধিবেশন হওয়ার কথা থাকলেও আচমকাই তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয় । পুরসভার অন্দরে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, কাউন্সিলরদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং সম্ভাব্য ভাঙনের আশঙ্কার কারণেই আপাতত অধিবেশন এড়িয়ে যেতে চাইছে শাসক শিবির ।
বর্তমানে কলকাতা পুরসভার 144টি ওয়ার্ডের মধ্যে 137টিই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে । কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ওয়ার্ডভিত্তিক ফল বিশ্লেষণ শুরু হতেই সামনে এসেছে উদ্বেগের ছবি । বহু কাউন্সিলর নিজেদের ওয়ার্ডে দলকে প্রত্যাশিত লিড এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন । এমনকি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডে বিজেপি উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে বলেও দলীয় অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে । তার জেরেই একাংশের কাউন্সিলরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিজেপির তরফে কলকাতা পুরসভাকে টার্গেট করার ইঙ্গিত মিলছিল । সেই আবহে কয়েকজন কাউন্সিলর দলবদল করতে পারেন বলেও গুঞ্জন ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে । যদিও তৃণমূলের তরফে প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি, তবুও কালীঘাটের জরুরি বৈঠক ঘিরে এই জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে ঘিরে পদত্যাগের জল্পনা । গত কয়েকদিন ধরে পুরভবনের অলিন্দে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, ভোটের ফল এবং প্রশাসনিক চাপের জেরে মেয়রের পদ ছাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । যদিও ফিরহাদ নিজে এখনও প্রকাশ্যে কিছু বলেননি, তবুও এই গুঞ্জন তৃণমূল শিবিরের অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছে ।
সব মিলিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলের নজর শুক্রবারের কালীঘাট বৈঠকের দিকে । মমতা ও অভিষেক কাউন্সিলরদের কী বার্তা দেন, দলীয় ভাঙনের আশঙ্কা কতটা রুখতে পারেন এবং ফিরহাদকে ঘিরে তৈরি হওয়া জট কাটে কি না, সেটাই এখন কলকাতার রাজনৈতিক মহলের সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয় ।