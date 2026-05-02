গণনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক মালদা জেলা প্রশাসনের, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে বার্তা

গণনা কেন্দ্রের বাইরে পার্কিং নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্দেশিকা ৷ কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে নিয়ন্ত্রিত হবে যান চলাচলের গতি ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 2, 2026 at 9:23 PM IST

ইংরেজবাজার (মালদা), 2 মে: ভোটদানের পর্ব শেষ ৷ এবার অপেক্ষা চূড়ান্ত মুহূর্তের ৷ ভোটগণনায় এগজিট পোল কি মিলবে ? উত্তর মিলবে আগামী সোমবার এগজ্যাক্ট পোলে ৷ এবারের অশান্তিবিহীন দু’দফার নির্বাচন করিয়ে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' নির্বাচন কমিশন ৷ চূড়ান্ত পর্বেও কি ভোটদান পর্বের মতো শান্তি বজায় থাকবে ? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন !

শনিবার গণনা কেন্দ্রের সমস্ত নিয়মাবলী জানাতে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করে মালদা জেলা প্রশাসন৷ উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক কর্তা ৷ ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নির্দল প্রার্থীদের প্রতিনিধিরাও ৷ ওই বৈঠকে জেলার দু’টি গণনা কেন্দ্রের নিয়ম কানুন নিয়েই আলোচনা হয় ৷ কাউন্টিং এজেন্টদের জন্য কী কী নির্দেশিকা থাকছে, রাজনৈতিক দলগুলির জন্যই বা কী কী ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ড্রোনে তোলা ছবি ও ভিডিয়ো ক্লিপ দেখিয়ে তার ব্যাখ্যা করেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার ৷

বৈঠক শেষে জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, "আজ পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়েছে ৷ গণনাকেন্দ্রে কী কী নিয়ম কার্যকর থাকবে, কীভাবে সেখানে যাওয়া যাবে, কোন পদ্ধতিতে স্ট্রং রুম খোলা হবে, সেসব ড্রোন ভিডিয়োর মাধ্যমে সবাইকে বোঝানো হয়েছে ৷ দু’টি গণনাকেন্দ্রের পাশে থাকা রাস্তাগুলিতে যাতে যানজট তৈরি না-হয়, তার জন্যও আমাদের কিছু পদক্ষেপ করতে হচ্ছে ৷ এবার আমরা দু’টি গণনাকেন্দ্রে গিয়ে প্রার্থীদের সঙ্গেও কথা বলব ৷ একটা কথা বলতে পারি, গণনা নিয়ে প্রশাসনকে সবাই বিশ্বাস করতে পারেন ৷"

পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "গণনাকেন্দ্রে আমরা কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছি, আজকের বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে সেটাই বোঝানো হয়েছে ৷ আমরা পার্কিং-এর জন্য কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছি, রাজনৈতিক দলগুলির ক্যাম্প কোথায় থাকবে, কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে আসা গাড়িগুলিই বা কোথায় পার্কিং করতে হবে, সেসব নিয়েও আজ প্রতিটি দলের সঙ্গে আলোচনা করেছি ৷ সবার কাছে আবেদন জানিয়েছি, ভোটের ফল যাই হোক না-কেন, মালদা জেলায় তাঁরা যেন শান্তি বজায় রাখেন ৷ মালদা কলেজের গণনা কেন্দ্রে আসা গাড়িগুলি কলেজের মাঠ আর রথবাড়ি এলাকায় পার্কিং করা যাবে ৷ মালদা পলিটেকনিক গণনা কেন্দ্রে যাওয়া গাড়িগুলি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও পিএইচই দফতরের পাশের মাঠে পার্কিং করা যাবে ৷ গণনার দিন কোনও রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছে না ৷ তবে, টোটো-সহ অন্যান্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷ প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে দু’কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা হবে ৷ তার সঙ্গে ছ’শোরও বেশি পুলিশকর্মী দুই কেন্দ্রে থাকবেন ৷"

বৈঠকে উপস্থিত বিজেপির প্রতিনিধি নীলাঞ্জন দাসের বক্তব্য, "আজ বৈঠকে ভোট গণনা নিয়ে প্রশাসনের নির্দেশিকা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে ৷ আমরাও নিজেদের কিছু দাবি জানিয়েছি ৷ তাঁরা দাবিগুলি রাজ্য নির্বাচন আধিকারিককে জানাবেন ৷ এবার রাজনৈতিক দলগুলি কোথায় ক্যাম্প করতে পারবে, পুলিশ সুপার সেটাই ড্রোন প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ৷ 4 মে সকাল ছ’টায় স্ট্রংরুম খোলা হবে ৷ তার আগেই প্রত্যেক প্রার্থীকে গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে ৷ তবে, এবার বাড়তি কোনও সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা নেই ৷"

তৃণমূলের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু মৌলিক বলেছেন, "এবার গণনা কেন্দ্রে আগের মতোই নিয়ম বলবৎ থাকছে ৷ শুধু এবার এজেন্টদের আই কার্ডে কিউআর কোড যুক্ত হয়েছে ৷ কোনও কাউন্টিং এজেন্ট নির্দিষ্ট ঘরের বাইরে যেতেই পারেন ৷ কিন্তু ঘর থেকে বেরোনোর সময় তাঁকে কিউআর কোড স্ক্যান করিয়ে বেরোতে হবে ৷ সেটা না-করলে তিনি আর কাউন্টিং হলে ঢুকতে পারবেন না ৷"

