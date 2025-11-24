BLO-র চরম পদক্ষেপে তোপ মমতার, মহুয়া-সায়নীর নেতৃত্বে কমিশনের বিরুদ্ধে মিছিল

BLO-র চরম পদক্ষেপে তোপ মমতার, মহুয়া-সায়নীর নেতৃত্বে কমিশনের বিরুদ্ধে মিছিল
আগামী 26 নভেম্বর প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল । ওই মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন মহুয়া মৈত্র ও সায়নী ঘোষ ।
Published : November 24, 2025 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: ভোটার তালিকা সংশোধনের এসআইআর-এর কাজের চাপে রাজ্যে ফের এক বিএলও-র অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগে সরব তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার সরাসরি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সংঘাতে নামতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল ৷ কৃষ্ণনগরে এক বিএলও-র নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে আগামী 26 নভেম্বর, বুধবার কৃষ্ণনগরে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল । ওই মিছিলে পা মেলাবেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও তৃণমূলের যুব নেত্রী সায়নী ঘোষ । এই ঘটনায় সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷
জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন আগেই কৃষ্ণনগরে কর্মরত এক বিএলও মানসিক অবসাদের জেরে নিজেকে শেষ করে দেন । স্থানীয় সূত্রে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে জানা যায়, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিত কাজের অত্যধিক চাপের কারণেই এই চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি । অভিযোগ উঠেছে, কমিশনের পক্ষ থেকে সময়সীমা নিয়ে যে কড়াকড়ি করা হয়েছে, তা অবাস্তব । শাসকদলের দাবি, দু’বছরের কাজ মাত্র দু’মাসে শেষ করার জন্য বিএলও-দের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে । মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এই সময়সীমার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না কর্মীরা, যার ফলে তাঁদের মধ্যে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও হতাশা তৈরি হচ্ছে ।
তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, শুধু কৃষ্ণনগর নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই বিএলও-দের উপর এই অনৈতিক চাপের অভিযোগ আসছে । নির্বাচন কমিশনের এই আচরণের বিরুদ্ধেই এবার পথে নামছে দল । 26 তারিখের মিছিলে মূলত দুটি বিষয়কে সামনে রাখা হচ্ছে - প্রথমত, মৃত বিএলও-র পরিবারের প্রতি সুবিচার ও শোকজ্ঞাপন, এবং দ্বিতীয়ত, নির্বাচন কমিশনের 'এই চাপিয়ে দেওয়া কর্মপদ্ধতির' তীব্র বিরোধিতা ।
নদিয়ার চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের 201 নম্বর পার্টের বিএলও রিঙ্কু তরফদার নিজের বাড়িতে চরম পদক্ষেপ করেন ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর আগে রেখে যাওয়া নোটে তিনি নির্বাচন কমিশনের অস্বাভাবিক কাজের চাপকেই এই পরিণতির জন্য দায়ি করেছেন । ঘটনার পর গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "পরপর এত অভিযোগ ও মৃত্যুর পরও নির্বাচন কমিশন কর্মীদের ওপর থাকা অমানবিক চাপ কমানোর কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না ।" মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আরও কতজনকে প্রাণ দিতে হবে, আরও কত মৃত্যু দেখলে এই প্রক্রিয়ার বদল আসবে ?"
এর আগেই এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কাজের চাপ এবং বিএলও-দের সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি নির্বাচন কমিশনকে চিঠিও দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রীর সেই চিঠির পর এবার রাজনৈতিকভাবেও কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে প্রস্তুত জোড়াফুল শিবির । কৃষ্ণনগরের রাজপথে মহুয়া মৈত্র ও সায়নী ঘোষের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে নির্বাচন কমিশনকে কী বার্তা দেওয়া হয়, এখন সেটাই দেখার । সবমিলিয়ে, বিএলও-র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি এবং নির্বাচন কমিশনের সম্পর্ক নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ।