দলটাকে শেষ করেছে অভিষেক, মমতাকে ধৃতরাষ্ট্র করে রাখা হয়েছিল ! ক্ষোভ মালদা তৃণমূলে

দলটাকে শেষ করেছে অভিষেক, মমতাকে ধৃতরাষ্ট্র করে রাখা হয়েছিল ! ক্ষোভ মালদা তৃণমূলে
কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও উপায় ছিল না ৷ তাঁকে ধৃতরাষ্ট্র করে রাখা হয়েছিল ৷
Published : May 6, 2026 at 6:16 PM IST
মালদা, 6 মে: রাজ্যজুড়ে অসন্তোষের ঢেউ ৷ চোরা স্রোত তৃণমূলের অন্দরে ৷ নেতা-কর্মীদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ছিটকে বেরিয়ে আসছে ৷ একের পর এক তাবড় নেতা-নেত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আইপ্যাক, এমনকি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন ৷ মালদা জেলাও তার বাইরে নয় ৷ ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ বুধবার ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে সেই ক্ষোভের অগ্নুৎপাত ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের গলাতেও ৷
অভিষেকের নির্দেশে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এই কার্তিক ঘোষকেই চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল ৷ দুই পুরসভার দুই ব্যক্তিত্বের বক্তব্যে দুই শহরে জন্ম হয়েছে নতুন প্রশ্নের ৷ হিসাব অনুযায়ী 2027 সালেই এই দুই পুরসভার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে ৷ নতুন নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ প্রশ্ন হল, ততদিন পর্যন্ত কি দুই পুরবোর্ডের অস্তিত্ব থাকবে ? নাকি তার আগেই শুরু হয়ে যাবে রং বদলের পালা ৷ যদিও বিজেপির দুই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জানিয়ে দিয়েছেন, তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ বিজেপি কোনও অগণতান্ত্রিক কাজ করবে না ৷
দলের বিপর্যয় নিয়ে গতকাল সন্ধেয় বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ 1985 সাল থেকে তিনি মমতার সঙ্গে রয়েছেন ৷ তিনি দাবি করেন, "দলের বিপর্যয়ের জন্য একমাত্র দায়ী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একটিমাত্র লোক তিলে তিলে দলটাকে শেষ করে দিল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাঞ্ছিত হতে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ৷ প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, বিধান রায়, অজয় মুখার্জি থেকে শুরু করে জ্যোতিবাবু, বুদ্ধবাবু, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন ঘটনা আমি দেখিনি ৷ এর জন্য দায়ী শুধুমাত্র অভিষেক ৷ ও দলকে কর্পোরেট হাউসের মতো তৈরি করতে চেয়েছিল ৷ বাংলায় এসব চলে না ৷ ওকে সাপোর্ট না করে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও উপায় ছিল না ৷ তাঁকে ধৃতরাষ্ট্র করে রাখা হয়েছিল ৷ কারও কিছু বলার ছিল না ৷"
তিনি আরও বলেন, "মমতাদি অনেক শুনেছেন ৷ আমি নিজেও তাঁকে জানিয়েছি ৷ ও যা খুশি তাই করেছে ৷ নিজের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করতে যা খুশি তাই করেছে ৷ মালদায় যে কোনওদিন দলের ঝান্ডা ধরেনি (মতিবুর রহমান), তাঁকে টিকিট দিয়েছে ৷ যাঁর 84 বছর বয়স হয়েছে (সমর মুখোপাধ্যায়), চলতে ফিরতে পারছেন না, তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়েছে ৷ এভাবে দল চলতে পারে না ৷ মমতাদিকে যাঁরা চেনেন না, তাঁকে বুঝবেন না ৷ আমরা বুঝেছি ৷ তবে দল শেষ হয় না ৷ কিছু ব্যক্তি শেষ হয় ৷ মমতাদি নেতৃত্বে থাকলে দল ফিরে আসবে ৷ আমরা চাই, দল যেন দালালদের হাতে না থাকে ৷ আমরা এখন শুধু দেখে যাচ্ছি ৷"
কৃষ্ণেন্দুর সুরেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষও ৷ ভোটের আগে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি ৷ ইটিভি ভারতকে এদিন তিনি বলেন, "অভিষেক রাজনীতির কী জানে ? বাচ্চা ছেলে ৷ বয়স্ক সাংসদ ও বিধায়কদের বাড়ির চাকর মনে করত ৷ মানুষ এবার এই অহঙ্কারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে ৷"
কার্তিক বলেন, "ভোটের আগে 74 জন বিধায়ককে বসিয়ে দিয়েছিল অভিষেক ৷ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যানকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে ৷ কথায় কথায় চাকরি খেয়ে নেওয়ার হুমকি দিত ৷ এবার জনতা তারই চাকরি কেড়ে নিয়েছে ৷ আইপ্যাক বাংলার রাজনীতির কী জানে ? ভোটের মুখে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বদল করে তৃণমূলের ফল কি ভালো হয়েছে ? একুশের নির্বাচনে গোটা মালদা জেলাতেই দলের ফল খারাপ হয়েছিল ৷ কিন্তু শুধুমাত্র এই পুরসভার চেয়ারম্যানকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ রাজ্য জুড়ে দুর্নীতির মূল আখড়া ছিল ক্যামাক স্ট্রিট ৷ সেখানে মিষ্টির প্যাকেট না পৌঁছলে কোনও কাজ হত না ৷ যাঁরা সেই প্যাকেট পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁরা এবারের ভোটে টিকিট পেয়েছেন ৷ প্যাকেট না-পৌঁছনোয় 74 জন বিধায়ক সেই টিকিট পাননি ৷ এই ক্যামাক স্ট্রিটের জন্য নিচুতলার কর্মীরাও দুর্নীতি করতে বাধ্য হত ৷ মালদা জেলায় দলীয় সার্ভের বিরুদ্ধে গিয়ে টিকিট দেওয়া হয়েছে ৷ সব প্যাকেটের জন্য ৷"
কার্তিক আরও বলেন, "গত নির্বাচনে পুরাতন মালদায় বিজেপির লিড ছিল 17 হাজার ৷ এবার হয়েছে 51 হাজার ৷ আগামী বছর পুরসভার নির্বাচন ৷ সেই নির্বাচন পর্যন্ত এই পুরসভার বর্তমান পুর বোর্ড ক্ষমতায় থাকবে কি না সেটা সময়ই বলবে ৷ এই তৃণমূলের ভবিষ্যৎ কী, সেটাও সময়ের উপরেই নির্ভর করছে ৷ আমরা সব নজর রাখছি ৷"
কৃষ্ণেন্দু ও কার্তিকের মন্তব্যে পরিষ্কার, দুই পুরসভার অনেক কাউন্সিলরই এখন জল মাপছেন ৷ তাই ভবিষ্যতে এই দুই পুরসভায় কী হবে, তা সময় বলবে ৷ তবে বিজেপি অগণতান্ত্রিকভাবে কোনও পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত ভাঙবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন গেরুয়া শিবিরের উত্তর ও দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং এবং অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাঁরা দু’জনেই জানিয়েছেন, এবার কোনও পার্টির ভোট হয়নি ৷ রাজ্যের মানুষ 34 বছরের বাম ও 15 বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন ৷ বাম আমলের সঙ্গে তৃণমূল জমানার পার্থক্য শুধু ছিল ঝান্ডা আর ধান্ধার বদল ৷ কিন্তু বামেদের আমলে যে সংস্কৃতি ছিল, সেই সংস্কৃতিতে আরও কিছু অলঙ্কার যোগ করে গত 15 বছর রাজ্য শাসন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজ্যের মানুষের রায়কে সম্মান জানিয়ে মানুষের ভোটে নির্বাচিত কোনও বোর্ড ভেঙে তাঁরা ক্ষমতার দখল নেবেন না ৷