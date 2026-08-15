তলবি সভার আগেই ইস্তফা মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতির
ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন ক্ষমতাসীন বোর্ডের 17 জন সদস্য ৷ সেই অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করেন কংগ্রেসের পাঁচজন ৷
Published : August 15, 2026 at 5:09 PM IST
মালদা, 15 অগস্ট: মালদা জেলা পরিষদের অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে নতুন নাটক ৷ তলবি সভার মুখেই পদত্যাগ জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতির ৷ শুক্রবার তাঁরা নিজেদের পদত্যাগপত্র ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে পাঠিয়েছেন ৷ শুধু জেলা পরিষদের পদ থেকেই নয়, তৃণমূলের সমস্ত দলীয় পদ থেকেও ইস্তফা দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা ৷ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অভিযোগ, এই ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির ষড়যন্ত্র রয়েছে ৷ যদিও বিজেপির দাবি, তারা জেলা পরিষদের বোর্ড ভাঙাগড়ার খেলায় নেই ৷
রাজ্যে পালাবদল হতেই মালদা জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন বোর্ডে ক্ষমতার সমীকরণে চিড় ধরে ৷ সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে জেলা পরিষদে একনায়কতন্ত্র চালানোর অভিযোগ করেন বোর্ডের একাংশ সদস্য ৷ সহ-সভাধিপতির বিরুদ্ধেও প্রসেনজিতের অনুগামী হয়ে কাজ করার অভিযোগ ওঠে ৷ এ নিয়েও বিদ্রোহের স্বর জোরালো হতে থাকে ৷
অবশেষে গত 15 জুন মালদার ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন ক্ষমতাসীন বোর্ডের 17 জন সদস্য ৷ সেই অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করেন কংগ্রেসের পাঁচজন ৷ অর্থাৎ, 43 আসনের এই জেলা পরিষদে 22 জন সদস্যই সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতির অপসারণ চান ৷
প্রশাসনের তরফে 25 জুন তলবি সভা ডাকা হলেও, পরে পুলিশি সমস্যার কারণ দেখিয়ে সভা স্থগিত করে দেওয়া হয় ৷ এই সভা আয়োজন নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে টালবাহানার অভিযোগ তুলে পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অনাস্থা প্রস্তাবকারীরা ৷ অবশেষে আদালতের নির্দেশে 17 অগস্ট তলবি সভার দিন ঘোষণা করে প্রশাসন ৷ এরপরেই যুযুধান দু’পক্ষ নিজেদের ঘর গোছাতে নেমে পড়ে ৷
13 অগস্ট পর্যন্ত দু’পক্ষই দাবি করে গিয়েছে, সোমবারের তলবি সভায় তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে ৷ ভোটাভুটি হলে তার প্রমাণও মিলবে ৷ কিন্তু, তার আগেই শুক্রবার রাতে সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতি পদত্যাগ করলেন ৷ ফলে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি তাঁরা রণে ভঙ্গ দিলেন ? নাকি এর পিছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক কৌশল ?
এ নিয়ে বিদ্রোহী শিবিরের ফজলুল হক তথা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বলেন, "আমাদের মনে হচ্ছে এটা বিজেপির চাল ৷ অনাস্থা বৈঠক কোনওভাবে ভেস্তে দিয়ে ওরা সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করতে চায় ৷ সম্প্রতি রাজ্যের একটি পঞ্চায়েত সমিতিতেও এমন ঘটনা ঘটেছে ৷ তার জন্যই কোনও উপায়ে তারা সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতিতে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে ৷ এতে ওদের কৌশল রূপায়ণে সুবিধে হবে ৷"
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, "আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি বিজেপি কোনও নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দেওয়ার কাজ করবে না ৷ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে কোনও ভাঙাগড়ার খেলায় আমরা নেই ৷ মালদা জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও আমাদের কোনও ভূমিকা নেই ৷ আমাদের জেলা পরিষদ সদস্যরা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা তলবি সভায় ভোটাভুটিতেও অংশ নেবেন না ৷ তাহলে আজ কীভাবে এই অনাস্থার নাটকে বিজেপি দোষী হয়ে গেল ?"
উল্লেখ্য, তৃণমূল জমানায় সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৷ সেই কারণেই তৃণমূল আমলে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাননি কেউ ৷ সহ-সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেনের সঙ্গে আবার সভাধিপতির স্বামীর খুব ভালো যোগাযোগ ৷ অভিষেকও তাঁকে পছন্দ করতেন বলে জেলা তৃণমূলে কানাঘুষ ছিল ৷ ভোটের পরও ঋতব্রত তৃণমূলের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের কথা শোনা যায়নি ৷ তবে, কি বিগত সময়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের গুড বুকে থাকার জন্যই এখন তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ?
সভাধিপতি থাকার পাশাপাশি লিপিকা ছিলেন তৃণমূলের মহিলা সেলের মালদা জেলার সাধারণ সম্পাদক ৷ এটিএম রফিকুল হোসেনও দলের জেলা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন ৷ সভাধিপতির পদ থেকে ইস্তফা প্রসঙ্গে লিপিকার বক্তব্য, "এই সময় তৃণমূল বলতে আর কিছু নেই ৷ এই অবস্থায় সভাধিপতির চেয়ারে বসেও মানুষের কাজ করতে পারছিলাম না ৷ জেলায় উন্নয়নের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল ৷ মানুষকে পরিষেবা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছিলাম ৷ কিন্তু, উন্নয়নের জন্যই মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছে ৷ কেন উন্নয়ন হচ্ছে না, তার জবাব চাইছে তারা ৷ সেই উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই ৷ তাই সভাধিপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছি ৷ শুধু সভাধিপতিই নয়, দলীয় সমস্ত পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি ৷" একই বক্তব্য এটিএম রফিকুল হোসেনেরও ৷ তিনি দাবি করেছেন, কোনও চাপে পড়ে এই সিদ্ধান্ত নেননি ৷ অনেক চিন্তাভাবনা করেই তাঁরা এই পথ বেছে নিয়েছেন ৷