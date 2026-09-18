শাহের ইভেন্টে 'বাদ' মুসলিম আমলারা ! রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ মহুয়া; 'ডাহা মিথ্যে', বলছে বিজেপি
Mahua Moitra: রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের দফতরের বিশেষ দূত নিকোলাস লেভরাটকে এই মর্মে একটি চিঠি দিয়েছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ ।
Published : September 18, 2026 at 6:25 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্য সফরে মুসলিম পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের ব্রাত্য করে রাখার অভিযোগে সরগরম রাজ্য রাজনীতি । এই বিষয়ে সরাসরি রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । তাঁর অভিযোগ, শুধুমাত্র ধর্মের কারণেই ওই উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সরকারি প্রোটোকলের বাইরে রাখা হয়েছিল । রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের দফতরের 'স্পেশাল র্যাপোর্টিয়ার' বা বিশেষ দূত নিকোলাস লেভরাটকে এই মর্মে একটি চিঠি দিয়েছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ । মহুয়ার এই পদক্ষেপ ঘিরে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়েছে রাজ্য রাজনীতিতে । বিজেপি এই অভিযোগকে ডাহা মিথ্যে বললেও, সিপিএম ও কংগ্রেস তাদের প্রতিক্রিয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছে ৷
গত জুলাই এবং অগস্ট মাসে এ রাজ্যে সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । মহুয়ার দাবি, সেই সময় তিনটি পৃথক সরকারি অনুষ্ঠানে রাজ্যের তিনজন সিনিয়র মুসলিম আইএএস এবং আইপিএস অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয় । ওই তিন আধিকারিক হলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ওয়াকার রাজা, রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) প্রধান জাভেদ শামিম এবং আইএএস অফিসার খলিল আহমেদ । তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, শাহের উপস্থিতিতে ওয়াকার রাজাকে স্বাগত জানানোর লাইন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল । জাভেদ শামিমকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি । অন্যদিকে, খলিল আহমেদকে একটি বৈঠক থেকে চলে যেতে বলা হয় ।
চিঠিতে মহুয়া জানিয়েছেন, বাকি আধিকারিকদের অনুষ্ঠানে থাকার অনুমতি থাকলেও শুধুমাত্র ধর্মের কারণে এই তিনজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে । এটি মানবাধিকার এবং নাগরিক অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন । ঘটনাটিকে 'ইচ্ছাকৃত বর্জন' বলে উল্লেখ করে মহুয়ার আশঙ্কা, এর ফলে পুলিশ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্থা তলানিতে ঠেকবে । বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারের কাছে জবাবদিহি চাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি । একইসঙ্গে শাহের সফরের সিসিটিভি ফুটেজ এবং ট্যুর ডায়েরি সংরক্ষণ করারও দাবি তুলেছেন সাংসদ ।
কয়েকদিন আগেই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে এই অভিযোগ প্রথম সামনে এনেছিলেন মহুয়া । তার জেরে ডায়মন্ড হারবারে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের হয় । সাইবার ক্রাইম পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবও করেছে । তবে তাতে দমে না-গিয়ে এবার সরাসরি আন্তর্জাতিক মঞ্চে সরব হলেন তিনি ।
তৃণমূল সাংসদের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন রাজ্যের বিরোধী নেতারা । সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান (রানা) বলেন, "যদি এটা সত্যি হয়, তাহলে আমাদের ভারতের সাংবিধানিক ঐতিহ্য লঙ্ঘিত হয়েছে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এটা তাঁর গর্হিত অপরাধ । যদিও আমি নির্দিষ্ট জানি না ঠিক কী অভিযোগ মহুয়া মৈত্র করেছেন । তবু যে দাবি করা হচ্ছে সেটা যদি বাস্তব হয়, তাহলে এটি আমাদের ক্ষেত্রে খুবই দুর্ভাগ্যজনক ।"
কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চক্রবর্তীও বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "যে কোনও প্রশাসনিক কাঠামোয় ধর্মের ভিত্তিতে কাজের দৃষ্টিভঙ্গি আসাটা উচিত নয় । পশ্চিমবঙ্গ কিংবা দিল্লিতে অতীতে এমন উদাহরণ দেখেছি আমরা । মহুয়া মৈত্র একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি । তিনি যদি এমন একটি গুরুতর অভিযোগ করে থাকেন, তাহলে তা খতিয়ে দেখা হোক । প্রশাসন আছে, প্রশাসনের পরিকাঠামো আছে । প্রশাসনিক কাঠামোয় কাউকে ধর্মের ভিত্তিতে বসিয়ে দেওয়া যায় না অথবা এগিয়ে রাখা যায় না ।"
তবে মহুয়ার এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি । দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের পালটা কটাক্ষ, "ওঁর কোনও কাজ নেই, তাই ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন । প্রশাসন কখন কোথায় কাকে কীভাবে ব্যবহার করবে, সেটা সম্পূর্ণভাবে সরকার এবং প্রশাসনের বিষয় । এর মধ্যে মহুয়া দেবী ঢুকবেন কেন ! সব কি কুমিরের চামড়ার ব্যাগের মধ্যেই থাকবে । অতএব এসব বলে লাভ হবে না ।"