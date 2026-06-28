একুশে জুলাই কার? মঞ্চ দখলের চেষ্টায় দুই তৃণমূল, ধর্মতলায় মুখোমুখি মমতা-ঋতব্রত শিবির

একুশে জুলাই কার? মঞ্চ দখলের চেষ্টায় দুই তৃণমূল, ধর্মতলায় মুখোমুখি মমতা-ঋতব্রত শিবির
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবিরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবার ধর্মতলাতেই পালটা সমাবেশের ডাক দিয়েছে ।
Published : June 28, 2026 at 11:58 AM IST
কলকাতা, 28 জুন: একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবস এবার আর শুধু স্মরণসভা নয় - পরিণত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের মধ্যে সরাসরি শক্তি পরীক্ষার রণক্ষেত্রে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবিরকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবার ধর্মতলাতেই পালটা সমাবেশের ডাক দিয়েছে । ফলে একই চত্বরে দুটি পরস্পরবিরোধী সভার সম্ভাবনায় রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে ।
শনিবার কলকাতার তপসিয়া এলাকার একটি ব্যাঙ্কোয়েট হলে বিদ্রোহী শিবিরের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলরদের নিয়ে আয়োজিত সেই বৈঠকে রাসবিহারীর প্রাক্তন বিধায়ক দেবাশিস কুমার-সহ একাধিক প্রভাবশালী মুখ উপস্থিত ছিলেন । বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, এই বৈঠকে 51 জন প্রাক্তন কাউন্সিলর ও চারজন বিদ্রোহী বিধায়ক সশরীরে হাজির ছিলেন । শহরের বাইরে থাকা আরও 30 জন এবং অতিরিক্ত 15 জন প্রাক্তন কাউন্সিলর তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন । সব মিলিয়ে প্রায় একশো জন প্রাক্তন কাউন্সিলরের সমর্থনকে ভিত্তি করে মমতা শিবিরের উপর চাপ বাড়ানোই এই মুহূর্তে ঋতব্রত গোষ্ঠীর প্রধান রণকৌশল ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই প্রাক্তন কাউন্সিলরদের একটি বড় অংশ রাজনৈতিকভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন । চলতি মাসে কেএমসি বোর্ড ভেঙে দেওয়ার পর তাঁদের সেই বিচ্ছিন্নতা আরও ঘনীভূত হয় । সেই ক্ষোভকেই এখন সংগঠিত করছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদ্রোহী শিবিরের মুখ্য সচেতক ও রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেন, "আমরা সকলে বুথ স্তর পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামী দিনের লড়াইয়ে একসঙ্গে চলব, এটাই আমাদের অঙ্গীকার ।" একুশে জুলাই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "এর আগে কর্মীরা সভায় এসেছেন, কিন্তু নায়ক-নায়িকাদের ভিড়ে শহিদ পরিবারগুলি মর্যাদা পায়নি, হারিয়ে যেত । এবার আমরা যে শহিদ সমাবেশ করব, সেখানে শহিদ পরিবারদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে । আমরা যেহেতু আসল তৃণমূল কংগ্রেস, নিশ্চিন্তেই কলকাতার বুকে একুশে জুলাই পালন করব ।"
ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই সভার আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন আখরুজ্জামান । তবে প্রশাসনিক বাধার সম্ভাবনাও তিনি উড়িয়ে দেননি । "নতুন সরকার প্রতিটি আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে । প্রশাসন অনুমতি না-দিলে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"
এদিকে এই চাপের মুখেও কালীঘাট শিবির সম্পূর্ণ অবিচল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একের পর এক সাংগঠনিক বৈঠক করে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন । মমতাপন্থীদের তরফে ইতিমধ্যে কলকাতা পুলিশকে চিঠি দিয়ে ধর্মতলায় চিরাচরিত স্থানেই সভার অনুমতি চাওয়া হয়েছে । তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, "21 জুলাই সভা হবেই । দরকার হলে জিপের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।"
তবে এদিনের বৈঠকে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অনুপস্থিতি আলাদা কৌতূহল তৈরি করেছে । তারাতলার বিপর্যয়ে মৃত্যুমিছিলের ঘটনায় বিজেপির তীব্র আক্রমণের মুখে থাকা ফিরহাদ ব্যক্তিগত কারণে আসতে পারেননি বলে দাবি আখরুজ্জামানের । তবে রাজনৈতিক মহলে এই অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা থামছে না । তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ঘিরে লড়াই এখন নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত গড়িয়েছে । একুশে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক মঞ্চের দখল নিয়েও এবার সেই লড়াই রাজপথে নামতে চলেছে ।