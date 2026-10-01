সার্কিট হাউজ থেকে মহুয়াকে ‘তাড়ানো’র জের ! রাজ্যের জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

সার্কিট হাউজ থেকে মহুয়াকে ‘তাড়ানো’র জের ! রাজ্যের জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের
Mahua Moitra Circuit House Eviction Case: গত অগস্টে কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউজ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা-তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷
By PTI
Published : October 1, 2026 at 3:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: সার্কিট হাউজের ঘর থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন মমতা-তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ সেই মামলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্য কর্তৃপক্ষের জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত ৷ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহন-এর বেঞ্চে শুনানি হয় ৷ সেখানেই আদালত জবাব তলব করেছে ৷
উল্লেখ্য, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষে এক রাত কাটানোর জন্য কৃষ্ণনগরের সার্কিট হাউজে উঠেছিলেন মহুয়া মৈত্র । তিনি দাবি করেন যে, সাংসদ হিসেবে সেখানে থাকার অধিকার তাঁর রয়েছে ৷ কিন্তু তাঁকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসন গভীর রাতে তাঁকে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দেয় ।
এই ঘটনার পর পরই 14 অগস্ট রাতে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন মহুয়া ৷ সেখানে তিনি দাবি করেন যে, সরকারি মালিকানাধীন ওই সার্কিট হাউজে থাকার জন্য প্রথমে তাঁকে একটি ঘর বরাদ্দ করা হয় ৷ তার পরেও নদিয়া জেলা প্রশাসন তাঁকে সেটি ছাড়তে বাধ্য করার চেষ্টা চালিয়েছিল ৷ সার্কিট হাউজ ছাড়তে অস্বীকার করায় ভবনের বাইরে এক বিশাল জনসমাগম হয় এবং সেখান থেকে ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দেওয়া হয় । এই নিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকেও চিঠি লেখেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ ৷ এই বিষয়ে তিনি লোকসভার অধ্যক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেন ৷
ঘটনার পরই মহুয়া মৈত্র এই ইস্যুতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ারও হুমকি দিয়েছিলেন । পরে তিনি এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন ৷ সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, নদিয়ার ওই সার্কিট হাউজে ঘর বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা তাঁকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন ৷ এদিন মামলার শুনানি হয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহন-এর বেঞ্চে ।
সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ তিনি আদালতে জানান যে, তিনি এই আবেদনের বিষয়ে জবাব দাখিল করবেন । তার পর আদালত নির্দেশ দেয়, এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দাখিল করতে হবে ৷ এরপর আরও এক সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারী তার পাল্টা জবাব দাখিল করতে পারবেন ।
আদালত আরও জানায়, এরপর বিষয়টি শুনানির জন্য উঠবে । অর্থাৎ আরও দুই সপ্তাহ পর এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এখন দেখার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নিয়ে কী জবাব দাখিল করে আদালতে ৷ সেই জবাবের প্রেক্ষিতে পালটা কী উত্তর দেন মামলাকারী মহুয়া মৈত্র ৷
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