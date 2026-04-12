চেল সেতু-সহ ঢালাও প্রতিশ্রুতি তৃণমূলের প্রতিজ্ঞাপত্রে, 'নির্বাচনী গিমিক' বলছে বিজেপি
মালবাজারের তৃণমূল প্রার্থীর প্রতিজ্ঞাপত্রে রয়েছে বন্যপ্রাণ সংঘাত এড়াতে আধুনিক ফেন্সিং, বন্যা প্রবণ এলাকাগুলিতে বাঁধ তৈরি-সহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ৷
Published : April 12, 2026 at 5:48 PM IST
মালবাজার(জলপাইগুড়ি), 12 এপ্রিল: মালবাজারের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক উন্মোচিত করলেন তাঁর প্রতিজ্ঞাপত্র । অনেকটা নির্বাচনী ইস্তাহারের মতো করে শনিবার এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশিত হয় । জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার শহরের বুকে তাঁর ওয়ার রুম থেকে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করেন বিদায়ী বিধায়ক । এই প্রতিজ্ঞাপত্রে রয়েছে ঢালাও প্রতিশ্রুতি ।
তবে কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে । প্রতিজ্ঞাপত্রের শুরুতেই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ আরটিও অফিস তৈরি করার প্রতিশ্রুতি । কিন্তি 2001 সালে মালবাজার মহকুমা হওয়ার পরেও 25 বছরে কেন করা গেল না পূর্ণাঙ্গ আরটিও অফিস ? সেই প্রশ্ন উঠছে । এর উত্তরে অবশ্য বুলুচিক বরাইক বলেন, "এতদিন পরিকাঠামোগত ত্রুটি ছিল ৷ মহকুমা শাসকের নবনির্মিত পূর্ণাঙ্গ বিল্ডিংয়ে নতুন আরটিও অফিস দ্রুত শুরু করবার বিষয়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।"
বন্যপ্রাণ সংঘাত এড়াতে আধুনিক ফেন্সিং, বিভিন্ন বন্যা প্রবণ এলাকাগুলিতে বাঁধ তৈরি, বিধানসভার বিভিন্ন কবরখানাগুলির সীমানা প্রাচীর তৈরি, ক্রান্তিতে নতুন পূর্ণাঙ্গ থানা এবং অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র তৈরি, ওদলাবাড়িকে পুরসভার স্তরে উন্নতিকরণ-সহ একাধিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে মালবাজারের তৃণমূল প্রার্থীর প্রতিজ্ঞাপত্রে ৷ তবে সেগুলির মাঝে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি চিল সেতু নির্মাণ ।
মালবাজার এবং ক্রান্তির মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী চেল সেতুর দাবি কয়েক দশকের পুরনো । নির্বাচন এলে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি মিলেছে বহুবার ৷ কিন্তু কাজ হয়নি। এবার কীভাবে হবে, সেই প্রশ্নই উঠছে ৷ বুলুচিক বরাইক বলেন, "নিশ্চয়ই এটা অনেক বড় সেতু ৷ আমরা ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার মিটিং এ চেল সেতু নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের পর আমরা দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ করব ।"
যদিও তৃণমূলের এই প্রতিজ্ঞাপত্রকে নির্বাচনী গিমিক বলে কটাক্ষ করেছেন মালবাজারের বিজেপি প্রার্থী শুক্রা মুণ্ডা । তাঁর কথায়, "বুলুচিক বরাইক এই এলাকার তিনবারের বিধায়ক ৷ পাঁচ বছর ধরে তিনি মন্ত্রী থেকেছেন । এতটা সময় প্রশাসনের শীর্ষস্থানে থেকেও তিনি কেন এই কাজগুলো করতে পারেননি ? গত নির্বাচনগুলিতেও এই ধরনের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন ৷ কিন্তু কোনওটাই পূর্ণ করেননি । মানুষ সব জানে, প্রতিজ্ঞার বই তৈরি করলেও এবারের নির্বাচনে তৃণমূল জিততে পারবে না ৷"
সব মিলিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র ও প্রতিশ্রুতিতে জমে উঠেছে বিধানসভা নির্বাচনের আবহ । প্রতিশ্রুতির সত্য মিথ্যার মাঝে কোন দিকে গড়াবে সাধারণ মানুষের ভোট, সেই উত্তর পেতে অপেক্ষা করতে হবে আরও প্রায় তিন সপ্তাহ ।