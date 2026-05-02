গণনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক মালদা জেলা প্রশাসনের, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে বার্তা

গণনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক মালদা জেলা প্রশাসনের, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে বার্তা
গণনা কেন্দ্রের বাইরে পার্কিং নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দেশিকা ৷ কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে নিয়ন্ত্রিত হবে যান চলাচলের গতি ৷
Published : May 2, 2026 at 9:23 PM IST
ইংরেজবাজার (মালদা), 2 মে: ভোটদানের পর্ব শেষ ৷ এবার অপেক্ষা চূড়ান্ত মুহূর্তের ৷ ভোটগণনায় এগজিট পোল কি মিলবে ? উত্তর মিলবে আগামী সোমবার এগজ্যাক্ট পোলে ৷ এবারের অশান্তিবিহীন দু’দফার নির্বাচন করিয়ে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' নির্বাচন কমিশন ৷ চূড়ান্ত পর্বেও কি ভোটদান পর্বের মতো শান্তি বজায় থাকবে ? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন !
শনিবার গণনা কেন্দ্রের সমস্ত নিয়মাবলী জানাতে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করে মালদা জেলা প্রশাসন৷ উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক কর্তা ৷ ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নির্দল প্রার্থীদের প্রতিনিধিরাও ৷ ওই বৈঠকে জেলার দু’টি গণনা কেন্দ্রের নিয়ম কানুন নিয়েই আলোচনা হয় ৷ কাউন্টিং এজেন্টদের জন্য কী কী নির্দেশিকা থাকছে, রাজনৈতিক দলগুলির জন্যই বা কী কী ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ড্রোনে তোলা ছবি ও ভিডিয়ো ক্লিপ দেখিয়ে তার ব্যাখ্যা করেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার ৷
বৈঠক শেষে জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, "আজ পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়েছে ৷ গণনাকেন্দ্রে কী কী নিয়ম কার্যকর থাকবে, কীভাবে সেখানে যাওয়া যাবে, কোন পদ্ধতিতে স্ট্রং রুম খোলা হবে, সেসব ড্রোন ভিডিয়োর মাধ্যমে সবাইকে বোঝানো হয়েছে ৷ দু’টি গণনাকেন্দ্রের পাশে থাকা রাস্তাগুলিতে যাতে যানজট তৈরি না-হয়, তার জন্যও আমাদের কিছু পদক্ষেপ করতে হচ্ছে ৷ এবার আমরা দু’টি গণনাকেন্দ্রে গিয়ে প্রার্থীদের সঙ্গেও কথা বলব ৷ একটা কথা বলতে পারি, গণনা নিয়ে প্রশাসনকে সবাই বিশ্বাস করতে পারেন ৷"
পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "গণনাকেন্দ্রে আমরা কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছি, আজকের বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে সেটাই বোঝানো হয়েছে ৷ আমরা পার্কিং-এর জন্য কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছি, রাজনৈতিক দলগুলির ক্যাম্প কোথায় থাকবে, কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে আসা গাড়িগুলিই বা কোথায় পার্কিং করতে হবে, সেসব নিয়েও আজ প্রতিটি দলের সঙ্গে আলোচনা করেছি ৷ সবার কাছে আবেদন জানিয়েছি, ভোটের ফল যাই হোক না-কেন, মালদা জেলায় তাঁরা যেন শান্তি বজায় রাখেন ৷ মালদা কলেজের গণনা কেন্দ্রে আসা গাড়িগুলি কলেজের মাঠ আর রথবাড়ি এলাকায় পার্কিং করা যাবে ৷ মালদা পলিটেকনিক গণনা কেন্দ্রে যাওয়া গাড়িগুলি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও পিএইচই দফতরের পাশের মাঠে পার্কিং করা যাবে ৷ গণনার দিন কোনও রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছে না ৷ তবে, টোটো-সহ অন্যান্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷ প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে দু’কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা হবে ৷ তার সঙ্গে ছ’শোরও বেশি পুলিশকর্মী দুই কেন্দ্রে থাকবেন ৷"
বৈঠকে উপস্থিত বিজেপির প্রতিনিধি নীলাঞ্জন দাসের বক্তব্য, "আজ বৈঠকে ভোট গণনা নিয়ে প্রশাসনের নির্দেশিকা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে ৷ আমরাও নিজেদের কিছু দাবি জানিয়েছি ৷ তাঁরা দাবিগুলি রাজ্য নির্বাচন আধিকারিককে জানাবেন ৷ এবার রাজনৈতিক দলগুলি কোথায় ক্যাম্প করতে পারবে, পুলিশ সুপার সেটাই ড্রোন প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ৷ 4 মে সকাল ছ’টায় স্ট্রংরুম খোলা হবে ৷ তার আগেই প্রত্যেক প্রার্থীকে গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে ৷ তবে, এবার বাড়তি কোনও সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা নেই ৷"
তৃণমূলের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু মৌলিক বলেছেন, "এবার গণনা কেন্দ্রে আগের মতোই নিয়ম বলবৎ থাকছে ৷ শুধু এবার এজেন্টদের আই কার্ডে কিউআর কোড যুক্ত হয়েছে ৷ কোনও কাউন্টিং এজেন্ট নির্দিষ্ট ঘরের বাইরে যেতেই পারেন ৷ কিন্তু ঘর থেকে বেরোনোর সময় তাঁকে কিউআর কোড স্ক্যান করিয়ে বেরোতে হবে ৷ সেটা না-করলে তিনি আর কাউন্টিং হলে ঢুকতে পারবেন না ৷"