ডিলিমিটেশন বিল গণতন্ত্রের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, অভিযোগ খাড়গের
Mallikarjun Kharge on Delimitation Bill : সোমবার ডিলিমিটেশন বিল পেশ হবে ৷ তার আগে শনিবার মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে এই নিয়ে আলোচনা করে ‘ইন্ডিয়া’ ব্লক ৷
Published : November 28, 2026 at 3:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: সংসদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে মহিলাদের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করতে ডিলিমিটেশন বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ সেই নিয়ে শনিবার সুর চড়ালেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷
তাঁর দাবি, সব ক্ষমতা হস্তগত করতেই এই বিল আনছে বিজেপি ৷ এই বিল পাশ হয়ে গেলে তা গণতন্ত্রের জন্য ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে ৷
आज INDIA Alliance के सभी दलों के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि मोदी सरकार द्वारा लाया जा रहा संविधान संशोधन Bill लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम इसका विरोध करेंगे। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। 1. पहले इनका नारा ‘400 पार’ था। देश की जनता ने उसे विफल कर दिया। अब 850 सीटों तक लोकसभा का विस्तार करके ये हमेशा के लिए सत्ता अपने हाथों में रखना चाहते हैं। इनका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं, बल्कि पूरी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करना है। 2. इस Bill में SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। संविधान का Article 330 कहता है कि SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। जब नया Census होने वाला है, तो उसके आंकड़ों का इंतज़ार क्यों नहीं किया जा रहा है? Latest Census के अनुसार SC/ST की जनसंख्या के अनुपात में उनकी सीटें निर्धारित होनी चाहिए। हमारा सवाल है कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के अनुसार उनका उचित Share देने से क्यों बच रही है? 3. जिस चुनाव आयोग पर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उसी चुनाव आयोग को परिसीमन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यह हमें स्वीकार नहीं है। Chief Election Commissioner ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर पहले से ही गंभीर सवाल हैं। अगर उन्हीं की देखरेख में Delimitation होगा, तो उसकी निष्पक्षता की क्या Guarantee है? किस सीट को General बनाना है, किस सीट को Reserved बनाना है, कहां महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करनी है, इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों में चुनाव आयोग की भूमिका होगी। जब ‘Vote Chori’ को लेकर ही इतने गंभीर आरोप हैं, तो ऐसे में Delimitation की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। 4. असम और जम्मू-कश्मीर में किस ढंग से Delimitation किया गया, इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। Geography और Population के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में किस तरह बदलाव किया गया, General और Reserved सीटों का स्वरूप कैसे बदला गया, इसके राजनीतिक परिणाम भी हमने देखे हैं। हमें आशंका है कि पूरे देश में इसी तरह का परिसीमन करके BJP अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहती है। 5. अप्रैल में जब सरकार यह Bill लेकर आई थी, तब उसे Two-third Majority नहीं मिली और Bill विफल हो गया। अब TMC, NCP, शिवसेना और अन्य राजनीतिक दलों को तोड़कर अपने Numbers जुटाने की कोशिश की जा रही है। जब सरकार को लग रहा है कि शायद उसके पास पर्याप्त संख्या हो सकती है, तब वह दोबारा यह Bill लेकर आ रही है। 6. एक बार पूरी सत्ता इनके हाथों में चली गई, तो ये संविधान में अपनी इच्छानुसार बदलाव करने के लिए इस बहुमत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत की संसद भी चीन की तरह ऐसी संस्था बन जाए, जहां सरकार के इशारे पर सभी हाथ उठाकर हर प्रस्ताव को मंजूरी दे दें। हमें आशंका है कि इसके जरिए RSS-BJP हमेशा के लिए सत्ता अपने हाथों में रखना चाहती है और संविधान की जगह मनुस्मृति की विचारधारा लागू करना चाहती है। इसीलिए हम सभी ने मिलकर इस संविधान संशोधन Bill का विरोध करने का निर्णय लिया है। यह न SC/ST के हित में है, न देश के हित में और न ही लोकतंत्र के हित में है। यह Amendment लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 28, 2026
আগামী 30 নভেম্বর থেকে 3 ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে ৷ 30 নভেম্বর লোকসভার অধিবেশন হবে ৷ 2 ডিসেম্বর হবে রাজ্যসভার অধিবেশন ৷ এই অধিবেশনেই কেন্দ্রের তরফে ডিলিমিটেশন বিল পেশ করা হবে ৷ সেই নিয়ে একটি যৌথ কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে শনিবার রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের নেতারা বৈঠকে বসেন ।
বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপিকে নিশানা করেন খাড়গে ৷ তিনি জানিয়েছেন, ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের নেতারা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মোদি সরকারের আনা সংবিধান সংশোধনী বিলটি ‘গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুতর হুমকি’ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ তিনি একই সঙ্গে এই বিলের বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের আপত্তির কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছেন । এই বিল পাশ করিয়ে কেন্দ্র তফসিলি জাতি-উপজাতিদের বঞ্চিত করতে চলেছে বলেও অভিযোগ করেন ৷
তিনি বলেন, ‘‘সংবিধানের 330 নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি-দের জন্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে । যখন নতুন জনগণনা হতে চলেছে, সেই তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে না কেন ? সর্বশেষ গণনা অনুযায়ী, তাদের জন্য আসন সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারণ করা উচিত । আমাদের প্রশ্ন হল, সরকার কেন তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অধিকারটুকু দিতে এড়িয়ে যাচ্ছে ?’’
খাড়গে বলেন, ‘‘আমরা এটি মেনে নিতে পারি না । প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিরপেক্ষতা নিয়ে ইতিমধ্যেই গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে । তাঁর তত্ত্বাবধানে যদি সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া চলে, তবে তার নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা কোথায় ?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কোন আসনটি সাধারণ হবে, কোনটি সংরক্ষিত হবে এবং কোথায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা থাকবে । যখন ‘ভোট চুরির’ মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তখন সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক ।’’
এদিনের বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি, তৃণমূল কংগ্রেসের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবল, আরজেডি-র অভয় কুমার সিং ও মনোজ ঝা, সিপিআই-এর পি সন্তোষ কুমার, আইইউএমএল-এর ইটি মহম্মদ বশির এবং আরএসপি-র এনকে প্রেমচন্দ্রন প্রমুখ । এছাড়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা এবং কেসি বেণুগোপাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।
বৈঠকে ঢোকার আগে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন কপিল সিবল ৷ তাঁর দাবি, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আরও 30-40 বছর থাকতে চায় বিজেপি ৷ এই বিল পাশের আসল উদ্দেশ্য সেটাকেই সুনিশ্চিত করা ৷ মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়া বিজেপির আসল উদ্দেশ্য নয় ৷
এর আগে গত 17 এপ্রিল লোকসভায় ডিলিমিটেশন বিল পেশ করেছিল বিজেপির সরকার ৷ এই বিল পাশ করানোর অর্থ সংবিধান সংশোধন করা ৷ সেই কারণে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি জরুরি ৷ সেবার সরকারপক্ষ প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে 54টি ভোট পিছিয়ে ছিল ৷ বিলের পক্ষে 298 জন এবং বিপক্ষে 230 জন সাংসদ ভোট দিয়েছিলেন ।
সেই সময় যারা বিলের বিরোধিতা করেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ডিএমকে এবার সরকারের পক্ষে থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছে ৷ এদিনের বৈঠকে তাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু তারা আসেনি৷ এছাড়া আমন্ত্রণ পাওয়ার পরও বৈঠকে অংশ নেয়নি আপ ও বিজু জনতা দলও ৷
এছাড়া ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের বাইরের বেশি কিছু দলকেও এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তবে তারা এতে অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিল । গতবার বিলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া এনসিপি (শরদচন্দ্র পাওয়ার)-এর আট সাংসদও বিলকে সমর্থন জানাতে পারে ৷
এই বিল পাশের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভায় দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন৷ লোকসভায় বর্তমানে 540 জন সদস্য রয়েছেন এবং তিনটি আসন শূন্য । তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাসপেনশনের আদেশ বহাল থাকলে, স্পিকার বাদে বাকি 538 জন সদস্য ভোট দিতে পারবেন ৷ এই সাংসদরা সকলেই ভোট দিলে বিল পাসের জন্য 359টি ভোটের প্রয়োজন হবে ।
ডিএমকে, এনসিপি-র শরদ পাওয়ার গোষ্ঠীকে ধরলে এনডিএ-র কাছে 350 সাংসদের সমর্থন লোকসভায় রয়েছে ৷ প্রয়োজন আরও ন’টি ভোটের ৷ বিজেডি, ওয়াইএসআরসিপি, জেএমএম-এর মতো দলগুলির সমর্থন পেলে বিল পাশ হয়ে যাবে ৷ অথবা অনুপস্থিত সদস্যের সংখ্যা বাড়লে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ভোটের সংখ্যা কমে আসবে ।
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