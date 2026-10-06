তৃণমূলের ‘সমর্থন’, মাত্র 4 সদস্য নিয়েই মালদায় সভাধিপতি পদ দখল বিজেপির !

তৃণমূলের ‘সমর্থন’, মাত্র 4 সদস্য নিয়েই মালদায় সভাধিপতি পদ দখল বিজেপির !
Malda Zilla Parishad: তৃণমূলের সমর্থন নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির ৷ কংগ্রেসের দাবি, তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে এই বোর্ড ভেঙে দেবে ৷
Published : October 6, 2026 at 6:53 PM IST
মালদা, 6 অক্টোবর: মোট আসন 43 ৷ তার মধ্যে সদস্য সংখ্যা মাত্র চার ৷ আর এই চারজন সদস্য নিয়েই মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসন দখল করে নিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৷ তাও আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৷ কীভাবে বাস্তবায়িত হল এই ‘অত্যাশ্চর্য’ ঘটনা, তা নিয়েই মঙ্গলবার দুপুর থেকে সরগরম জেলার রাজনীতি ৷
তাৎপর্যপূর্ণভাবে সভাধিপতির আসন বিজেপি পেলেও সহ-সভাধিপতি হয়েছেন তৃণমূলের সদস্য ৷ যিনি এর আগে সভাধিপতি ছিলেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধেই অনাস্থা এনে একজোট হয়েছিল তৃণমূলেরই একাংশ ও কংগ্রেস ৷ সেই জোট যে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারল না, তা এদিনের ঘটনাতেই স্পষ্ট ৷ কিন্তু প্রশ্ন হল, এই জোটকে অকেজো করতে কি গোপনে আঁতাত করল বিজেপি ও তৃণমূল ?
এমন কোনও গোপন জোটের বিষয়টি অবশ্য মানতে নারাজ বিজেপি ৷ তাদের দাবি, সভাধিপতি পদে শুধু তাদের প্রার্থী ছিল ৷ তারা কারও সমর্থন চায়নি ৷ অন্যদিকে তৃণমূলের বক্তব্য, এই বোর্ড কাদের, তা তারা জানে না ৷ এই পরিস্থিতিতে ফের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কংগ্রেস ৷ তাদের দাবি, এই বোর্ড তারা ভেঙে দেবে ৷
মালদা জেলা পরিষদে অনাস্থা
সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ও সহকারি সভাধিপতি আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেনের বিরুদ্ধে 15 জুন অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসেন মালদা জেলা পরিষদের 24 জন সদস্য ৷ এঁদের মধ্যে 19 জন তৃণমূলের, বাকি পাঁচজন কংগ্রেসের ৷ একাধিকবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের নির্দেশে এদিন নতুন সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে জেলা প্রশাসন ৷
অনাস্থা ঘিরে টানাপোড়েন
রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সভায় সঠিক সময়ে হাজির হতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন অনাস্থা প্রস্তাবকারীরা ৷ 43 আসনের এই জেলা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাঁদের আশঙ্কা ছিল, বিজেপির নির্দেশে প্রশাসন তাঁদের বিরুদ্ধে কলকাঠি নাড়তে পারে ৷ সেই অনুমান করে তাঁরা ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে একটি হোটেলে শিবির করে থাকতে শুরু করেন ৷ সেখানেও হানা দেয় রতুয়া থানার পুলিশ ৷ যদিও সেখানকার স্থানীয় মানুষজন ও ঝাড়খণ্ড পুলিশের হস্তক্ষেপে রতুয়া থানার পুলিশকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয় ৷
এই অবস্থায় সোমবার রাতে ট্রেনে পাকুড় থেকে মালদায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেন অনাস্থা প্রস্তাবকারীরা ৷ সেই খবর পেয়ে আগেই তৎপর হয় পুলিশ ৷ গতকাল গভীর রাতে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে যায় স্টেশন চত্বর ৷ ট্রেন থেকেই পুলিশ আটক করে সামশুল হক, ফজলুল হক, পরিতোষ চৌধুরী ও রবিউল ইসলামকে ৷ তার আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিবির থেকে দুই সদস্যকে নিজেদের শিবিরে তুলে নিয়েছিল সংখ্যালঘু (বিজেপি) শিবির ৷
ফলে এদিনের নির্বাচনী সভায় অনাস্থা প্রস্তাবকারীদের পক্ষে মাত্র 18 জন সদস্য ছিলেন ৷ 24 জন সদস্য ছিলেন বিজেপি শিবিরে ৷ স্বাভাবিকভাবেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাধিপতির আসনে জয়ী হন হবিবপুর ব্লক থেকে জয়ী বিজেপির সদস্য দীপালি বালা ৷ সহকারি সভাধিপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন পূর্বতন সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ৷
তৃণমূলের সঙ্গে জোট বাঁধল বিজেপি !
রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা কোনও নির্বাচিত বোর্ড মেয়াদ শেষের আগে ভাঙবেন না ৷ অবশ্য শমীকবাবুর ঘোষণা আর বিজেপির অবস্থানে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ রাজ্যে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা নিজেদের নকশায় দখল করেছে পদ্ম শিবির ৷ এবার প্রায় একই নকশায় মালদা জেলা পরিষদেও কর্তৃত্ব কায়েম করল তারা ৷
কয়েকদিন আগে ইংরেজবাজার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে দাবি করেছিলেন, আর যাই হোক, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনে তাঁরা তৃণমূলের সঙ্গে নেই ৷ কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল পুরোপুরি অন্য ছবি ৷ পুরাতন মালদার একটি বিলাসবহুল হোটেলে নিজেদের চার সদস্য-সহ তৃণমূলের 19 জন সদস্যকে রেখেছিল বিজেপি ৷
তবে, এদিন বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ির নেতৃত্বেই সেই হোটেল থেকে 24 জন সদস্যকে জেলা পরিষদে আসতে দেখা গিয়েছে ৷ কেন এই উলটো অবস্থান ? কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি অম্লান ৷ শুধু বলেন, ‘‘আজকের নির্বাচনে আমাদের সভাধিপতি পদে প্রার্থী ছিল ৷ আর কেউ সেই পদে প্রার্থী দেয়নি ৷ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৷ আমরা কারও কাছে সমর্থন চাইনি ৷ সেখানে কারা মমতা তৃণমূল, কারা ঋতব্রত তৃণমূল, কারা কংগ্রেস ছিল আমাদের জানা নেই ৷ আমাদের কাজ ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা৷ আমরা সেটা করেছি ৷’’
বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং বলেন, ‘‘জেলা পরিষদে আমাদের চারজন সদস্য ৷ তাঁদের মধ্যে একজন সভাধিপতি পদে প্রার্থী হয়েছেন ৷ একজন প্রস্তাবক ৷ একজন তাঁকে সমর্থন করেছেন ৷ সেই প্রার্থীই জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন ৷ কারা আমাদের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন সেটা আজকের সভার দায়িত্বপ্রাপ্তরাই বলতে পারবেন ৷ আমরা কারও সাহায্যই চাইনি ৷ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে আমরা শুধু প্রার্থী দিয়েছি ৷’’
কী বলছে তৃণমূল ?
তৃণমূলের তরফে পূর্বতন সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন বলেন, ‘‘আজ সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি পদে একটি করে নামের প্রস্তাব হয়েছে ৷ সেই দুই নামে সবাই সম্মতি দিয়েছেন ৷ এই বোর্ড কাদের, আমাদের জানা নেই ৷ শুধু জানি, সভাধিপতি বিজেপির, আমাদের সহকারি সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন ৷ জেলা পরিষদে আমাদের সদস্যরা একত্রিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ মালদা জেলার উন্নয়নের স্বার্থে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷’’
কংগ্রেসের কী বক্তব্য ?
যদিও এই নিয়ে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরি ৷ তিনি বলেন, “এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে বিজেপি আর তৃণমূল এখন এক ৷ অথচ ওই দুই দলের মধ্যে কোনও জোটের ঘোষণা নেই ৷ শুধু মালদা নয়, গোটা রাজ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ৷ গতকাল রাতে আমাদের চার সদস্যকে পুলিশ জোর করে আটক করেছে ৷ অথচ বারবার বলা সত্ত্বেও পুলিশ ওই চারজনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দেখাতে পারেনি ৷ আমরা বিষয়টি নিয়ে আদালতে দ্বারস্থ হচ্ছি ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘যদি জেলা পরিষদে নতুন বোর্ড হয় তবে আমরা আইনি লড়াই করে সেই বোর্ড ভেঙে দেব ৷ আমরা আজ নির্বাচনি সভায় যাইনি ৷ আমাদের সদস্যদের খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে, বাড়ির লোকজনকে পুলিশ হেনস্তা করছে ৷ এই পুলিশের কোনও মেরুদণ্ড নেই ৷’’
বিজেপিতে ক্ষোভ
এদিনের নির্বাচন নিয়ে বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের একাংশও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ৷ তাঁদের বক্তব্য, এভাবে নির্বাচন করে হয়তো নিজেদের সভাধিপতি নির্বাচিত করা গেল, কিন্তু মানুষ সব বুঝতে পারল ৷ আসন্ন নির্বাচনগুলিতে এর প্রভাব পড়বেই ৷ একটা কথা হয়তো দলীয় নেতৃত্ব ভুলে যাচ্ছে, এসব কাজ করেই তৃণমূলকে মানুষ বিদায় করেছে ৷ তাদের ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলালে ভবিষ্যতে দুঃখ অপেক্ষা করছে ৷
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