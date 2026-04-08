'বিজেপির বুটলিকার' ! জ্ঞানেশকে কড়া তোপ মহুয়ার

'বিজেপির বুটলিকার' ! জ্ঞানেশকে কড়া তোপ মহুয়ার
মহুয়ার ভিডিয়ো পোস্ট হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷
Published : April 8, 2026 at 3:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 এপ্রিল: প্রথমে ডেরেক ও'ব্রায়েন, পরে মহুয়া মৈত্র ৷ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তীব্র আক্রমণ করল তৃণমূল ৷ বুধবার সকালে ডেরেক দাবি করেন, জ্ঞানেশ তাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন ৷ দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'বিজেপির বুটলিকার' বলে তোল দাগলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ ৷
দুপুর তিনটে নাগাদ 2 মিনিট 13 সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন মহুয়া ৷ সেখানে একাধিকবার জ্ঞানেশ কুমারের নাম উল্লেখ করে তোপ দাগেন ৷ মনে করিয়ে দেন তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কমিশন যতই চেষ্টা করুক বাংলার মানুষের সমর্থন তৃণমূলের সঙ্গে আছে ৷ আর তাই মে মাসের চার তারিখ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে দেখা যাবে রাজ্যে আরও একবার সরকারে ফিরেছে তৃণমূল ৷ মুখ্য়মন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরেছেন চতুর্থবারের মতো ৷ আর জ্ঞানেশ কুমার আবারও ফিরবেন 'বিজেপির পদলেহনের' কাজে ৷
Here’s some straight talking for Mr.Gyanesh Kumar and @ECISVEEP - do join our victory parade on May 4th for the second instalment. pic.twitter.com/KYEAKicfdt— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 8, 2026
একই সঙ্গে লোকসভার এই দু'বারের সাংসদ জ্ঞানেশকে 4 তারিখ তৃণমূলের বিজয়োৎসবে সামিল হতে আবেদনও জানিয়েছেন ৷ ভিডিয়োর প্রথম দিকে জ্ঞানেশকে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব মনে করিয়েছেন মহুয়া ৷ পাশাপাশি তিনি এবং কমিশন যে জনগণের করের অর্থ থেকে পরিচালিত সেটাও বলেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷
পোস্ট হওয়ায় ভিডিয়োয় মহুয়াকে বলতে শোনা যায়, " মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনকে বিশেষ বার্তা দিতে চাই ৷ আপনি সোজা কথা শুনতে ভালোবাসেন ৷ আর আমরাও সোজা কথা বলায় বিশেষ পারদর্শী ৷ আপনি নির্বাচন কমিশন নামক একটি সাংবিধানিক সংস্থার মাথায় বসে রয়েছেন ৷ সেই সংস্থা করদাতাদের অর্থে চলে ৷ তাই রাস্তার গুণ্ডাদের ভাষায় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল (তৃণমূল কংগ্রেস)-কে হুমকি দেওয়া আপনার কাজ নয় ৷ আপনি কোটি কোটি ভোটারের নাম বাদ দিচ্ছেন ৷ সেটাও আপনার কাজ নয় ৷ এসবই আপনি করছেন আপনার প্রভু বিজেপির কথায় ৷ আমরা দিল্লির প্রভাব মুক্ত নির্বাচন চাই ৷"