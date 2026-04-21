চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কমিয়ে রেখেছে রাজ্য, অভিযোগ শুক্রা মুণ্ডার

চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কমিয়ে রেখেছে রাজ্য, অভিযোগ শুক্রা মুণ্ডার
চা-বাগানের মালিকানা শিল্পপতিদের হাতে নয়, রয়েছে ব্যবসায়ীদের হাতে ৷ চা-বলয়ের দুর্দশা নিয়ে সরব মালবাজারের বিজেপি প্রার্থী ৷ লিখছেন সন্তু চৌধুরী ৷
Published : April 21, 2026 at 8:44 PM IST
মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 21 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র মালবাজার বিধানসভা ৷ এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী তিনবারের বিধায়ক তথা বিদায়ী মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক ৷ আর তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী শুক্রা মুণ্ডা ৷ উল্লেখ্য, বুলুচিক বড়াইক এবং শুক্রা মুণ্ডা এক সময়ে একত্রে তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন ৷ এমনকি নাগরাকাটা থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়কও হয়েছিলেন শুক্রা ৷
এবার তিনিই দল পরিবর্তন করে মালবাজার বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে চা-বলয়ের শ্রমিকদের বেহাল দশার জন্য তৃণমূল পরিচালিত সরকারকে দুষলেন তিনি ৷
ইটিভি ভারত: ব্যাপকভাবে প্রচার করছেন, জয় নিয়ে কতটা আশাবাদী ?
শুক্রা মুণ্ডা: আমি 100 শতাংশ আশাবাদী জয়ের ব্যাপারে ৷
ইটিভি ভারত: মিঠুন চক্রবর্তীর থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আপনার হয়ে প্রচারে আসছেন ৷ এটা কতটা কাজে লাগবে বলে মনে করেন ?
শুক্রা মুণ্ডা: কাজে লাগবে নয়, কাজে লেগে গিয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: লাগাতার মিটিং হয়েছে ৷ কিন্তু কেন এখনও চা-শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি চালু করা গেল না ?
শুক্রা মুণ্ডা: চা-বাগানের যা বর্তমান অবস্থা, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকার দায়ী ৷ বারংবার ইন্টারিম ওয়েজেস বাড়িয়ে ন্যূনতম মজুরির দাবিকে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আসলে রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি চালু করতেই চায় না ৷ আমরা ক্ষমতায় এলে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে সবার প্রথম ভাবব এবং চালু করার বিষয়ে সমস্ত উদ্যোগ নেব ৷
ইটিভি ভারত: মালিকানা হাত বদল, পিএফ সমস্যা, বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া, এই বিষয়গুলি নিয়েও খুব বেশি কাজ হচ্ছে না ৷ কী বলবেন ?
শুক্রা মুণ্ডা: উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় শিল্প চা ৷ যেখানে সাড়ে তিন থেকে চার লক্ষ মানুষ কাজ করেন ৷ লেবার ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে রেলের পরে সব থেকে বড় শিল্প চা ৷ অথচ এই শিল্পটাকে যাঁরা বর্তমানে চালাচ্ছেন, তাঁরা কেউ উদ্যোগপতি নয়, তাঁরা ট্রেডার ৷ ট্রেডাররা তাৎক্ষণিক লাভ খোঁজে ৷ বছরে কত লাভ হল, লোকসান হল, সেটাই তাঁদের হিসেব ৷ লস অ্যান্ড প্রফিটটাই তাঁদের একমাত্র অংক ৷ কিন্তু, উদ্যোগপতিরা পলিসি তৈরি করেন ৷ সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে ব্যবস্থা নেন ৷ ব্যবসায় উত্থান-পতন থাকবে ৷ কিন্তু, পলিসি ঠিক থাকলে ইন্ডাস্ট্রি নিজের মতো রান করতে পারে ৷ সেটাই এখন হচ্ছে না ৷
ইটিভি ভারত: আপনার বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কতটা কঠিন হবে লড়াই?
শুক্রা মুণ্ডা: আমার মনে হয় না লড়াই কোনোরকম দিক থেকেই কঠিন হবে ৷ মানুষ ইতিমধ্যেই তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন ৷
ইটিভি ভারত: প্রচারের স্ট্র্যাটেজি কী রেখেছেন ?
শুক্রা মুণ্ডা: মানুষের কাছে যাওয়া, মানুষকে বোঝানো, জনসংযোগ আরও বেশি দৃঢ় করা, এটাই আমাদের স্ট্র্যাটেজি ৷
ইটিভি ভারত: উত্তরবঙ্গের ফলাফল কেমন হবে বিজেপির জন্য ?
শুক্রা মুণ্ডা: ফলাফল দারুণ হবে। গতবারের তুলনায় আরো বেশি ভালো ফল করবে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷